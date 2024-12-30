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شهدت مدينة البريمي الصناعية إقبالاً متزايداً من المستثمرين خلال النصف الثاني من العام 2024، حيث تم توقيع ( 16 ) عقد استثمار بإجمالي حجم استثمارات 7,970,000 ريال عماني لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز الـ 165,000 متر مربع، وتتنوع أنشطة المشاريع الجديدة التي تم التعاقد معها بين صنع زيوت السيارات، صناعة تشريب الخشب، صناعة الكرتون، تصنيع خطوط إنتاج، تصنيع خزانات المياه، ومصنع تعبئة المواد الغذائية، ومخزن قطع غيار سيارات جديدة ومصنع إنتاج وتعبئة المياه ومصنع مستحضرات طبية إلى جانب معرض تجاري.
يذكر أن مدينة البريمي الصناعية تواصل الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
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