دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 ("النصف الأول من عام 2024").

الإيرادات: نمت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التعليم الذي ارتفع بنسبة 26% على أساس سنوي.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 مدفوعةً بزيادة قدرها 18% في قطاع التعليم، وتأثر ذلك جزئيا بالانخفاض في قطاع الرعاية الصحية نتيجة مكاسب لمرة واحدة تم تحقيقها في العام السابق، والضغط القصير الأجل على الإيرادات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 8%.

صافي الربح قبل الضريبة والزكاة: ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 101 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، أي بنسبة 13% باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق.

ترسيخ المركز المالي: بلغت الأرصدة النقدية 480 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية النصف الأول من عام 2024.

توزيعات الأرباح: وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، أو ما يعادل 0.3 فلس للسهم الواحد، مما يعكس التزام أمانات بتعزيز القيمة لإستثمارات مساهميها

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2024

نمو ملحوظ في أعداد الطلاب والمستفيدين: انضم ما يزيد على 3000 طالب ومستفيد إلى منصة التعليم ليصل إجمالي عدد المسجلين فيها إلى أكثر من 20 ألف؛ حيث شهدت معدلات الالتحاق بجامعة ميديلسكس دبي زيادة بنسبة 20%، وشهدت شركة تنمية الإنسان زيادة بنسبة 22%، بينما حققت شركة نما القابضة زيادة بنسبة 14%.

انضم ما يزيد على 3000 طالب ومستفيد إلى منصة التعليم ليصل إجمالي عدد المسجلين فيها إلى أكثر من 20 ألف؛ حيث شهدت معدلات الالتحاق بجامعة ميديلسكس دبي زيادة بنسبة 20%، وشهدت شركة تنمية الإنسان زيادة بنسبة 22%، بينما حققت شركة نما القابضة زيادة بنسبة 14%. توسيع شبكة مراكز التعليم الخاص: افتتحت شركة تنمية الإنسان ثلاثة مراكز جديدة خلال النصف الأول من عام 2024، وكانت قد أطلقت ستة مراكز جديدة في عام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الشركة إلى 31 مركز. ويشار في هذا السياق إلى وجود 9 مراكز إضافية قيد التطوير، ومن المقرر افتتاحها حتى عام 2025.

أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من عام 2024

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. منصة التعليم: حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 232.0 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الالتحاق في كل من جامعة ميديلسكس دبي وشركة تنمية الإنسان بنسبة تزيد عن 20%. منصة الرعاية الطويلة الأجل: حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 182.1 مليون درهم إماراتي، مدعومةً بالنمو في المملكة العربية السعودية ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي فاق بكثير الضغط القصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد توقف العلاج المرتبط ببرنامج فيروس كورونا في يوليو 2023 .

ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 153.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة تصل إلى 8% على أساس معدل، وجاءت متأثرة بالمكاسب المسجلة لمرة واحدة في العام السابق. منصة التعليم: ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 132.1 مليون درهم إماراتي مدفوعةً بالنمو القوي في الإيرادات. منصة الرعاية الطويلة الأجل: انخفضت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 40.6 مليون درهم إماراتي متأثرة بالتحقيق المرحلي للإيرادات، حيث تعمل الشركة على زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص بعد توقف العلاج المرتبط ببرنامج فيروس كورونا، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو مع إضافة أسرّة جديدة وتنامي العمليات في المملكة العربية السعودية.

ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 153.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة تصل إلى 8% على أساس معدل، وجاءت متأثرة بالمكاسب المسجلة لمرة واحدة في العام السابق. صافي الربح قبل الضريبة والزكاة: ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 100.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة تصل إلى 13% على أساس معدل.

ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 100.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة تصل إلى 13% على أساس معدل. صافي الربح: انخفض بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 89.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، متأثراً بالبنود المسجلة لمرة واحدة المذكورة أعلاه وتأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع استبعاد هذه البنود، سجل صافي الربح زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: "حققت أمانات تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها لخلق القيمة خلال النصف الأول من عام 2024، ولا سيما مع استمرار النمو القوي لمنصتنا التعليمية؛ حيث تتمتع منصتا الرعاية الصحية والتعليم بوضع جيد يؤهلهما للاستفادة من النمو القوي للطلب مدعومًا بأساسيات السوق والقطاع المواتية. إن توزيع الأرباح المرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي يؤكد التزامنا بترجمة النمو إلى عوائد للمساهمين ويعكس سياستنا الجذابة لتوزيع الأرباح والتي توفر عوائد ثابتة للمساهمين."

من جانبه قال السيد جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:" حققت أمانات نتائج قوية في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 17% و 8% على أساس سنوي على التوالي، وذلك بفضل الأداء القوي لمنصتنا التعليمية التي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، مدعومةً بمعدلات التحاق قياسية إلى جانب انضمام أكثر من 3000 طالب ومستفيد خلال الفترة ولا نزال ملتزمين بحفز النمو في مجال الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد الأسرّة، علماً أن هناك ما يقارب 200 سرير قيد الإنشاء حالياً. كما نعمل على تعزيز منصتنا التعليمية من خلال زيادة معدلات الالتحاق في دولة الإمارات، وتوسيع شبكة مراكز شركة تنمية الإنسان، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ ."

نبذة عن شركة أمانات القابضة:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة وتعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل منصة الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية. وتضم المنصة أيضاً المستشفى الملكي التخصصي في مملكة البحرين.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية جامعة ميديلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية، وشركة تنمية الانسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية، وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا