«إنرشيا» تكشف عن خطة تسليماتها خلال 2022

المهندس أحمد العدوي:

لدينا خطة تسليمات قوية للعام الجاري...والحفاظ على ثقة عملائنا هدف رئيسي للشركة

نستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتنا خلال 2022

نخطط لتسليم 600 وحدة بمشروع "چيفيرا" خلال العام الجاري...وارتفاع معدل الانشاءات بالمشروع

7 مليون متر إجمالي محفظة أراضي الشركة..جاري تنمية 1.8 مليون متر منها

الدعم الحكومي ومرونة الشركات العقارية والطلب الحقيقي عوامل رئيسية للحفاظ على قوة السوق العقار

بخطة تسليمات محددة، يدعمها حجم استثمارات وإنشاءات قوي خلال العام الجاري، اعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن أبرز ملامح خطتها الاستثمارية والتسويقية للعام الجاري، وما نجحت في تنفيذه منها خلال النصف الأول، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

من جانبه قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن الشركة لديها خطة قوية للعام الجاري، والتي ترتكز بشكل أساسي على الارتفاع بمعدل التنفيذ في كافة مشروعاتها، وتسليم 1600 وحدة في مشروعاتها المختلفة، تم تسليم حوالي 800 وحدة منهم خلال النصف الأول، وذلك في إطار خطة الشركة للحفاظ على ثقة عملائها بها والحفاظ على رضائهم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن إجمالي محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية، كما يجري حاليا تنفيذ 4 مشروعات، لافتا إلى حجم التنوع في محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.

وأشار إلى أن الخطة الإنشائية للشركة للعام الجاري تتضمن تنفيذ عقود مقاولات بقيمة ملياري جنيه، وتتم معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة وفقا للخطة المحددة، لافتا إلى أن الإلتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم جزء أساسي من خطة العام الجاري.

وأكد أن السوق العقاري واجه عدة تحديات منذ مطلع العام الجاري، تأثرا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، ولكن الدعم الحكومي المقدم للقطاع ومرونة الشركات في التعامل مع هذه المتغيرات بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي، كانت عوامل رئيسية للحفاظ على قوة القطاع واستمرار عمله.

وتابع أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها للعام الجاري، ونجحت في تحقيق المستهدف من هذه الخطة خلال النصف الأول، مدعومة بوجود طلب حقيقي، وارتفاع معدلات التنفيذ بمشروعاتها، بالإضافة إلى طرح وحدات مميزة بأنظمة سداد متنوعة في كافة المشروعات.

وأضاف أن الشركة تستكمل حاليا تنفيذ مشروع "Joulz" والذي تم تسويقه بالكامل، وهو مشروع سكني متكامل يقع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، ويقع المشروع على مساحة 115 فدان، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

كما انتهت الشركة من تنفيذ مشروع "Soleya" بمنطقة غرب القاهرة، والذي تم تسويقه بالكامل وبدأت الشركة في تسليمه، وهو مشروع سكني متكامل، يقع على مساحة 19 فدان، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالي 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالي مساحة المشروع.

وأشار إلى أن الشركة تبدأ في تسليم مشروع "Brix" العام الجاري، وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 متر وحتى 275 متر للشقق.

وأضاف أن مشروع "چيفيرا Jefaira " والذي يعد أحد أبرز مشروعات الشركة، بمساحة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويقع في مكان مميز على ضفة البحر المتوسط في الساحل الشمالي ويمتد على مساحة هائلة توفر لعملائها تجربة حياة متكاملة على البحر مباشرة مع تصميم رائع يوفر أقصى درجة استمتاع بالطبيعة.

وقال إن المشروع يضم عدة مراحل داخلية، وبدأ تنفيذ أول أحياء المشروع The Furl عام 2017، ثم حي The Quayside عام 2018، ثم حي The Cribsعام 2019، وبدأت الشركة أولى تسليمات المشروع خلال العام الجاري.

ويضم المشروع فيلات منفصلة على البحر وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات وشاليهات وشقق واستديوهات، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 20% والباقي مساحات مفتوحة وخدمات متنوعة للعملاء، بما يضمن تجربة سكنية مميزة ومتكاملة للعملاء داخل المشروع.

وتبلغ مساحات الفيلات المنفصلة بالمشروع 387 متر، وتتراوح مساحات الفيلات بين 238 و309 متر، والوحدات التوين هاوس بين 165 متر و253 متر، والوحدات تاون هاوس تبلغ مساحتها 164 متر، والشاليهات تتراوح بين 121 متر و225 متر، والشقق بمساحات تتراوح بين 50 متر و183 متر.

ولفت إلى أن إنرشيا للتنمية العقارية كانت من أوائل الشركات التي حصلت عل تراخيص مشروع "چيفيرا" مما يمكنها من استمرار التنفيذ بالمشروع.

ونوه أن المشروع يتميز بتكامل الخدمات بما يسمح بجودة حياة داخل المشروع طوال العام، ومستوى رفاهية غير متكرر للعملاء، وخاصة مع توافر عدد من الخدمات المتنوعة منها مراكز طبية ومنطقة تعليمية ومركز مؤتمرات ونادي رياضي ومناطق مخصصة للأنشطة الاجتماعية، وفنادق.

وأوضح أن المشروع يتناسب مع خطة الدولة لتشغيل المناطق الساحلية طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، وذلك من خلال توفير حياة متكامل وخدمات متنوعة تحقق هذا الهدف.

كما تنفذ الشركة 3 مشروعات في البحر الأحمر تتضمنG Cribsفي الجونة على مساحة 17 الف متر ويضم 99 وحدة للمرحلة الأولى وتضم المرحلة الثانية 231 وحدة على مساحة 25 ألف متر وجاري تسليمها، ومشروع "Veranda" ويضم 183 وحدة تم تسليمها في سهل حشيش.

و انهت الشركة تنفيذ مشروع " Medipoint Sheikh Zayed" وهو مشروع تجاري طبي ويضم 92 عيادة على مساحة 3 الاف متر في الشيخ زايد.

وأكد أن الشركة تركز على تنفيذ مشروعاتها الحالية ورفع معدلات الإنشاء والتسليم بها، بالإضافة إلى دراسة أي فرص استثمارية جاذبة وتتأكد الشركة من جدواها وإضافتها لمحفظة مشروعات الشركة، وخاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقاري في ضوء التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا.

وتابع أن إجمالي محفظة أراضي الشركة تبلغ 7 مليون متر، وجاري تنمية 1.8 مليون متر منها، جاري تنمية 1.5 مليون متر منها في مشروع "چيفيرا" فقط.

ولفت إلى أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، ليمنحها تمويلا إسلاميا متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه مع بنك مصر ويخصص القرض لمشروع "جيفيرا" مع تسهيلات في السداد لمدة 8 سنوات ونصف، كما تم توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة توجه للمرحلة الأولى للمشروع تم سداده بالكامل.

وأشاد بأهمية الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لتنظيم السوق العقاري، والتي تركز على حماية مصلحة العملاء والمطورين في نفس الوقت، مما يساهم في تنظيم السوق الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة ويحقق التوازن في العلاقة بين كافة أطراف السوق، كما أنه يحافظ على قوة السوق العقاري الذي يساهم بنحو 18% في الناتج الإجمالي المحلي.

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