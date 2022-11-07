جدة، المملكة العربية السعودية : وقّعت شركة صفوة التشخيص الطبية، الشركة الرائدة في طب الأشعة الاتصالي، عبر ذراعها شركة صفوة الأشعة الطبية والمتخصصة في إنشاء وتشغيل مراكز التصوير الإشعاعي، أمس اتفاقية استراتيجية مع عيادات النهدي كير، لإنشاء وتشغيل مراكز أشعة في مختلف مدن المملكة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 165 مليون.

ووقع الاتفاقية الأستاذ بندر الحازمي، المدير العام لشركة صفوة التشخيص الطبية، والمهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية وبحضور عدد من ممثلي الشركتين.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مراكز تصوير طبية متخصصة ضمن سلسلة عيادات النهدي كير، وتقدم خدمات التصوير الطبي المقطعي والرنين المغناطيسي معتمدة على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التواصل الذكية، التي تتيح للمرضى الحصول على أفضل جودة تشخيص بأقل جرعات إشعاعية وبما يضاهي المعايير العالمية.

من جهته أكد الأستاذ بندر الحازمي أن هذه الشراكة سوف تتيح الفرصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية الوطنية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب للتوسع في الاستثمارات الطبية في المملكة العربية السعودية، خاصة مع تسارع خطوات تنفيذ رؤية السعودية 2030 وتحديداً برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، الذي دعا إلى توسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة من تغطية جميع مناطق المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.

وتعد شركة صفوة التشخيص الطبية أول شركة مصرحة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات طب الأشعة الاتصالي، واكتسبت موثوقية عالية في مجال الأشعة استناداً إلى جودة خدماتها المقدمة في طب الأشعة على مدار السنوات الست الماضية.

وأعرب مدير تطوير الأعمال لصفوة التشخيص، الأستاذ محمد الجمَال، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مبينا أن الشراكة مع عيادات النهدي كير أتت كخيار استراتيجي لتوثيق العلاقة الوطيدة بين الطرفين، ولتقديم خدمات طبية شاملة ومستدامة، وأكد أن هذه الاتفاقية هي أولى الخطوات التوسعية ضمن سلسلة من الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.

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