الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات ش.م.ق.ع عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد سجَّلت الشركة صافي ربح بلغ 1.69 مليار ريال قطري، وهو ما يمثِّل زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بصافي ربح قدره 1.64 مليار ريال قطري من عام 2024، ما يعكس أداءً قويا ومستدامًا للأرباح، مدعومًا بعمليات آمنة وموثوق بها، واستمرار للتقدم في برنامج الشركة طويل الأمد للنمو. وبناءً على الأداء المالي، يوصي مجلس الإدارة:

بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7.2 درهم قطري لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2025. وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف سنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7.2 درهم قطري لكل سهم، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 14.4 درهم قطري لكل سهم.

دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026.

وتعليقًا على النتائج المحقَّقة، صرّح المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا"واصلت ناقلات خلال عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، والشروع في التنفيذ المنضبط لبرنامج توسعة الأسطول وفق رؤية واضحة. وتعكس هذه النتائج التزام كوادرنا البشرية وقوة نموذج التنفيذ والتشغيل الذي تتبناه الشركة والقائم على الموثوقية، والتركيز على العملاء، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد حيث نمضي قدماً في تعزيز القيمة المستدامة لمساهمينا، ودعم النقل الآمن للطاقة إلى الأسواق العالمية."

واصلت الشركة إحراز تقدم في تنفيذ خطط نمو أسطولها، من خلال إنجاز مراحل رئيسية في بناء لعدد من السفن في أحواض بناء السفن في جمهورية كوريا. بما يعزز دور الشركة كشريك موثوق في خدمات الشحن والنقل البحري، دعماً لبرنامج قطر للطاقة لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال، وتلبية الطلب العالمي المتنامي. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تنفيذ أعمال بناء السفن لدى شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة (HSHI)، والتي تشمل ناقلتي غاز طبيعي مسال وأربع ناقلات غاز بترولي مسال/أمونيا، وجميعها مملوكة لناقلات. ومن المتوقع، بعد استكمال تسليم السفن قيد الإنشاء حالياً، أن يرتفع حجم أسطول الشركة إلى 112 سفينة، على أن يتم تسليم أولى هذه السفن بنهاية عام 2026.

وحافظ الأداء التشغيلي لناقلات على مستوياته المتقدمة، حيث سجلت الشركة معدل موثوقية تشغيلية بلغ 99.6%، مع استمرار ترسيخ ثقافة السلامة كعنصر أساسي في جميع العمليات. كما بلغت نسبة رضا العملاء 95.3%، مما يعكس جودة الخدمات المقدمة ويؤكد التزام ناقلات المستمر بتلبية توقعات العملاء وتعزيز تجربتهم.

تماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للسنةالمنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com.

حول ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في عام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة الوصل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الطبيعية، وسفينتين كبيرتين لنقل غاز البترول المسال. وتشغِّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن، وتصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة راس لفان الصناعية، من خلال شركتها التابعة: أحواض قطر للحلول التقنية، والمشروع الإستراتيجي المشترك: الشركة القطرية لتصنيع الهياكل، حيث تقدم ناقلات مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري داخل المياه الإقليمية لدولة قطر.

