‏مجلس إدارة سبينس يقر توزيع أول أرباح مرحلية بعد الطرح العام الأولي تبلغ حوالي 103 مليون درهم

الإيرادات القياسية للشركة جاءت مدفوعة بنمو قوي على أساس المثل بالمثل، مع ارتفاع بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2024

تسجيل ارتفاع 15% في أرباح النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي رغم تأثير ضريبة الشركات بمعدل 9%

مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت في النصف الأول من العام بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 217 مليون درهم، لتمثل 14% من إجمالي الإيرادات

سبينس تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها مع افتتاح متاجر جديدة، بما في ذلك أول متجر في السعودية، وإطلاق مفهوم صالة الطعام المستقلة "المطبخ من سبينس"، وتوسيع منصة التجارة الإلكترونية

مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح مرحلية للنصف الأول من العام تبلغ حوالي 103 مليون درهم، أو ما يعادل 2.85 فلس للسهم الواحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سبينس (سبينس" أو "الشركة")، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.

وكشفت سبينس عن تحقيق إيرادات قياسية للنصف الأول من العام بلغت 1.6 مليار درهم بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت أرباحها لهذه الفترة أيضاً بنسبة 15.2% لتصل إلى 146 مليون درهم رغم تأثير ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً في دولة الإمارات والنفقات الغير متكررة المرتبطة بالطرح العام الأولي للشركة. وستدفع سبينس أول توزيعات أرباح مرحلية بعد الطرح العام الأولي بقيمة 102.6 مليون درهم، أي ما يعادل 2.85 فلساً للسهم الواحد و70% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك في أغسطس 2024.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "يسرنا الإعلان عن تحقيق إيرادات قياسية للنصف الأول من عام 2024، ما يعكس الطلب القوي والمتنامي على التجربة الفريدة التي نوفرها . وتشكل هذه النتائج معلم بارز حيث نعلن عن توزيع أول أرباح مرحلية نقدية بعد الطرح العام الأولي، ما يؤكد التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا".

وأضاف كومار: "اجتزنا خلال النصف الأول من هذا العام خطوات مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا، إذ نجحنا في التوسع من خلال افتتاح أربعة متاجر جديدة بما في ذلك نموذج صالة الطعام المستقلة ’المطبخ من سبينس ‘. كما افتتحنا أول متجر لنا في المملكة العربية السعودية، و يعتبر السوق السعودي سوق واعد ذوي إمكانات هائلة للنمو . وقد شهد متجرنا في مجمع ’لا سترادا يارد‘ في الرياض استجابة استثنائية من العملاء، ما يؤكد الطلب القوي على منتجاتنا ويعزز توقعاتنا الإيجابية بشأن نمو أعمال الشركة في المملكة".

واختتم كومار قائلاً: "قمنا أيضاً بتحديث تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بالشركة، حيث يتضمن الآن خدمة التوصيل الفوري ’سبينس سويفت‘. وتؤكد هذه الإنجازات جميعها على التزامنا الدائم بالنمو والابتكار، وتوفر لنا زخماً قوياً لمواصلة التقدم في النصف الثاني من العام".

إيرادات قياسية في النصف الأول من عام 2024 مع مقاييس ربحية قوية

الإيرادات: ارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 9.8%، بالإضافة إلى افتتاح أربعة متاجر جديدة خلال النصف الأول من عام 2024 في الخوانيج (دبي)، وشوبا (دبي)، و ’المطبخ من سبينس ‘ في دبي مول، وأول متجر لسبينس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عدا عن المتجر الجديد الذي تم افتتاحه سابقاً في داماك فينتورا مول (دبي) خلال النصف الثاني من عام 2023.

الربحية: ارتفع الربح الإجمالي للشركة بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 659 مليون درهم في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وحققت الشركة هوامش ربح إجمالية قوية بنسبة 41.3% بتحسن قدره 90 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. ويعزى تحسن هذه الهوامش بشكل رئيسي إلى كفاءة عمليات التوريد وسلاسل الإمداد للمجموعة، ومنتجاتها الممتازة الجديدة، واستراتيجية التركيز على منتجات سبينس .

بلغ إجمالي الأرباح المعدّلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك[2] 304 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9.4% على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3بنسبة 19%، وذلك على الرغم من تكاليف الاكتتاب العام الأولي الغير المتكررة ونفقات افتتاح المتجر الأول للشركة في المملكة العربية السعودية. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 163 مليون درهم، بينما زادت أرباح الفترة بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتصل إلى 146 مليون درهم على الرغم من فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات بنسبة 9%. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة 9.2%، أي بتحسن قدره 50 نقطة أساس عن العام السابق.

نمو المعاملات: حققت الشركة نمواً جيداً في عدد المعاملات، مع ارتفاع بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 18.3 مليوناً في النصف الأول من عام 2024.

متوسط ​​حجم السلة الشرائية: كان مستقراً، إذ ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي مدعوماً باستمرار زخم الطلب من جانب العملاء.

أبرز إنجازات النصف الأول – تطبيق الاستراتيجية

افتتاح متاجر جديدة: افتتحت سبينس في النصف الأول من عام 2024 أربعة متاجر جديدة مضيفة 7.9% إلى إجمالي مساحة البيع لديها، وبذلك وصل عدد المتاجر التي تشغّلها الشركة حتى 30 يونيو 2024 إلى 79 متجراً بما في ذلك المتجر الذي تم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2023. وفي مقابل المتاجر الجديدة، تم إغلاق متجرين في الفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال سبينس ملتزمة بتوسيع نطاق متاجرها مع وجود متاجر جديدة تخطط لها في دولة الإمارات، وكذلك في السعودية بعد الافتتاح الناجح لمتجر الشركة في مجمع لا سترادا يارد في الرياض. وأطلقت سبينس كذلك نموذجها الأول لصالة الطعام المستقلة ’المطبخ من سبينس ‘في دبي مول خلال الربع الثاني، و الذي حقق هامش ربح أعلى بكثير من هوامش البيع للمتاجر ، ومن المقرر أن تفتتح الشركة مواقع إضافية في دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

المبيعات عبر الإنترنت وانتشارها: ارتفعت مبيعات سبينس عبر القنوات الإلكترونية بنسبة 21.7% على أساس سنوي لتتجاوز قيمتها 217 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. شكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 13.6%من الإيرادات ، ولا تزال سبينس ملتزمة بتطوير عروض التجزئة الرقمية من خلال التحديث الأخير لتطبيقها ليشمل خيار خدمة التوصيل الفوري "سبينس سويفت"، إذ نجحت في توفير خدمة توصيل مدتها 60 دقيقة في أربعة مواقع رئيسية مع مواصلة في طرح الخدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

حول "سبينس"

بدأت "سبينس" رحلتها في عام 1961 عندما افتتحت أول سوبرماركت في ميدان النصر. ونمت منذ ذلك الحين لتغدو واحدة من أبرز متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود 79 متجراً (بما فيها متاجر "ويتروس") في دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وتحظى "سبينس" بشعبية كبيرة في أوساط الوافدين والمواطنين في المنطقة، وتتمتع بسمعة مرموقة لتفكيرها واسع الأفق ومواكبتها التغيرات في توجهات الطهو وظهور منتجات جديدة حول العالم. واستطاعت "سبينس"، المملوكة للمواطن الإماراتي علي البواردي، من ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توّفر منتجات فائقة الجودة وتقدّم خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دومًا في مقدّمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرّد أحد الأسباب العديدة التي تعرّف علامة سبينس التجارية على أنها ’التجربة الأكثر نضارة.‘

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