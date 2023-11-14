تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية نهائية أخرى بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي (5.968 مليار درهم) للسنة المالية 2023 في الربع الثاني 2024

يأتي توزيع الأرباح مدعوماً بتدفقات نقدية مستقبلية قوية وواضحة للشركة

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز:"ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، اليوم أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على توزيع أرباحٍ نقديةٍ مرحليةٍ (أرباحٍ مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي (5.968 مليار درهم) 2023 وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد. سيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم "أدنوك للغاز" في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز":" وفقاً لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية وتحقيق عوائد مُجدية للمساهمين، يسعدني أن أُعلن عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيعات الأرباح المرحلية مما يُعد مؤشراً على أدائنا المالي القوي في النصف الأول من العام والتزامنا بمكافأة مساهمينا.

إن وفرة المواد الخام وجودتها العالية والتزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي مكننا من مواصلة تقديم مجموعةِ منتجاتٍ متنوعةٍ وجذابةٍ للغاية، وهذا لم يسمح لنا بتلبية متطلبات السوق الحالية فقط، بل بالتمتع بالثقة لتوسيع نطاقنا الجغرافي والتواجد في أسواق جديدة، واستكشاف مصادر دخل تحمل قيمة إضافية للمساهمين. إن هذه الاستراتيجية تؤكد سعينا المستمر لمواصلة النمو وسط عالم أعمال ديناميكي وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين."

هذا ومن المتوقع أن تقوم "أدنوك للغاز" بدفع 1.625 مليار دولارٍ أمريكي أخرى (5.968 مليار درهم) كأرباح نقدية نهائية للسنة المالية 2023 وذلك في الربع الثاني من العام 2024. كما تهدف الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية من 3.25 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو مقدار 5% للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027. ويعكس النمو في توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية والمرنة لشركة "أدنوك للغاز" والتي توفر المزيد من فرص الاستثمار في النمو المستقبلي طويل الأمد وتوفير عوائد ثابتة للمستثمرين.

التركيز المستمر على الاستثمارات والنمو

ستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها مخطط أدنوك الرئيسي المتكامل للغاز، والذي يربط كل جزء من سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي والدولي. وتتضمن الخطة مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة مع الالتزام الكامل بإزالة الكربون وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مواعيد رئيسية:

موافقة مجلس الإدارة 14 نوفمبر 2023

تاريخ الاستحقاق (آخر يوم للشراء) 22 نوفمبر 2023

تاريخ الأرباح السابقة 23 نوفمبر 2023

تاريخ التسجيل 24 نوفمبر 2023

تاريخ الدفع 14 ديسمبر 2023

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نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae