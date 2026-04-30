نمو إجمالي الأرباح بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعاً بنمو الإيرادات ومواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية

استكمال الاستحواذ على شركة "تازة" ضمن "مجموعة إن آر تي سي" لتعزيز التكامل الرأسي في قطاع المنتجات الطازجة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة غذاء القابضة ش.م.ع ("غذاء" أو "المجموعة"، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز Ghitha)، وهي مجموعة رائدة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، وتعدّ إحدى الشركات التابعة لمنصة "2بوينت زيرو"، عن نتائجها المالية الموحّدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

خلال هذه الفترة، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 1.62 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية. ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى النمو العضوي عبر الفئات الرئيسة، إلى جانب استمرار جهود التكامل، ما يعكس مرونة منصة "غذاء القابضة" المتنوعة، واستدامة الطلب على فئات الأغذية الأساسية.

كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 330.8 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والتحسين المستمر للعمليات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غذاء القابضة": "استهلّت "غذاء" عام 2026 بزخم قوي، حيث سجّلنا نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، ما يعكس مرونة منصّة أعمالنا واستدامة الطلب عبر فئاتنا الأساسية. ويجسّد هذا الأداء قوة نموذجنا التشغيلي المتكامل، وقدرتنا على تحقيق نمو متوازن ومتواصل رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. ونواصل أداء دور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من السلع الغذائية الأساسية. وفي هذا السياق، يشكّل استحواذ "إن آر تي سي" على "تازة" خطوة استراتيجية تعزّز حضورنا في قطاع الفواكه والخضروات، وتدعم قدراتنا في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزرعة إلى المستهلك. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نواصل تركيزنا على ترسيخ الكفاءة التشغيلية، ومواصلة التوسع المنضبط في الفرص النوعية التي تضمن تحقيق قيمة مستدامة وعوائد مجزية".

وخلال الربع، واصلت "غذاء القابضة" تعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني، مستفيدة من منصتها المتكاملة لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرارية الإمدادات عبر فئات الأغذية الأساسية.

وستواصل المجموعة دمج وتوسيع عمليات شركة "تازة" تحت مظلة "إن آر تي سي"، مع العمل على تعزيز القدرات التشغيلية وإمكانيات التوزيع لدعم النمو في فئات المنتجات الطازجة والعصائر والمنتجات المرتبطة بها. وتؤكد هذه الخطوة التزام "غذاء" بتعزيز حضورها في الفئات ذات الطلب المرتفع، وترسيخ التكامل الرأسي عبر سلسلة قيمة المنتجات الطازجة.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت "غذاء القابضة" إحراز التقدّم في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتكامل وقابلية التوسع عبر مختلف وحدات المجموعة.

ومع التطلع إلى المستقبل، تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو منضبط عبر قطاعاتها الأساسية، من خلال اغتنام الفرص التي تتماشى مع معايير العائد المستهدفة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من وفورات الحجم.

وتتمتع "غذاء القابضة" بمكانة رائدة تتيح لها مواصلة مسار نموها والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي طويلة الأمد لدولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" ش.م.ع هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعمل كشركة تابعة لمنصة "2بوينت زيرو"، وقد تطوّرت "غذاء" لتصبح شركة استثمارية قابضة، تضم محفظتها شركات تابعة وزميلة عاملة تشمل: مزارع العين، ومرموم للألبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن، والمزارع العربية، والعجبان للدواجن، وشركة أليانس للأغذية، ومخازن زي العالمية، وسوبرماركت ديليس، وأجرينف (الهاشمية)، والأفق الملكي القابضة، وشركة أبوظبي للزيوت النباتية، وميراك، ومجموعة إن آر تي سي، ورايب فريش للتجارة ذ.م.م، وتازة للصناعات الغذائية الصحية ذ.م.م، وتازة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، وأبيكس للاستثمار ش.م.ع (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، وإنفيكتوس للاستثمارات (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، وأنينا كوليناري، والشركة الدولية للصناعات الغذائية.

وتعمل المجموعة بشكل متكامل في قطاعات إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أنشطة التجارة والتوزيع. www.ghitha.com

نبذة عن "2بوينت زيرو"

تُعدّ "2بوينت زيرو" ش.م.ع منصة استثمارية من الجيل الجديد تركز على قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية، وهما من القطاعات التي تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات وتدعم أنماط الحياة اليومية وتشكل أساس الاقتصاد الجديد. وتتميز محفظتها الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتركيز على الكفاءة وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية.

وترتكز "2بوينت زيرو" على مجموعة من الشركات الرائدة في السوق، حيث تدفع عجلة النمو المستدام من خلال تخصيص رأس المال بكفاءة، وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز التكامل الرقمي، ما يسهم في بناء منصة مرنة قادرة على تحقيق أداء مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.2PointZero.com

