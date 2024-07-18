حقق الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37% لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا الأداء المتميز إلى المستويات العالية للدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يؤكد مواصلة المصرف السير على مسار النمو المستمر. وقد شهد إجمالي الدخل تحسناً ملحوظاً بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 40%.

وبفضل قاعدة رأس مال المصرف وسيولته القويتين، تجاوزت الميزانية العمومية حاجز 100 مليار درهم. ومع احتفال الإمارات الإسلامي بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، وتقديراً لمساهمته القيمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة لقد حاز المصرف على جائزتي "أفضل مصرف إسلامي بشكل عام" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز أخبار التمويل الإسلامي 2024، كما حصد لقب "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي المرموقة لعام 2024.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

انخفضت التكاليف بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.8%

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في ظل انتعاش وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع صافي الربح بشكل حاد ليصل إلى 1,664 مليون درهم نظراً لارتفاع الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة

صافي هامش معدل الربح عند 4.56%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القويّين إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، تمكن المصرف من مواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه

تجاوز إجمالي الأصول حاجز 100 مليار درهم ليصل إلى 102 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% في 2024

مليار درهم، بزيادة قدرها 16% في 2024 ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 15% عن نهاية العام 2023 لتصل إلى 62 مليار درهم

ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 14% عن نهاية العام 2023 لتصل إلى 70 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 73% من إجمالي الودائع

جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى نسبة 5.2% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 135%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.4% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.6%، قاعدة رأس المال المتينة للمصرف

نسبة التمويل إلى الودائع 88%، ضمن نطاق النسبة المحددة من إدارة المصرف

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"حقق الإمارات الإسلامي ربحاً قياسياً في النصف الأول من العام 2024 بلغ 1.7 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات الممولة وغير الممولة و تخطى إجمالي الأصول حاجز 100 مليار درهم مرتفعاً بذلك بنسبة متميزة بلغت 16% في النصف الأول من العام 2024، ليصل إلى 102 مليار درهم.

وقد تمكن المصرف من مواصلة دعم المتعاملين بفضل رأس المال والسيولة القويين إلى جانب مزيج الودائع السليم، حيث ارتفعت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 15٪ لتصل إلى 62 مليار درهم، مما يبرز نجاح استراتيجية "الإمارات الإسلامي" المرتكزة على المتعاملين.

وفي هذا العام، يحتفل الإمارات الإسلامي بكل فخر بمرور 20 عاماً على تفانيه في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت استثمارات المصرف الاستراتيجية في التكنولوجيا والابتكار في ترسيخ مكانته كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي لعب دور بارز في دفع عجلة التقدم في الدولة.

إننا فخورون بدعم النمو الاقتصادي والإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد سجلنا نمواً قوياً في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي.

كما نواصل تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلق "الإمارات الإسلامي" أول صكوك مستدامة له ذات الأولوية لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تأكيداً على التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة.

يواصل الإمارات الإسلامي ترسيخ ريادته في قيادة الابتكار المصرفي الرقمي. وقد ساهم إطلاق الإمارات الإسلامي للمنصة الرقمية " EI + " من تعزيز تجربة المتعاملين المصرفية، بما يزيد عن 150 ميزة بما في ذلك فتح حساب رقمي.

" من تعزيز تجربة المتعاملين المصرفية، بما يزيد عن 150 ميزة بما في ذلك فتح حساب رقمي. وفي مطلع العام الحالي، وتعزيزاً لنهجنا المرتكز أساساً على التكنولوجيا الرقمية، أصبح الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق منصة ثروات رقمية وتداول الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك " EI + ". كما توفر المنصة الرقمية للثروات فرصة ثمينة كأداة استثمارية في الأسهم والصناديق المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً ومحلياً.

". كما توفر المنصة الرقمية للثروات فرصة ثمينة كأداة استثمارية في الأسهم والصناديق المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً ومحلياً. كما أننا ملتزمون بريادة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الأخلاقية، وقد أصبح الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق "الصكوك الجزئية"، وهو منتج جديد ومبتكر يهدف إلى توسيع فرص الاستثمار للمتعاملين.

وباعتبارنا المصرف المفضل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بتقديم عروض مبتكرة وقيمة وخدمات متميزة لمتعاملينا. كما قمنا مؤخراً بتجديد بطاقة إماراتي فيزا سيغنتشر الائتمانية المصممة خصيصاً وفق مميزات وخصائص حصرية ومتطورة لتلبية احتياجات المتعاملين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتفضيلاتهم واحتياجات الحياة العصرية. وبالتعاون مع الرسام والمصور والنحات الإماراتي الشهير مطر بن لاحج، فإن تصميم البطاقة يجسد الحب لبلدنا والشعور العميق بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حاز "الإمارات الإسلامي" على جائزتي "أفضل مصرف إسلامي بشكل عام" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز أخبار التمويل الإسلامي 2024، كما حصد المصرف لقب "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي المرموقة لعام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المصرف على جائزتي "أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل مصرف إسلامي للأفراد" في جائزة إنترناشيونال فاينانس 2024 عن عروضه المصرفية المبتكرة والمشجعة لتطوير الخدمات المصرفية للأعمال.

إننا فخورون بحصول بطاقة الاسترداد النقدي سويتش الائتمانية من المصرف على جائزة "أفضل بطاقة إسلامية" من قبل جوائز ذا ديجيتال بانكر للتمويل الإسلامي العالمي لعام 2024، وتوفر البطاقة المبتكرة للمتعاملين المرونة في الاختيار والانتقال المباشر بين فئات السفر ومتطلبات الحياة العصرية."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و221 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae

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