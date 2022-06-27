طلبات الاكتتاب تجاوزت 35 مليار درهم

· تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح البالغ حجمه 625 مليون (625,000,000) سهم عادي (الطرح العالمي) عند 2.67 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 13.4 مليار درهم عند الإدراج في سوق دبي المالي المقرر يوم 5 يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ

· تغطية قوية لـ "الطرح العالمي" من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35 مليار درهم بتغطية إجمالية فاقت المعروض بأكثر من 21 مرة

· اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات يسجل أعلى تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي بواقع 40 مرة تقريباً

أعلنت مجموعة تيكوم، التابعة لدبي القابضة والتي تمتلك وتدير وتشغّل عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وانتهاء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي") يوم 24 يونيو 2022، عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهماً للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح في مذكرة الطرح الدولية)، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة

تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم إماراتي.

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم، قال مالك آل مالك1، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم (ابتداءً من يوم الإدراج): "يشكّل الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق حالياً، دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو. وجاءت مستويات الإقبال القوية من جانب مختلف شرائح المستثمرين مدفوعةً بتفاؤلهم باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، وثقتهم الراسخة بقوة الأسواق المالية في الإمارة. فخورون بهذا النجاح التاريخي ولا سيما تسجيلنا مستويات تغطية هي الأعلى على الإطلاق من شريحة المستثمرين الأفراد في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، وهو انعكاسٌ واضح لثقة هذه الشريحة المهمة بمجموعة تيكوم كخيار استثماري ممتاز، ودليلٌ قوي أيضاً على المكانة الرائدة للشركة كمحرك استراتيجي ومساهم بارز في بناء قطاعات المعرفة في دبي".

وكما أُعلن سابقاً، اشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليون (625,000,000) سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ. وعند اكتمال الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 13.4 مليار درهم، وستحتفظ دي أتش أي أم ذ.م.م، بحصة أغلبية تبلغ 86.5٪ في الشركة (أو 87.5٪ مجتمعةً مع "دي أتش أي أم منطقة حرة ذ.م.م.").

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم تيكوم في السوق خلال التاريخ المذكور تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004). وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 29 يونيو 2022.

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