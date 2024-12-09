الرياض - المملكة العربية السعودية، حازت مجال التقنيات البيئية لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة في المملكة وخارجها، على اهتمام واسع من الدول الأطراف لإتفاقية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "كوب16_الرياض، حيث أطلق مشروع ريمدي" REMDY، والذي يحوي نظامًا متعدد الطبقات لتقييم صحة الأراضي، حيث يقيس 6 عناصر بيئية أساسية لتحديد التدخل العلاجي بسرعة، واستعادة النظم البيئية للأراضي بشفافية لا مثيل لها.

أطلقت المشروع منصة "نت زيرو" أول منصة سعودية بيئية تقنية متخصصة في حلول الاستدامة البيئية والاجتماعية في المنطقة، وأوضحت أن تقنية "ريمدي" تدمج بين عمليات التحليل والخرائط المتقدمة والملكية والذكاء الاصطناعي والجغرافي المكاني، بهدف توفير رؤى قابلة للتنفيذ حول صحة التربة، والتنوع البيولوجي، واحتجاز الكربون، واحتباس المياه، وجودة الغطاء النباتي. ومن خلال تقديم رؤية شاملة لصحة الأراضي، تعمل هذه التقنية الرائدة على تمكين صناع القرار من ابتكار وتنفيذ استراتيجيات استعادة مخصصة بسرعة وعلى نطاق واسع، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج قابلة للقياس.

وقال محمد الخالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نت زيرو": "إن استصلاح الأرض يبدأ بفهم احتياجاتها. ومن خلال التقنية المبتكرة "ريمدي"، فإننا نضع معيارًا جديدًا لاستعادة الأراضي، ونستجيب للدعوة العالمية لتطوير حلول مستدامة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ".

وتعزز هذه المبادرة التزام "نت زيرو" إزاء توظيف والاستفادة من التكنولوجيا في رعاية البيئة، بما يتماشى مع مهمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي.

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