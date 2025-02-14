دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ("السنة المالية 2024").

الإيرادات من العمليات المستمرة: نمت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 796.1 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعي التعليم والرعاية الصحية اللذين حققا نمواً سنوياً بنسبة 28% و6% على التوالي. الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 296.3 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، مدفوعةً بزيادة قدرها 22٪ في قطاع التعليم، وقابل ذلك انخفاض جزئي في قطاع الرعاية الصحية. وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 10%. الربح قبل الضريبة والزكاة من العمليات المستمرة: ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 196.2 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، أي بنسبة 10% على أساس معدّل. ترسيخ المركز المالي: بلغت الأرصدة النقدية 503.0 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية السنة المالية 2024. توزيعات الأرباح: وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نهائية بقيمة 40 مليون درهم إماراتي، أو ما يعادل 1.6 فلس للسهم الواحد، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2024 إلى 115 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 4.6 فلس للسهم الواحد.

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي للسنة المالية 2024

- شركة المسار الشامل للتعليم: تم تأسيس شركة جديدة لتضم جامعة ميدلسكس دبي (“MDX”) وشركة تنمية الإنسان (“HDC”) وشركة نما القابضة، ويديرها فريقٌ متمرس بقيادة السيد ماجد المطيري كرئيس تنفيذي.

- نمو قياسي في تسجيل الطلاب والمستفيدين: شهد قطاع التعليم تسجيلاً قياسياً في عام 2024 مع وصول إجمالي قاعدة الطلاب والمستفيدين إلى 23 ألفاً، بزيادة قدرها 18٪ على أساس سنوي. وزادت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس دبي (“MDX”) بنسبة 16% على أساس سنوي، كما ارتفعت معدلات التسجيل في نما بنسبة 14%، بينما شهدت مراكز شركة تنمية الإنسان (“HDC”) زيادة في معدلات المستفيدين بنسبة 29%.

- تقديم نوعية تعليم عالمي المستوى: صُنفت جامعة أبوظبي، وهي جزء من مؤسسة نما القابضة، بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تصنيف تايمز للتعليم العالي ؛ وحصلت جامعة ميدلسكس دبي على تصنيف 5* من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كما حصلت جميع مراكز شركة تنمية الإنسان على أعلى تصنيف A+ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- توسيع شبكة مراكز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة: افتتحت شركة تنمية الإنسان 8 مراكز جديدة في عام 2024، متبوعاً بإطلاق ستة مراكز جديدة في عام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الشركة إلى 35 مركزاً. ويشار في هذا السياق إلى وجود 8 مراكز إضافية قيد التطوير، ومن المخطط افتتاحها في النصف الثاني من عام 2025.

- نمو منصة الرعاية طويلة الأجل في السعودية: تم افتتاح منشأة جديدة في الخُبر في نوفمبر 2024، بطاقة استيعابية أولية تبلغ 30 سريراً، وتنمو على مراحل لتصل إلى 150 سريراً إجمالاً. وتجري حالياً زيادة الطاقة الاستيعابية في جدة إلى 200 سرير، ومن المتوقع اكتمالها في النصف الثاني من عام 2025.

أبرز مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية 2024

الإيرادات من العمليات المستمرة : ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 796.1 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024 مدفوعةً بالأداء القوي في قطاع التعليم . منصة التعليم : حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 432.3 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الالتحاق في كل من جامعة ميديلسكس دبي ومراكز شركة تنمية الإنسان . منصة الرعاية الطويلة الأجل : حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 363.8 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، مدعومةً بالنمو في المملكة العربية السعودية ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي فاق بكثير الضغط قصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات بعد توقف ببرنامج العلاج المرتبط فيروس كورونا في يوليو 2023. ومن المتوقع تحقيق نمو قوي مستقبلاً بفضل زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز العمليات في المملكة العربية السعودية، والتي سيرفدها نمو عدد المرضى المستفيدين من خدمات المنصة في دولة الإمارات.

: ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 796.1 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024 مدفوعةً بالأداء القوي في قطاع التعليم

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 296.3 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024 أي بنسبة 10% على أساس معدّل. منصة التعليم: ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 22 % على أساس سنوي لتصل إلى 245.0 مليون درهم إماراتي بسبب النمو القوي في الإيرادات والذي تأثر جزئياً بتكاليف ما قبل الافتتاح المرتبطة بالمراكز الجديدة لشركة تنمية الإنسان. منصة الرعاية الصحية: انخفضت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 90.7 مليون درهم إماراتي، متأثرة بتوقف برنامج العلاج المرتبط ببرنامج فيروس كورونا في دولة الإمارات وتكاليف ما قبل الافتتاح لمرفق الرعاية طويلة الأجل الجديد في الخبر.

ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 296.3 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024 أي بنسبة 10% على أساس معدّل. الربح قبل الضريبة والزكاة من العمليات المستمرة: ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 196.2 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، أي بنسبة 10% على أساس معدّل.

ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 196.2 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2024، أي بنسبة 10% على أساس معدّل. ربح العام: ارتفع ربح العام إلى 133.8 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2024 مقارنة بخسارة قدرها 43.8 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023، متأثراً بالتعديل لمرة واحدة خلال العام الماضي و المتعلق بالضريبة المؤجلة غير النقدية عقب تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وتسجيل مخصصات انخفاض القيمة الغير نقدية والمرتبطة بالمستشفى الملكي التخصصي. وقد تم تصنيف المستشفى هذا العام كأصول محتفظ بها للبيع، مع تسجيل مخصصات انخفاض قيمة إضافية بمقدار 15.8 مليون درهم إماراتي. ومع استبعاد هذه البنود، ارتفع ربح العام بنسبة 1% عن العام السابق أو بنسبة 1 1 % بعد تعديله ليراعي تأثير تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات في العام الحالي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات:"حافظت أمانات على زخمها القوي طيلة عام 2024، مدفوعةً بتنفيذ استراتيجيتها للنمو، وذلك من خلال تسجيل أداء قياسي في منصة التعليم وتوسيع شبكتها من مراكز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. بينما ركزت منصة الرعاية الصحية على الإستمرار في زيادة عدد الأسرّة في السعودية لتلبية الحاجة الملحة لمرافق إن أصولنا الرائدة في السوق وسمعة علامتنا التجارية القوية تمكننا من الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على التعليم المتخصص والرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة.

وقد مكننا أدائنا المتميز والتزامنا الراسخ بتعزيز القيمة العئدة على مساهمينا من توزيع أرباح نهائية مجزية بقيمة 40 مليون درهم إماراتي لعام 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للعام إلى 115 مليون درهم. علاوةً على ذلك، نواصل تحقيق تقدم ملحوظ في خططنا الرامية لطرح أسهم منصة التعليم للاكتتاب العام، وهو ما يؤكد أيضاً التزامنا بتحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا".

من جانبه قال السيد جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:"حققت أمانات نتائج قوية في السنة المالية 2024، حيث ركزنا على تعزيز إيراداتنا التي ارتفعت بنسبة 17% خلال العام، مما ساهم بدوره في ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 10%. وقد سجلت منصة التعليم لدينا نتائج قياسية بفضل نجاح استراتيجيتنا لاستقطاب الطلاب الدوليين إلى جامعة ميدلسكس دبي، وتوسيع شبكة مراكز شركة تنمية الإنسان للرعاية النهارية. وتواصل المنصة هذا الزخم القوي في عام 2025.

وسنواصل التركيز مستقبلاً على دفع عجلة نمونا من خلال تطوير المزيد من مراكز الرعاية النهارية التابعة لشركة تنمية الإنسان، فضلاً عن زيادة معدلات التسجيل في جامعة ميدلسكس دبي، وتوسيع عروضنا في مرافق الرعاية طويلة الأجل في مدينتي الخبر وجدة".

نبذة عن شركة أمانات القابضة:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة وتعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتشمل منصة الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مراكز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية. وتضم المنصة أيضاً المستشفى الملكي التخصصي في مملكة البحرين.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية جامعة ميدلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة تنمية الانسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

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