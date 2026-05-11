الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ميراك كابيتال، شركة استثمار سعودية ومرخصة من هيئة السوق المالية، عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة 1.65 مليون دولار في شركة "حكيم هيلث"، المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة سنابل 500.

وتعمل “حكيم هيلث” على تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى دعم الكوادر الطبية في اتخاذ القرارات السريرية بشكل أكثر سرعة ودقة، من خلال توفير رؤى طبية فورية قائمة على الأدلة العلمية وباللغتين العربية والإنجليزية.

وتقدم الشركة منصتها الرئيسية "HakeemDx"، وهي نظام ذكي لدعم القرارات السريرية يندمج مع أنظمة المستشفيات، بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية ومنصات المختبرات، لتزويد الأطباء بإرشادات علاجية فورية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية ونتائج المرضى.

وتعتمد نموذج أعمال قائمًا على البرمجيات كخدمة (SaaS)، مع تركيزها على التوسع المؤسسي عبر المستشفيات والجامعات وجهات تمويل الرعاية الصحية من خلال عقود اشتراك متكررة. كما تستهدف الشركة التوسع في أسواق رئيسية تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل وجود أكثر من 2,000 مستشفى ضمن نطاق أسواقها المستهدفة.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية ميراك كابيتال الرامية إلى دعم الشركات التقنية الواعدة ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للابتكار والتحول الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتنمية القطاعات القائمة على المعرفة.

وقال عبدالإله الشريف، تنفيذي أول للمال الجريء في ميراك كابيتال: "يشهد الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تعزيز الكفاءة والإنتاجية عبر مختلف القطاعات، ويُعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق أثر ملموس من خلال هذه التقنيات. وتقدم "حكيم هيلث" حلولًا تسهم في دعم الأطباء لاتخاذ قرارات سريرية أكثر سرعة ودقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية ونتائج المرضى. ونرى في الشركة وفريقها المؤسس نموذجًا واعدًا للابتكار التقني الذي نحرص على دعمه."

من جانبه، قال بلال عدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حكيم هيلث: "تتمثل رسالتنا في تمكين الأطباء من اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ويعكس استثمار ميراك كابيتال ثقتها برؤيتنا ويدعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة. كما ستسهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع نطاق منصة "HakeemDx" عبر المستشفيات والأنظمة الصحية في دول الخليج، إلى جانب مواصلة تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة تلبي احتياجات الممارسين الصحيين."

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجولة الاستثمارية في توسع "حكيم هيلث" على مستوى المنطقة، في ظل التوجه المتنامي لدى الأنظمة الصحية في دول الخليج نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة السريرية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

نبذة عن ميراك كابيتال

شركة ميراك كابيتال هي شركة استثمارية سعودية ذات استراتيجيات استثمار متعددة، تركز على الاستثمار في فرص نوعية عبر مختلف المراحل الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية. تعمل الشركة بترخيص من هيئة السوق المالية. كما تدير أصولًا تتجاوز 3.5 مليارات ريال سعودي من خلال 10 صناديق استثمارية تغطي مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية منها؛ رأس المال الجريء، الملكية الخاصة، التمويل الائتماني، والمشاريع الخاصة. وتعتمد ميراك في نهجها الاستثماري على فهم عميق للتكنولوجيا، وتحليل عميق للأسواق، وقدرة عالية على استشراف الاتجاهات المستقبلية، مما يمكّنها من تحديد الفرص الاستثمارية المتوافقة مع دورات تبنّي التقنيات والتحولات الهيكلية في مختلف القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

نبذة عن "حكيم هيلث"

"حكيم هيلث" هي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الرعاية الصحية، تعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي لدعم القرارات السريرية، بهدف تمكين الكوادر الطبية من تقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة. وتوفر منصتها الرئيسية (HakeemDX) أدوات ذكية تدعم الأطباء في نقطة تقديم الرعاية، بما يتناسب مع احتياجات الأنظمة الصحية في المنطقة. وتحظى الشركة بدعم مجموعة من المستثمرين الإقليميين المتخصصين في دعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة.

للتواصل الإعلامي

منصور الخميس

mansour.alkhamis@edelmansmithfield.com

-انتهى-

#بياناتشركات