بنسبة نمو 34 %

الماجد : بداية جيدة تبشر بالخير لعام 2022 ومستمرون في استراتيجية التحول الرقمي الكامل

الماجد: رفع تصنيفات البنك من وكالة "موديز" شهادة عالمية لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 26 مليون دينار كويتي وتحقيق ارباحاً صافيةً بلغت 17 مليون دينار كويتي بزيادة 34% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 4.17 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد " بحمدالله كانت أرباحنا للربع الأول جيدة وهو ما يبشر ببداية إيجابية للعام 2022 الذي نرجو العلي القدير أن يكون عام خير على الجميع " مضيفاً أنه بطبيعة الحال كان من الضرورى تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالى للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية للتطورات الإقليمية والعالمية.

** نتائج ايجابية

واستعرض الماجد أبرز الارقام التى حققها البنك خلال الربع الأول حيث زادت اصول البنك إلى 7.5 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 5.7 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 15 % وبلغت الإيرادات التشغيلية 50 مليون دينار كويتي بنسبة نمو10 % ، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.3% .

** شهادة عالمية

من ناحية أخرى قال الماجد ان الاسبوع الماضي كان مميزاً لحصول البنك على شهادة عالمية لما حققه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة مع قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع العديد من تصنيفات البنك أهمها الودائع طويلة الأجل والتقييم الائتماني الاساسي وتقييم مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل.

وأضاف " لم يكن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة إلا نتاج جهود مميزة لفريق العمل على كافة المستويات ونجاح استيراتيجية البنك في تحقيق نمو مستقر للاعمال والربحية مع القدرة على مواجهة كافة التطورات المتعلقة بالسوق ومواكبة التطورات المصرفية لاسيما ما يتعلق بالخدمات الرقمية والتقنية".

وأشار الماجد ان ذلك يعكس قوة العلامة التجارية لبنك بوبيان ونموه على مستوى خدمات الأفراد والشركات مع النمو المتصاعد والمتسارع لمحفظة التمويل، كما انه يعكس الأهمية الاستيراتيجية والمالية للبنك سواء للمجموعة التي يحتويها او للنظام المالي المحلي بصورة عامة.

** إنجازات جديدة مع بداية عام جديد

من ناحية أخرى أشار الماجد انه خلال العامين الماضيين اثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات والتى أكدت على قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة .

وأضاف " نجحنا في الاحتفاظ بنفس مستوانا في خدمة العملاء هذا العام من خلال حصول البنك على جائزة مؤسسة " سيرفس هيرو "كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010 .

كما فاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لعام 2022 وذلك للعام السابع على التوالي نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية ونمو حصصه السوقية.

ولأول مرة حصل بنك بوبيان على جائزة "أفضل بنك إسلامي في العالم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية ليحقق بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاته مع بداية عام جديد.

** تطورات الربع الأول

وخلال الربع الأول من العام الحالي وفي إطار خططه لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة عملائه افتتح البنك فرعة الجديد في منطقة السرة مضيفاً بذلك فرعاً جديداً الى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت وذلك في إطار خططه التوسعية والانتشار ليكون البنك دائما الاقرب للعملاء لاسيما في المناطق التى تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً .

كما اعلن بنك بوبيان عن انضمامه بصفة عضو مراقب لمنظمة التعاون الرقمي(DCO ) ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيساهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

ويُعد بنك بوبيان أول جهة كويتية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي باعتبارها المنظمة الدولية متعددة الأطراف التى تهدف لتعزيز الازدهار الرقمي بصفة عضو مراقب حيث تعمل المنظمة حالياً بوتيرة سريعة لتوسيع تعاونها مع القطاع الخاص العالمي، وتعزيز مهمتها المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.

وعلى مستوى الشركات أكد بنك بوبيان على أهمية شراكته الاستراتيجية مع شركة DDGI على مدار السنوات الاخيرة والتى توجت في الربع الأول من العام الحالي بتقديم مجموعة من الخدمات لأول مرة على مستوى السوق الكويتي فيما يتعلق بتمويل الشركات بنظام المرابحة مواكبة لاستراتيجية البنك بتحويل جميع عمليات الشركات لدى البنك إلى النظام الرقمي .

وشركة DDGI معروفة بخدماتها التى تقدمها لقطاع البنوك والشركات الاسلامية من خلال منصاتها المختلفة حيث سيتمكن عملاء بوبيان حسب التطورات الاخيرة للشراكة ولأول مرة على مستوى الكويت من الدخول في عملية آلية بالكامل لمعاملات المرابحة

الإسلامية منذ البداية وحتى تسوية المعاملة وهي مدمجة في منصات تداول السلع الخاصة بنا والملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال شبكة تتمتع بمعايير أمنية عالية.

وبهذه الخطوة سيكون أول بنك في الكويت مدمج مع منصة السلع التابعة لشركة DDGI العالمية بما يحقق مستويات أفضل في خدمة العملاء بأكبر مستوى من الثقة وأقل تدخل من المستخدمين وتقديم خدمة عملاء سريعة ودقيقة.

** بطاقتي فيزا بوبيان مسبقة الدفع

ومواكبة منه للفعاليات المحلية والعاليمة أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه إصدارين جديدين لكل من بطاقتي VISA World Cup وبطاقة فيزا بوبيان مسبقة الدفع وهو ما يمنح العملاء تجربة فريدة ومميزة واكبت احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية واستعداد العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية العام في قطر .

وجاء الإعلان عن أصدار بطاقتين في وقت واحد ليؤكد تميز بنك بوبيان بتقديم الخدمات والمنتجات التى يطرحها لعملائه وإظهار جهود فريق بنك بوبيان المستمرة نحو التواصل الدائم مع عملائه من كافة الشرائح بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.

** موارد البنك البشرية

وخلال الربع الأول من العام الحالي اختتم بنك بوبيان برنامجه "تحدي فكرة للابتكار" للموظفين الذي يهدف إلى دعم وتحفيز أفكارهم المبتكرة لمنتجات وخدمات جديدة تبرز مهاراتهم الابداعية وتطويرها بما ينعكس إيجابياً على مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العملاء .

واستقطب تحدي فكرة للابتكار منذ الإعلان عنه ما يزيد عن 200 فكرة تتمتع بالابداع والابتكار وتُعد مؤشر قوي لقياس مدى الحماس لديهم تمت بلورتها على مراحل متعددة، وضعت كل مرحلة تحديات أمام أصحاب الأفكار لتطويرها وترجمة أفضل 6 أفكار إلى منتجات وخدمات يتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة منتجات بنك بوبيان.

#بياناتشركات

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