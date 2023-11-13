حققت الشركة نمواً متميزاً في الإيرادات بنسبة 49 % على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وزيادة كبيرة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 124 %

تم دعم النمو القوي والربحية من خلال توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، واستحواذ شركة "زاخر مارين انترناشيونال"، وتحقيق معدلات تأجير جيدة لناقلات النفط والغاز التي بدورها ساهمت في تعزيز الأرباح في قطاع الشحن

تواصل أدنوك للإمداد والخدمات تنفيذ استراتيجيتها الذكية للنمو وتوسيع أسطولها البحري باعتماد محرك ثنائي الوقود الذي يتميز بكفاءة بيئية فعالة

تُؤكد الشركة التزامها الراسخ بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2023

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239"، اليوم عن نتائجها المالية الاستثنائية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وحققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1,671 مليون درهم إماراتي (455 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 0.23 درهم إماراتي (0.06 دولار أمريكي) للسهم الواحد، وهو يُمثل زيادة سنوية بنسبة 162% مقارنة بصافي الربح البالغ 635 مليون درهم إماراتي 173) مليون دولار أمريكي) المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 7,077 مليون درهم إماراتي (1,927 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك2,332 مليون درهم إماراتي (635 مليون دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 124% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بمساهمة كبيرة من جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى ارتفاع في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 نقطة مئوية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي بزيادة بلغت 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتستند هذه النتائج القوية إلى الأداء العالي لأسواق الشحن البحري ومنصات الإسناد البحرية، بالإضافة إلى التحسينات المستهدفة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 2,577 مليون درهم إماراتي (702 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة. وارتفعت هذه الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتبلغ 801 مليون درهم إماراتي (218 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث. وحقق صافي الربح نمواً بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 544 مليون درهم إماراتي (148 مليون دولار أمريكي).

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرنا الإعلان عن تحقيق المزيد من النتائج المتميزة حيث واصلت أدنوك للإمداد والخدمات تعزيز مسار التوسع والتقدم في إطار استراتيجيتها الذكية للنمو. ويساهم هذا الأداء القوي إلى جانب النتائج الإيجابية في التدفقات النقدية في تعزيز قدراتنا على مواصلة تمويل برنامجنا الاستثماري التحويلي وترسيخ التزامنا بتوفير قيمة مجزية لمساهمينا مقابل دعمهم المتواصل لنا وثقتهم الكبيرة في الشركة.

نمضي قدماً نحو المستقبل، كما نُواصل السعي إلى إيجاد فرص نمو مواتية وفقاً لأولويات ومعايير الاستدامة لدينا، وذلك بهدف تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 4,353 مليون درهم إماراتي (1,185 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 108% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالاستحواذ الناجح على شركة "زاخر مارين انترناشونال"، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة. كما سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت1,362 مليون درهم إماراتي (371 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 320% على أساس سنوي. وبلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31%، مقارنة بنسبة 16% في الفترة نفسها من عام 2022.

حقق قطاع الشحن البحري إيرادات بلغت 2,233 مليون درهم إماراتي (608 مليون دولار أمريكي)، بزيادة طفيفة قدرها 1% على أساس سنوي. كما سجل قطاع الشحن أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 878 مليون درهم إماراتي (239 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدره %30 على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 39% مقارنة بنسبة 30% في الفترة نفسها من عام .2022 وتستند هذه الزيادة إلى معدلات التأجير الجيدة لناقلات النفط والغاز.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 492 مليون درهم إماراتي (134 مليون دولار أمريكي). وحقق قطاع الخدمات البحرية أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 99 مليون درهم إماراتي (27 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.

تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" بشكل إيجابي تطوير استراتيجيتها الذكية للنمو والتوسّع. وخلال الربع الثالث من عام 2023، استلمت الشركة ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة، وتتضمن هذه المنصات ست منصات تملكها الشركة بالإضافة إلى منصتين جديدتين قيد التشغيل. وبإضافة هذه المنصات يرتفع عدد المنصات التي تملكها وتشغلها "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 25% من 31 إلى 39 منصة. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركة ومكانتها كشركة مالكة ومُشغلة لأكبر أسطول منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة في العالم. كما استلمت الشركة ناقلتي نفط خام عملاقة تعملان بمحرك ثنائي الوقود ليصل عدد ناقلات النفط العملاقة المستلمة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ثلاث ناقلات. وتجدر الإشارة إلى عمل هذا النوع من المحركات بالغاز الطبيعي المسال والذي يعتبر وقوداً انتقالياً، بهدف تحقيق طموح "مجموعة أدنوك" للحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن المقرر استلام الناقلة الرابعة لتنضم إلى أسطول الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

بعد نجاح إدراج أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" في يونيو 2023، وافق مجلس الإدارة في شهر أكتوبر الماضي على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2023، أي ما يعادل 3.2 فلس للسهم الواحد. ويؤكد هذا القرار على التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية لمساهميها.

نظرة مستقبلية

تؤكد الشركة التزامها بالأهداف المتوسطة المدى التالية:

الإيرادات الموحدة: نستهدف تحقيق نمو متوسط ​​إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط.

الأرباح الموحدة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: نهدف إلى هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% كحد أدنى في 2023. وعلى المدى المتوسط، نستهدف متوسط نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بهدف تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقدر بحوالي 35%.

هيكل رأس المال: نسعى إلى موازنة الدين والأرباح على أساس معادلة X2.5- 2.0 /قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وذلك على المدى المتوسط..

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نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرمز:ADNOCLS / ISIN AEE01268A239، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.