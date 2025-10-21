الرياض: اختتم صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، فعاليات يوم العرض الختامي للنسخة الثانية من برنامج "مسرعة نمو السياحة"، الذي نظّمه مركز نمو السياحة -الذراع المُمكّن غير التمويلي في الصندوق- في الرياض، برعاية البنك العربي الوطني، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بحضور نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري، عن اعتزازه بنجاح البرنامج وما أحدثه من أثر ملموس في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا أن المسرعة تُعد إحدى المبادرات النوعية التي تُسهم في تعزيز مسيرة التمكين السياحي.

وقال: "نفخر اليوم بما قدمه رواد الأعمال والشركات الناشئة من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس حيوية قطاعنا السياحي، ونواصل التزامنا في الصندوق بدعم هذه الطاقات الواعدة، وتمكين المجتمعات، وتوفير بيئة سياحية مستدامة تنمو من المجتمعات الصغيرة وصولًا إلى المدن الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن رؤية المملكة 2030".

وشهد يوم العرض الختامي تقديم 17 شركة ناشئة مشاريعها السياحية المتنوعة في مجالات التقنية والخدمات السياحية والتجارب المبتكرة، إلى جانب المعرض المصاحب الذي أتاح للمستثمرين والزوّار الاطلاع على الحلول السياحية الجديدة وبحث فرص الشراكة والتوسّع.

ويعمل مركز نمو السياحة على تمكين روّاد الأعمال عبر برامج متخصصة تشمل المسرعات وهاكاثونات ومعسكرات وحاضنة نمو السياحة، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات.

وقد استفاد من برامجه المختلفة أكثر من 9.000 رائد أعمال، وتخريج أكثر من 100 شركة من مسرعات الأعمال قائمة في السوق تقدّم تجارب سياحية للزوار المحليين والدوليين، كما نجحت المشاريع المدعومة في جذب ما يزيد على 30 مليون ريال سعودي من الاستثمارات، مما يعكس حجم الأثر الذي يحققه المركز على أرض الواقع.

-انتهى-

#بياناتشركات