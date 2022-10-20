تعزيزاً لثقافة الانتماء والتقدير

المجموعة تحتفل بموظفٍ قدّم خدماته لمدة 35 عاماً في اينوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، 162 موظفاً تقديراً لأدائهم المتميز وخدمتهم الاستثنائية الطويلة، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته المجموعة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الانتماء والتقدير.

هذا ويأتي تكريم الموظفين تقديراً لتفانيهم المتواصل في العمل في المجموعة، حيث سلّم الجوائز سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، بمشاركة زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في المجموعة؛ وبرهان الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية والدولية في المجموعة؛ وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في المجموعة.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "موظفونا هم الأصول الأكثر قيمة لمجموعتنا وهم جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ونحرص اليوم في هذه الفعالية أن يحظوا بالتكريم والتقدير اعترافاً منّا بدورهم الهام ومكافأتهم على عملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم وولائهم، الأمر الذي يوفّر بيئة عمل إيجابية ويشجعهم على الازدهار والمساهمة في تحسين أداء الأعمال والعمليات. نحن في مجموعة اينوك، لطالما كان تقدير الموظفين ومشاركتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، وسنواصل الاحتفال بموظفينا لما يقدموه من مساهمةٍ القيّمة في الأعمال ".

وفضلاً عن جوائز الخدمة الطويلة في المجموعة، مُنح الموظفون جوائز تقدير ضمن ثلاث فئات هي: التوطين، تقديراً لجهود الموظفين والتزامهم الراسخ بدعم الأجندة الوطنية؛ والتواصل، تكريماً للموظفين على جهودهم الحثيثة في الارتقاء بتجربة الموظف وتحفيز التواصل مع الزملاء؛ وفئة التعلّم الإلكتروني، التي منحت جوائزها للموظفين لقاء التزامهم وحرصهم على مواصلة التعلّم وضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدّمة للعملاء ومختلف الأطراف المعنية.

هذا وشمل التكريم الموظف أحمد جمعة غليطة الذي أمضى 35 عاماً من مسيرته المهنية في المجموعة. كما كُرّم 10 موظفين لإكمالهم 30 عاماً من الخدمة في المجموعة، و18 موظفاً لإكمالهم 25 عاماً، و39 موظفاً أكملوا 20 عاماً، و94 موظفاً عملوا لمدة 15 عاماً في مجموعة اينوك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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