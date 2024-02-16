دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق غداً السبت 17 فبراير، فعالية "سوق رمضان" التي تُنظمها بلدية دبي لغاية 9 مارس 2024، وذلك في شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في بر ديرة، أحد أقدم الأسواق التقليدية التي يرتادها أهالي دبي كمقصد للتسوق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، إضافةً إلى ما يضمّه من أنشطة تجارية لعرض المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها.

ويُعدّ سوق رمضان إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك في إمارة دبي، ويستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية.

وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغراً إلى جانب السوق التراثي الذي يحتوي كافة المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية ومنتجات للاحتفال بفعالية "حق الليلة"، إلى جانب خدمات عامة وعروض ترفيهية حية وفعاليات خاصة بالأطفال.

تشجيع

وتولي بلدية دبي اهتماماً وعنايةً بالغةً بتطوير الأماكن التراثية والأسواق القديمة في الإمارة، وتُسخِّر مواردها وإمكانياتها لتنظيم الفعاليات، والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، وذلك تعزيزاً لرمزيتها التراثية والتاريخية، إضافةً إلى جهودها في دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة، وتعزز من موقعها كمقصد سياحي عالمي. كما تهدف من خلال سوق رمضان إلى الترويج عن الأسواق التقليدية ومنتجاتها في الإمارة، والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر المبارك".

وحددت بلدية دبي أوقات عمل سوق رمضان خلال فترة إقامته بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.

أسواق عريقة

وتعد أسواق ديرة التاريخية من أهم الأسواق التقليدية التجارية والمنتشرة قديماً والتي يعود تاريخها لمنتصف خمسينيات القرن التاسع عشر، حيث جرى ترميمها وإعادة تأهيلها وحصر أنواعها، حيث تضم السوق الكبير في بر ديرة والمعروف بسوق الظلام، الذي كان سوقاً مختلطاً تباع فيه بضائع مختلفة، وسوق المواعين أو المعدن حيث اعتاد الناس شراء حوائج المطبخ من قدور وصواني من هذا السوق.

كما تضم سوق لبيع الأقمشة الرجالية، وسوق المناظر كما كان مخصصاً لبيع بضائع متنوعة، إضافةً إلى سوق المطارح المخصص لبيع المساند والوسادات (التكي)، وسوق المواد الغذائية، وسوق الأدوات البحرية، وسوق الخِلَك (الأقمشة)، وسوق العطور، وسوق الذهب.

يذكر أن بلدية دبي تُنظّم سنوياً فعالية سوق رمضان كجزء من مبادراتها وجهودها في إقامة الفعاليات والمبادرات الداعمة للأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية في إمارة دبي، والمشجعة على الاستثمار وزيادة الإقبال على المرافق العامة والأماكن الترفيهية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.

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