دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة بي بي إتش إي للفنادق المجموعة العقارية الدولية المتخصصة في قطاع الضيافة، والتي تطور وتمتلك وتدير محفظة من الفنادق والمنتجعات تحت علامات تجارية متعددة، عن إبرام شراكة متميزة مع هوديني (Hudini) بهدف تعزيز مسيرة التحول الرقمي لديها، حيث ستنشر المجموعة بموجب الاتفاقية حلول هوديني التقنية المتكاملة في 17 منشأة فندقية تابعة لها في أوروبا، لدعم جهودها الرامية إلى الارتقاء بتجربة الضيوف، وتمكين فرق العمل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق" لإعادة تصور نموذج إدارة الفنادق عبر توظيف التكنولوجيا مع الحفاظ على الخدمة الشخصية التي تميز قطاع الضيافة. وتعتمد المجموعة على منظومة رقمية مترابطة تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز التعاون بين فرق العمل، وتوفير تجربة أكثر سلاسة واستجابة للضيوف منذ لحظة الحجز وحتى نهاية إقامتهم.

وبدأت الشراكة الاستراتيجية مع هوديني، الشركة الرائدة في تطوير حلول التحول الرقمي لقطاع الضيافة، بتطبيق حل تقني واحد ضمن خارطة الطريق التقنية لـ "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق"، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل مجموعة متكاملة من الحلول الموجهة لكل من الضيوف وفرق العمل.

تعمل "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق" على تطبيق حزمة من الحلول الرقمية المتكاملة والتي صممت خصيصاً لتطوير تجربة الضيوف في مختلف مراحلها. وتشمل هذه الحلول تطبيق إلكتروني مخصص للضيوف، ومحفظة رقمية تستخدم كمفتاح للغرفة، وأجهزة للخدمة الذاتية، وحل Staff Connect الذي يتيح لموظفي الاستقبال تقديم خدمة أسرع وأكثر تخصيصاً، إلى جانب نظام للمراسلة الفورية يضمن التواصل المباشر مع الضيوف طوال فترة إقامتهم.

كما تتيح المنصة للضيوف إعداد برامج إقامة مخصصة تناسب تفضيلاتهم الشخصية، تشمل خيارات تناول الطعام وخدمات العافية وغيرها. وتسهم هذه الحلول مجتمعة في توفير تجربة ضيافة أكثر ترابط وسهولة، تتمحور حول احتياجات الضيوف، وترسي معايير جديدة للتخصيص والتفاعل الرقمي.

وقد وقع اختيار "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق" على "هوديني" نظراً لقدرتها على توحيد مختلف نقاط التواصل مع الضيوف والعمليات التشغيلية ضمن منصة واحدة، مع توفير المرونة اللازمة لدعم محفظة المجموعة المتنوعة من العلامات التجارية والمنشآت الفندقية في أسواق متعددة. كما انسجمت قابلية المنصة للتوسع، إلى جانب قدرتها على التكيف مع المتطلبات التشغيلية لكل منشأة، مع استراتيجية المجموعة التقنية طويلة الأجل. وشكلت قدرة "هوديني" على التكامل مع المبادرات التقنية الأخرى التي تطبقها المجموعة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، أحد العوامل الرئيسية التي رجحت كفتها خلال عملية طلب العروض.

وقد أصبح تطبيق الويب المخصص للضيوف متاحاً بالفعل في 15 منشأة من أصل 17 منشأة فندقية مشاركة في المشروع في مختلف أنحاء أوروبا، في حين جرى تشغيل أول جهاز للخدمة الذاتية في فندق بارك بلازا ويستمنستر بريدج لندن.

وبهذه المناسبة، قال جواد صابر، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وحلول الأعمال في "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق": "ننظر إلى التكنولوجيا بوصفها وسيلة لتعزيز تجربة الضيافة، مع الحفاظ على الطابع الشخصي الذي يميزها. ونسعى إلى تبسيط رحلة الضيوف، حتى يتمكن موظفونا من تخصيص مزيد من الوقت للتواصل المباشر معهم وتقديم خدمة أكثر جودة. وتسهم شراكتنا مع هوديني في تحقيق هذا الهدف من خلال ربط الأنظمة والفرق العاملة في فنادقنا، ما يتيح للضيوف الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة".

وأضاف: "مع استمرار تطور توقعات الضيوف، أصبحت السرعة وسهولة الحصول على الخدمات من أبرز الأولويات. ومن خلال الاستثمار في التقنيات التي تدعم الضيوف وفرق العمل على حد سواء، نرسخ أسساً تشغيلية أكثر كفاءة، ونمنح موظفينا الأدوات التي تمكنهم من تقديم خدمة شخصية مدروسة تعكس هوية علاماتنا التجارية".

