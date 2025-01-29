الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (ناقلات) وشركاتها التابعة (المجموعة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ تواصل المجموعة أداءها المالي القوي حيث حققت صافي ربح موحد بلغ 1.64 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة مع 1.56 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2023. ويسر مجلس الإدارة:

أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024.

وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف سنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وبذلك يكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2024 قيمة 14 دراهماً قطرياً لكل سهم.

دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025.

ويؤكد هذا النمو المستقر على الكفاءة التشغيلية لشركة ناقلات، وقدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية المجزية لمساهميها لنمو أعمال التشغيل ومنها عقود بناء السفن الجديدة في عام 2024 والمرونة في مواجهة تحديات السوق العالمي لنقل الطاقة النظيفة. لقد شهد عام 2024 تحولًا كبيرًا في مسيرة شركة ناقلات، إذ رسمت الرؤية الإستراتيجية والقدرة التشغيلية المرنة ملامح هذا التحول. وبفضل الممارسات المبتكرة والتركيز على التميز في جميع معايير الأداء، تمكنت الشركة من مواجهة تحديات بيئة الشحن العالمية المتقلبة، محققين بذلك نموًا مستدامًا للاضطلاع بدور مؤثر في المشهد العالمي في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية.

كما استمرت ناقلات في العمل على تلبية الطلب المتزايد على نقل الطاقة النظيفة انطلاقًا من التزامها الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي؛ إذ شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا في ارساء عقود بناء السفن لدى الشركة بالتعاون مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، حيث يجري حاليًا بناء ست ناقلات غاز متطورة. ويتضمن هذا البرنامج بناء ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، تبلغ سعة كل منهما 174,000 متر مكعب، وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال/غاز الأمونيا، سعة كل منها 88,000 متر مكعب.كما عززت العقود طويلة الأجل الجديدة المبرمة مع شركة قطر للطاقة إستراتيجية توسعة الأسطول؛ حيث وقّعت ناقلات اتفاقيات لبناء وتأجير وتشغيل تسع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من طراز كيو سي-ماكس، سعة كل منها 271,000 متر مكعب، و25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي سعة كل منها 174,000 متر مكعب. وعند اكتمال هذه المشاريع، سيصل أسطول ناقلات إلى 114 سفينة، معززًا بذلك من ريادتنا في نقل الطاقة النظيفة وقدرتنا على تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة.

وقد صرح المهندس عبدالله فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، "تساهم إستراتيجية ناقلات ونهجها القائم لتوسعة أسطولها على تحقيق اعلى ممارسات السلامة والصحه المهنية واستدامة البيئة والابتكار في جميع جوانب التشغيل الآمن والموثوق للتمكن من تلبية الطلب العالمي المتزايد على نقل الطاقة النظيفة. وستظل الشركة في إطار رؤيتها المستقبلية حريصة على تقديم قيمة مستدامة لمساهميها وشركائها بما يضمن نموها ونجاحها على المدى الطويل. ونعرب عن فخرنا بالإنجازات المالية والتشغيلية التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة جهود فريق عمل متفانٍ وممتثل بقيم الشركة الاساسية لنقل طاقة نظيفة للعالم بأمان وكفاءة. وتشهد هذه الإنجازات على قوة الإستراتيجية التجارية لناقلات؛ إذ أولت اهتمامًا كبيرًا بالعملاء بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

تماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

نبذة عن ناقلات

شركة ناقلات هي شركة مساهمة قطرية عامة تم إدراجها في بورصة قطر في عام 2005. وكشركة رائدة في مجال شحن الطاقة والصناعات البحرية، تشكل ناقلات حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الأكبر على مستوى العالم، إذ يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال بالإضافة إلى سفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية. وتقوم شركة ناقلات بإصلاح السفن وبناء وتصنيع القطع البحرية في المنشآت الصناعية في حوض إرحمه بن جابر الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، كما تقدم ناقلات أيضًا مجموعة كاملة من خدمات الدعم اللوجستي البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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