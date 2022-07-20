دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك "المشرق"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.

أبرز النقاط:

نمو قوي في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 3.3 مليار درهم إماراتي نتيجة زيادة صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي. لا يزال معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي مرتفعاً عند 44.2% (47.5% اعتباراً من ديسمبر 2021). بلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 كنتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي. ارتفعت الأرباح الصافية في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي.

سيولة كافية ومركز مالي قوي ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 109.3 مليار درهم إماراتي. بلغت نسبة الأصول السائلة 27.6% في يونيو 2022 (29.0% في ديسمبر 2021). وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 13.6%[1]، وبلغ معدل رأس المال من الشق الأول 12.4% في يونيو 2022.

نمو سليم لمحفظة القروض شهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 89.7 مليار درهم إماراتي. حافظت نسبة القروض إلى الودائع على استقرارها عند 82% في نهاية يونيو 2022.

تحسن بيئة الائتمان انخفضت مخصصات القروض المتعثرة من 1.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021 إلى 466 مليون درهم في النصف الأول لهذا العام. انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.6% في نهاية يونيو 2022، مقابل 5.2% في نهاية ديسمبر 2021. بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 6.6 مليار درهم، وتم تحسين معدل تغطية القروض لتصل نسبتها إلى 132.1% في 30 يونيو 2022 مقابل 128.2% في ديسمبر 2021.



قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "يسعدني الإعلان عن تحقيق المشرق لنمو جيد في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام 2022. وفي ظل ظروف السوق الحالية، فإن تحقيق زيادة في صافي الأرباح والتي بلغت 1.4 مليار، يمثل إنجازاً لا يستهان به، ومصدر فخر واعتزاز لجميع موظفي وشركاء البنك".

"جاء هذا النمو في صافي الأرباح على خلفية نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات الدخل التشغيلي. كما يعتبر معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي الذي سجله البنك عند 44.2% من أفضل المعدلات على الإطلاق في القطاع المصرفي. وتعد هذه النتائج المميزة شهادة حقيقية على الجهود التي يبذلها فريق المشرق لتعزيز الابتكار، بالاستناد إلى نهج البنك الأساسي الذي يتمحور حول العملاء".

"إننا نعمل باستمرار على تعزيز موقعنا الريادي في القطاع المصرفي في المنطقة، حيث نسعى إلى الإسهام في صياغة مستقبل الخدمات المالية من خلال تعزيز مستويات الابتكار والثقة، وفي الوقت ذاته تقديم تجربة مصرفية إستثنائية لعملائنا تتميز بالسلاسة. وسنواصل المضي قدماً لتحقيق هذه الرؤية خلال الفترة المتبقية من العام 2022، عبر تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة، وإبرام شراكات هامة بهدف الإسهام في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ومواصلة تصدّر القطاع المصرفي في المنطقة".

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:حقق المشرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 نتائج متميزة، وتمكن من تعزيز مكانته الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية. وقد سجل البنك زيادة في إجمالي أصوله بنسبة 7% منذ بداية هذا العام، بينما سجلت القروض والسلف نمواً جيداً لتصل إلى 89.7 مليار درهم إماراتي، وذلك على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي لازال يشهدها الاقتصاد العالمي".

وفي إشادة من القطاع بأداء البنك في مجال الابتكار، تم تكريم المشرق بلقب ’رائد السوق‘ تقديراً لتميز خدماته المصرفية للمعاملات وفقاً لتصويت العملاء في استبيان مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2022 وذلك للعام الثالث على التوالي. وعلاوة على حصوله على هذا التكريم المرموق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، فقد فاز البنك أيضاً بجائزة ’أفضل خدمة مصرفية‘ في كلٍّ من أفريقيا وباكستان وقطر من المجلة ذاتها. كما حصل المشرق على جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي من مجلة يوروموني".

"وقد قمنا هذا العام بإطلاق العديد من المبادرات غير المسبوقة في القطاع المصرفي، بما في ذلك المرحلة الأولى من حساب Neo NRI، وهو أول حساب على الإطلاق في الإمارات للمواطنين الهنود المقيمين في الدولة. كما قمنا بإطلاق Neo NXT أول حساب مصرفي ذكي لجيل المستقبل، علاوة على إبرامنا شراكة استراتيجية مع جالاكسي ريسر لدعم الرياضات الإلكترونية وتشجيع اللاعبين وصناع المحتوى".

ولا يزال الابتكار بهدف تحسين تجربة عملائنا يكمن في صميم كل ما نقوم به في المشرق، ونحن نتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات في الفترة المتبقية من هذا العام".

ولا بد لي في الختام من أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا وموظفينا ومساهمينا، والذين لعبوا الدور الأهم في تحقيق هذه النتائج متميزة."

الجوائز التي فاز بها البنك في النصف الأول من العام 2022:

جوائز التمويل الدولية أفضل بنك للشركات– البحرين 2022

جائزة مجلة الأعمال العالمية أفضل بنك للشركات في قطر 2022

جوائز الاقتصاد العالمي 2022 أفضل استخدام للتكنولوجيا في الخدمات المصرفية - الإمارات 2022 بنك التجزئة الأكثر ابتكاراً - الإمارات العربية المتحدة 2022

جوائز سيملس 2022 أفضل تجربة مصرفية رقمية للعام عن جربته الفريدة في مجال المنتجات المتداولة في البورصة

جوائز الابتكار العالمية في الخدمات المصرفية الخاصة 2022 أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة للصناديق

جوائز إزالة الكربون والعمل المناخي جائزة حامل لواء الاستثمار المستدام والصديق للمناخ لقب رائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

جوائز مجلة ذا بانكر (صفقات العام 2022) صفقة العام- APAC- FIG (الإصدار الافتتاحي الدائم لبنك أكسيس بقيمة 600 مليون دولار أمريكي 144A/Reg S Perpetual-NC5 AT1 ) صفقة العام في الشرق الأوسط - سندات: SSA (سندات ثلاثية الشرائح بقيمة 4 مليار دولار أمريكي لحكومة الإمارات العربية المتحدة)

جوائز ورلد فاينانس أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة

جوائز ويلث تك - إدارة الثروة أفضل بنك خدمات مصرفية خاصة في مجال جذب العملاء في الشرق الأوسط

- إدارة الثروة

جوائز MEA للتكنولوجيا المالية المصرفية لعام 2022 جائزة أفضل ابتكار في تجربة المستخدم من مجلة MEA Finance



توقعات الأعمال العالمية نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً - الإمارات 2022

جوائز يوروموني للتميز 2022 الجوائز الإقليمية: أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط الجوائز القطرية: أفضل بنك في مجال الحلول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

جوائز تجربة العملاء Live الشرق الأوسط 2022 : أفضل خدمة عملاء في الشرق الأوسط أفضل مركز اتصال في الشرق الأوسط

جوائز ويلث تك الشرق الأوسط 2022 أفضل بنك في إدارة الثروات في الشرق الأوسط 2022



جلوبال فاينانس - أفضل مختبر ابتكار مالي في العالم

جوائز الابتكار المصرفي في الشرق الأوسط و أ فريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر جائزة الإنجاز المميز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط عن التحليلات التفاعلية للبنوك المراسلة.

استبيان مجلة يوروموني لتمويل التجارة 2022 "رائد السوق" في الإمارات العربية المتحدة "رائد السوق" في الشرق الأوسط أفضل خدمة مصرفية -إفريقيا أفضل خدمة مصرفية -باكستان أفضل خدمة مصرفية -قطر

مجلة الأعمال الدولية أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط 2022 أفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط 2022 (أحمد عبد العال)



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