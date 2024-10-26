أعلن الموقعون على البيان عن التزامهم بضم 20,000 مركبة صفرية الانبعاثات ضمن أساطيلها التجارية بحلول عام 2040 ويدعون إلى تعزيز التعاون في مجال المركبات الكهربائية على المستوى المحلي على المدى القصير.

حظي البيان بدعم كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة

يمثل الموقعون على هذا البيان مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي، وهي مبادرة تحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

تهدف مبادرة الطريق 2.0 إلى تسريع عملية إزالة الكربون عبر قطاع النقل التجاري، دعماً لأهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2050.

بحلول نهاية عام 2024، سيكون الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 قد ضموا ما يصل إلى 90 مركبة صفرية الانبعاثات إلى اسطولهم التجاري في الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيادة ذلك العدد إلى ما لا يقل عن 6000 مركبة بحلول عام 2030، مما يحتمل أن يوفر أكثر من 100000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الوقود.

الإمارات العربية المتحدة: أعلن الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي عن نشر بيان نوايا لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات (المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم)، وذلك في عرض هو أول من نوعه يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات. يعد هذا البيان دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية، بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية1.

مبادرة الطريق 2.0 هي مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات، وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي، والذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.

بدعم من شركتي طلبات و يونيليفر، تضم المبادرة حاليًا 17 موقّعًا يقدمون جهودهم الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن أساطيلهم، بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030، والوصول إلى 100% بحلول عام 2040 وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.

1 في البداية سوف تركز مبادرة الطريق 2.0 على المدى القصير في التحول نحو المركبات الكهربائية لأغراض النقل التجاري في دولة الإمارات، ثم تتدرج في ضم صور أخرى من تكنولوجيا المركبات صفرية الانبعاثات والخيارات الأخرى.

يمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي، مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، والتجزئة، والمواد الغذائية والمشروبات، والبقالة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والاستدامة، وغيرها. يشيد البيان بالزخم والتقدم الكبير نحو التنقل الأخضر الذي تحقق بالفعل في الإمارات، ويحدد التحولات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية الخاصة وأهدافهم المتعلقة بالمركبات الكهربائية التجارية. وبحلول نهاية هذا العام، سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات العربية المتحدة. ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 معاً إلى شراء ما يصل إلى 6,000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030، مع إمكانية التوسع إلى 20,000 مركبة بحلول عام 2040. كما يسعى الموقعون إلى الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات، بما في ذلك المركبات المبردة، والمركبات العادية، والدراجات النارية، والشاحنات الخفيفة والمتوسطة، وحافلات الركاب، بالإضافة إلى مركبات أخرى لتلبية الطلب.

تشمل القائمة الكاملة الحالية للموقعين على مبادرة الطريق 2.0 كل من ادفانس ميديا للتجارة، آرامكس، آرلا، مجموعة شلهوب، إحفاز، إنفايروسيرف، فارنيك، كيبسونس، مجموعة لاند مارك، ماجد الفطيم، نستلة، بوزيتيف زيرو، مجموعة آر ان زي، شينيدر اليكتريك، طلبات، يونيليفر، ويس فول سيركل للحلول.

وقد صرح سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول قائلاً: المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات. إن سوق المركبات الكهربائية المحلية يتوسع بسرعة، مدعومًا بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة، وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض. تأتي مبادرة Road2.0 تماشيًا مع إيماننا الثابت بأنه عندما تتزامن توجهات الحكومة مع متطلبات القطاع الخاص؛ نشكل معاً قوة قوية تدفع النمو الاقتصادي، وتعزز الابتكار، وتواجه التحديات الاجتماعية والبيئية. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مهمة الوزارة لدعم التحول نحو التنقل الأخضر والمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الإمارات بحلول عام 2050.

وقال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: "تمثل مبادرة "الطريق 2.0 " خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة في الإمارات، وتجسد قوة التعاون من خلال الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع الجهود نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومن المشجع أن نرى مثل هذا الدعم الواسع النطاق لهذه المبادرة التي تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية. أرحب بجميع شركائنا من الشركات للانضمام إلى هذه المبادرة والمساهمة في العمل المناخي في دولة الإمارات".

وأضاف سعادته: "تساهم المبادرة في سعينا نحو خفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بما يتماشى مع (استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050). وقد عززت النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها العام الماضي، التزامنا بخفض أكبر للانبعاثات من خلال تحديد خطط واضحة لجميع القطاعات المحلية، بما في ذلك قطاع النقل. إن إزالة الكربون من القطاع من خلال التوسع في استخدام المركبات الكهربائية سيساهم في تحقيق تلك الأهداف حيث سيؤدي التبني واسع النطاق للمركبات الكهربائية إلى إحداث تغيير جذري في جهودنا للحد من الانبعاثات في الدولة".

كما علقت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "لدينا فرصة فريدة ليس فقط لرسم ملامح مستقبل النقل الأخضر في الإمارات، ولكن أيضًا لتسريع الانتقال في السوق نحو المركبات صفرية الانبعاثات. يلتزم الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 بتحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل التجاري بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2040. وقد تم بالفعل إثبات هذا الالتزام حيث سيقوم الموقعون على المبادرة بضم 90 مركبة صفرية الانبعاثات على أسطولهم التجاري في الدولة بحلول نهاية عام 2024. وندعو المزيد من الشركات إلى الانضمام إلينا والالتزام بذلك التعهد، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الشركاء في مجال المركبات الكهربائية، بما في ذلك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والموزعين، وشركات التأجير، ومزودي الخدمات اللوجستية."

وعلق أحمد قادوس، الرئيس التنفيذى لسلسلة إمدادات منتجات العناية الشخصية لشركة "يونيليفر في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا ورئيس عمليات العملاء : "تلتزم يونيليفر بتحقيق الحياد المناخي عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2039، مع خفض انبعاثات الكربون للعمليات اللوجيستية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات 2020. في عام 2023، حققنا تقدمًا كبيرًا نحو طموحاتنا من خلال أن نصبح أول شركة في الإمارات تضيف مركبة كهربائية وحافلة كهربائية بوزن 40 طنًا إلى أسطولنا اللوجستي. نحن حريصون على تسريع تنفيذ المركبات الكهربائية على نطاق أوسع وندرك أهمية التعاون مع النظام البيئي الأكبر - من خلال مبادرة Road2.0 المدعومة من تحالف الإمارات للعمل المناخي لدفع تحول بيئة اللوجستيات."

النص الكامل لـ "بيان مبادرة Road2.0 للعاملين في مجال المركبات الكهربائية (في الإمارات متاح عبر الرابط التالي: https://www.emiratesnaturewwf.ae

وندعو جميع العاملين في مجال المركبات الكهربائية للتواصل مع فريق مبادرة Road2.0 عبر البريد الإلكتروني: UACA@enwwf.ae

نبذة عن تحالف الإمارات للعمل المناخي

تحالف الإمارات للعمل المناخي هو المشروع الرائد غير الحكومي في الإمارات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعمل على إشراك الجهات غير الحكومية لزيادة طموحاتها وتنفيذ إجراءات إزالة الكربون. يتماشى هذا التحالف بشكل كبير مع اتفاق باريس والشراكة للعمل المناخي العالمي.

تحالف الإمارات للعمل المناخي المدعوم من وزارة التغير المناخي والبيئة والذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة يساهم في تعزيز طموحات الدولة لتحقيق الحياد المناخي. يسعى التحالف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني.

تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي أُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المعني بالمناخ، شهد زيادة في عدد أعضائه من 5 إلى أكثر من 50. تم إنشاء مبادرة Road2.0 تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أُطلقت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات