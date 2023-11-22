تمّ إنجاز 17% من المبنى الحديث منخفض الارتفاع المتوقع اكتماله في الثالث 2024

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 17% من أعمال إنشاء مشروع "عزيزي فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي.

وقد وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الهيكلية إلى 42%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في الموقع 158 عاملاً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024. ويتألف المشروع من استوديوهات وشقق بغرفة واحدة وغرفتين، إضافة إلى مناطق اجتماعية تم التخطيط لسماتها الجمالية بعناية تامة، وحمامين للسباحة، ومناطق لعب للأطفال، وأخرى لممارسة رياضة اليوغا والشواء، وحدائق معززة بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة واسعة من المرافق الصحية ومرافق أخرى تركز على راحة المقيمين في المشروع.

وفي هذا الصدد؛ قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يؤكد التقدّم السريع الذي تم تحقيقه في فيستا التزامنا بإكمال مشروعنا قبل الموعد المحدد، مع الحفاظ على التميز في الجودة. ومن خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والشراكات الإستراتيجية مع قادة الصناعة، قمنا بتسريع الجدول الزمني للبناء ووضع معايير جديدة للجودة. ومع اقترابنا من موعد انتهاء المتوقع للمشروع في الربع الثالث من عام 2024، يظل التزامنا الثابت بتعزيز المجتمعات النابضة بالحياة والمزدهرة التي تعزز حياة المقيمين لدينا راسخاً. وسيوفر مشروع فيستا اتصالاً سلسًا لمختلف أرجاء الإمارة ليكون بمثابة ملاذ هادئ بعيدًا عن صخب المدينة".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج المدينة، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد مدينة دبي للاستوديوهات أحد أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو على شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة.

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية القريبة من هناك دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية دبي كرة القدم وسبورتس بارك وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة و "آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها الكثير.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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