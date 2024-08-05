(المنامة، البحرين) - أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إنجاز معاملات بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليار دينار بحريني لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري بلس، وفواتير)، وذلك خلال النصف الأول من 2024، بزيادة ملموسة في القيمة بلغت 14.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وقد شهد نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS)، الذي يشتمل على خدمات فوري بلس وفوري وفواتير، نموًا ملموسًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق زيادة في الحجم بلغت 25.0%، من 170.7 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2023 إلى 213.4 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت قيمة معاملات فوري بلس في النصف الأول من 2024 عبر جميع القنوات 4.2 مليار دينار بحريني مقارنة مع 3.6 مليار دينار بحريني في العام الماضي، بنمو بنسبة 17.3%. كما بلغ إجمالي قيمة معاملات فوري بلس عبر تطبيق بنفت بي في النصف الأول من عام 2024 ما قيمته 3.9 مليار دينار بحريني، بزيادة بنسبة 15.9% مقارنة مع 3.3 مليار دينار بحريني في النصف الأول من عام 2023.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي معاملات فوري عبر جميع القنوات بنسبة 13.5%، حيث تجاوزت 11.6 مليار دينار بحريني في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 10.2 مليار دينار بحريني خلال النصف الأول من 2023. وشهدت معاملات فوري عبر تطبيق بنفت بي زيادة في القيمة بنسبة 19.9% ، لترتفع من 454.6 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من 2023 إلى 545.0 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2024.

وبالنسبة لمعاملات فواتير عبر جميع القنوات، فقد سجلت 548.5 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2024 بزيادة بنسبة 16.8% بالمقارنة مع 469.6 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2023. كما ارتفعت قيمة معاملات فواتير عبر تطبيق بنفت بي بنسبة 54.9%، حيث بلغت 194.6 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2024 بالمقارنة مع 125.7 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عمليات التحقق عبر منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) أكثر من 381,791 عملية في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 13.7% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت إجمالي 251,889 تقريرًا ائتمانيًا خلال النصف الأول من 2024، بزيادة بلغت 74.2% من 144,625 تقريرًا ائتمانيًا في النصف الأول من 2023.

وكانت شركة بنفت قد شهدت العديد من الإنجازات الملموسة منذ بداية عام 2024. ففي الربع الأول من العام، أطلقت الشركة خاصية التحقق من هوية المستخدم لتطبيق بنفت بي، والتي تساهم في تعزيز أمن المستخدم. وفي بداية الربع الثاني، أطلقت الشركة برنامج "الواعدين للتكنولوجيا المالية"، وذلك بالتعاون مع معهد ريبوت للبرمجة Reboot01، واستهدف تأهيل الشباب البحريني المتطلع إلى تعزيز مهاراته في مجال التكنولوجيا المالية. وفي شهر يونيو، فازت شركة بنفت بجائزة التكنولوجيا المالية ضمن جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2023، تقديرًا لدور الشركة في طرح الحلول المالية المبتكرة والخصائص سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم شركة بنفت ضمن قائمة جريدة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام الثالث على التوالي، ملقيًا الضوء على التأثير المستدام والدور الريادي للشركة في قطاع التكنولوجيا المالية. ولاشك أن هذه الإنجازات تؤكد الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة بنفت لدعم النمو، والتزامها المتواصل بتطوير المنظومة المالية لمملكة البحرين.

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