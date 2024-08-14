مدينة الكويت -أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيقها صافي ربح بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي (54.7 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2024، بربحية 59.03 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي (82.6 مليون دولار أمريكي) وربحية 89.33 فلس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت حقوق المساهمين 235.6 مليون دينار كويتي (768 مليون دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024 بالمقارنة مع 236.3 مليون دينار كويتي (770 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 828 فلساً بالمقارنة مع 832.6 فلساً كما في 31 ديسمبر 2023.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 449.2 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 390.7 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة مقدارها 58.5 مليون دينار كويتي (190.6 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 15%.

وبلغ ربح الاستثمار بالإضافة إلى إيرادات الفوائد وحصة من أرباح شركات زميلة 31.6 مليون دينار كويتي (102.9 مليون دولار امريكي) عن النصف الأول من العام 2024 بزيادة نسبتها 20% بالمقارنة مع 26.3 مليون دينار كويتي (85.7 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ مجموع الأصول 1.25 مليار دينار كويتي (4.07 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024 بالمقارنة مع 1.18 مليار دينار كويتي (3.83 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 72.1 مليون دينار كويتي (235.1 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 6%.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ خالد سعود الحسن:

"تعكس نتائج النصف الأول من العام الحالي قوة مجموعة الخليج للتأمين ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها علاوة عن قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ويتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحوّل الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الثقة التي يضعها العملاء الكرام بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضاً بفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة فيرفاكس والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

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