من جانبه، قال برينس ثامبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هوديني": "تمتلك مجموعة بي بي إتش إي للفنادق رؤية واضحة لكيفية توظيف التكنولوجيا للارتقاء بتجربة الضيوف وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية عبر مختلف منشآتها الفندقية. ويسعدنا أن ندعم هذه الرؤية من خلال منصة قابلة للتوسع تضمن تقديم تجربة متسقة عبر مختلف العلامات التجارية والأسواق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المرونة اللازمة لتلبية احتياجات كل منشأة. وقد قامت هذه الشراكة على تعاون وثيق بين الجانبين، بهدف تحويل استراتيجية المجموعة الرقمية طويلة الأجل إلى واقع ملموس".

نبذة عن مجموعة بي بي إتش إي للفنادق

تعد مجموعة بي بي إتش إي للفنادق (PPHE Hotel Group) مجموعة عقارية دولية متخصصة في قطاع الضيافة، وتبلغ قيمة محفظتها نحو ملياري جنيه إسترليني، وفقاً لتقييم أجرته شركتا "سافيلز" و"زغرب نيكريتنينه المحدودة" في ديسمبر 2022. وتضم المحفظة في معظمها أصولاً عقارية متميزة في أوروبا، تشمل عقارات مملوكة بالكامل وأخرى بعقود إيجار طويلة الأجل.

ومن خلال شركاتها التابعة واستثماراتها، تتولى المجموعة تطوير الفنادق والمنتجعات وامتلاكها وإدارتها وتشغيلها وتأجيرها، إلى جانب منح حقوق الامتياز لعلاماتها الفندقية. وتضم محفظتها فنادق متكاملة الخدمات من فئتي الفنادق الراقية والفنادق الأكثر رقياً، والفنادق العصرية في المدن الرئيسية والمراكز الإقليمية، إضافة إلى الفنادق والمنتجعات ومواقع التخييم في وجهات سياحية مختارة. وتركز المجموعة في استراتيجيتها على توسيع محفظتها من الفنادق الراقية العليا في مراكز المدن، وتعزيز حضورها في قطاع الضيافة الترفيهية والإقامة في الوجهات السياحية المفتوحة، إلى جانب تنمية أعمالها في إدارة وتشغيل منشآت الضيافة.

تتمتع "مجموعة بي بي إتش إي للفنادق" بحق حصري ودائم، بموجب ترخيص من مجموعة راديسون للفنادق، إحدى أكبر مجموعات الفنادق في العالم، لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات التي تحمل علامة Park Plaza® في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تمتلك المجموعة بالكامل علامة art'otel® وتشغل الفنادق التابعة لها تحت هذه العلامة، فيما تمتلك شركتها التابعة في كرواتيا علامتي Arena Hotels & Apartments® و Arena Campsites® وتدير المنشآت التابعة لهما.

"مجموعة بي بي إتش إي للفنادق" هي مجموعة أعمال مسجلة في غيرنزي، فيما تُدرج أسهمها في بورصة لندن. كما تمتلك المجموعة حصة مسيطرة في مجموعة "أرينا للضيافة"، المدرجة أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة زغرب.

المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجموعة: www.pphe.com | www.arenahospitalitygroup.com

للحجوزات:

www.parkplaza.com | www.artotel.com | www.arenahotels.com | www.arenacampsites.com | www.grandhotelbrioni.com | www.holmeshotel.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني:

pphe@launchpr.co.uk

نبذة عن هوديني

تُعد هوديني (Hudini) منصة رائدة في مجال التحول الرقمي لقطاع الضيافة، وتعتمد على برمجيات وسيطة طورتها الشركة، إلى جانب واجهة متعددة القنوات للضيوف مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على البيانات. وتهدف المنصة إلى تعزيز تفاعل الضيوف وزيادة إيرادات الفنادق، من خلال تقديم تجارب شخصية أكثر تميزاً وتفاعلاً. وتوفر هوديني أكثر من 100 عملية تكامل جاهزة مع مجموعة واسعة من الأنظمة والوظائف، ما يمنح الضيوف وسائل أكثر سهولة للتواصل مع الفنادق والاستفادة من خدماتها وإدارة تجربتهم خلالها. وتخدم المنصة أكثر من 800 فندق في 38 دولة، وتواصل ترسيخ مكانتها كمعيار رائد للتحول الرقمي في قطاع الضيافة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hudini.io.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

آن بليكر | المدير التنفيذي لشركة In2 للاستشارات

Anne@in2consulting.com

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