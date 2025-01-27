دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار عن تجاوز الشحنات التراكمية لوحداتها قياس 210 ملم أكثر من 170 جيجاواط. وقد أطلقت الشركة أول وحدة بقياس 210 ملم في عام 2020، ووصل إجمالي شحنات هذه الوحدات إلى 380 جيجاواط على مستوى القطاع بحلول ديسمبر2024، متجاوزاً بذلك الأرقام القياسية المسجلة فيه من حيث الحجم ونسبة النمو.

وقد أجرت ترينا سولار أبحاثاً مكثفة حول تطور رقائق السيليكون، وتوصلت إلى أنه يجب زيادة حجمها بنسبة 50% من أجل الوصول للأداء الأمثل وإرساء معيار جديد في القطاع خلال العقد القادم. وبناء على تلك الأبحاث، اعتمدت الشركة قياس 210 ملم كمعيار لصناعة هذه الرقائق. كما أطلقت الشركة الوحدات المبتكرة ذات رقاقة السيليكون المستطيلة (210 آر)، وذلك بعد إجراء أبحاث شاملة في العديد من المجالات، مثل البيئات المستخدمة فيها، والقوانين والأنظمة، ووسائط النقل. وبادرت ترينا سولار إلى توحيد أبعاد الوحدات، لتثمر جهودها عن إدخال أبعاد الوحدات بقياس 210 ملم والمسافات بين ثقوب التثبيت الخاصة بها بشكل رسمي في معايير المجموعة ومعايير القطاع من قبل جمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية (CPIA) والمعايير الدولية لمعدات ومواد أشباه الموصلات (SEMI).

وتواصل ترينا سولار العمل مع شركائها في قطاع الطاقة الكهروضوئية من أجل دفع عجلة الابتكار، وذلك من خلال منصة تقنية المنتجات المبتكرة بقياس 210 التي توفر مزايا فريدة، مثل التوافقية العالية. ونجحت هذه المنصة في إحداث نقلة نوعية في القطاع، حيث حققت زيادة كبيرة في استطاعة الوحدة لترتفع من 500 واط إلى 600 واط، ثمّ إلى 700 واط. وتم تزويد الوحدات بقياس 210 ملم بأربعة مفاتيح لإتاحة ميزة تخفيض التكلفة المعيارية للطاقة، مما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال في المستقبل.

وتقدم المنتجات بقياس 210 ملم أداءً عالياً يضمن مكانتها الرائدة بين الوحدات التي تعتمد تقنية الفئة إن. وقد كشفت ترينا سولار في نوفمبر الماضي عن تقنية i-TOPCon فائقة التطور بنسبة كفاءة تبلغ 26.58%. ومن المتوقع أن تصل كفاءة خلايا i-TOPCon إلى 27%، وذلك بفضل تقنية المنتجات قياس 210 ملم وتقنية i-TOPCon الخاصة بالشركة. كما من المتوقع أن تحقق التقنية التي تجمع بين تقنية المنتجات قياس 210 ملم وتقنية TOPCon من الفئة إن وخلايا بيروفسكايت الترادفية، نسبة كفاءة تزيد على 30%، لتمهد الطريق في القطاع نحو وحدات باستطاعة تتخطى 800 واط.

وانتقل التحالف البيئي للابتكار المفتوح من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والتطبيق للخلايا الكهروضوئية باستطاعة تزيد على 600 واط، مما يساهم في تسريع تصنيع هذه المنتجات. وتحرص ترينا سولار دائماً على ترسيخ علاقات التعاون ضمن القطاع انطلاقاً من مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الألواح بقياس 210 مم والداعم الأكبر للتحالف البيئي للابتكار المفتوح، مما فتح أفاقاً جديدة أمام الابتكار الجماعي.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مريم عجاج - مديرة العلاقات العامة، ترينا سولار الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: mariam.agag@trinasolar.com

لجين محسن - مستشارة أولى، فكرة كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com

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