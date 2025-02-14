الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران (ش. م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وحققت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في عام 2023. وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 6.63 مليار درهم للعام بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 6 مليار درهم في عام 2023.

وفي عام 2024، رسخت "العربية للطيران" التزامها بتحقيق النمو والتميز التشغيلي من خلال توسيع شبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية الست وذلك بإضافة 31 وجهة جديدة. وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 13%، وكذلك زيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 12% حيت تم نقل اكثر من 18.8 مسافراً عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية. وكما أعلنت الشركة عن ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2% ليصل إلى 82%، مما يؤكد الطلب القوي والمستدام على خدمات القيمة المضافة التي تقدمها "العربية للطيران".

درهم السنة المالية 2024 السنة المالية 2023 % إيرادات 6.63 مليار درهم 6 مليار درهم 11% عدد المسافرين *انطلاقا من جميع المراكز التشغيلية* 18.8 مليون 16.7 مليون 12% معدل إشغال المقاعد 82% 80% 2% صافي الأرباح قبل الضريبة 1.6 مليار درهم 1.54 مليار درهم 4% صافي الأرباح بعد الضريبة 1.46 مليار درهم - -

لمحة عن أداء الشركة خلال عام 2024:

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 25% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 25 فلس لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "حققت مجموعة ’العربية للطيران‘ عاماً استثنائياً في 2024، حيث شهد توسعاً كبيراً وتعزيزاً لحضورها في الأسواق الرئيسية. وقد واصلنا تحقيق نمو مالي وتشغيلي ملحوظين مستندين الى نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلاً عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة".

وأضاف قائلاً: "وبالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة حالياً، نجحت مجموعة ’العربية للطيران‘ في الحفاظ على وتيرة النمو خلال عام 2024. وجاء هذا النجاح مدفوعاً بتعزيز القدرة التشغيلية، وإطلاق وجهات جديدة، والتوسع المستمر لشبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية. ونفخر بتقديم تجربة سفر مدفوعة بالقيمة المضافة لقاعدة عملائنا المتنامية، بالإضافة إلى تعزيز حضورنا العالمي والالتزام المتواصل بالتميز التشغيلي".

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 351 مليون درهم، بزيادة قدرها 56٪ مقارنة بـ 225 مليون درهم في نفس الربع من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 7% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 11٪ في أعداد المسافرين، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها 4.7 مسافر خلال الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2٪ ليصل إلى 83٪، مما يعكس الطلب المستدام على خدمات "العربية للطيران".

لمحة عن أداء الشركة خلال الربع الأخير 2024:

درهم الربع الأخير من عام 2024 الربع الأخير من عام 2023 % الإيرادات 1.65 مليار درهم 1.54 مليار درهم 7% عدد المسافرين "انطلاقاً من جميع العمليات التشغيلية" 4.7 ملون مسافر 4.2 مليون مسافر 11% معدل إشغال المقاعد 83% 81% 2% صافي الأرباح 351 مليون درهم 225 مليون درهم 56%

وتابع آل ثاني قائلاً: "شهد الربع الأخير من العام تطوراً ملحوظاً للعربية للطيران، حيث نجحنا في توسيع شبكة وجهاتنا مع الحفاظ على هوامش ربح قوية. وقد أسهم هذا النمو الاستراتيجي، إلى جانب الإدارة الفعٌالة للتكاليف والكفآءة التشغيلية العالية، في تحقيق أداء متميز اختتمنا به العام."

أبرز إضاءات عام 2024:

الأسطول

بلغ إجمالي حجم الأسطول 81 طائرة إيرباص A320 و A321 عبر جميع العمليات التشغيلية.

و عبر جميع العمليات التشغيلية. تم إضافة 10 طائرات إيرباص A320 جديدة إلى الأسطول خلال عام 2024 مما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة التشغيلية.

جديدة إلى الأسطول خلال عام 2024 مما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة التشغيلية. تم تشغيل 9 طائرات مستأجرة لفترة قصيرة المدى من طراز إيرباص A320 و A321 خلال 2024، لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الذروة عبر جميع العمليات التشغيلية في المجموعة.

شبكة الوجهات

أضافت مجموعة "العربية للطيران" 31 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة إلى 220 وجهة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية.

ارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال عام 2024 بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.

السيولة

توفر السيولة بقيمة 5.3 مليار درهم نقداً وما يعادله.

المسؤولية الاجتماعية

طبقت "العربية للطيران" نهج الاقتصاد الدائري لجميع المواد المستخدمة لخدمة عملائها على متن الطائرة، والذي يهدف إلى استخدام الادوات وعبوات الأطعمة والمشروبات وغيرها من المواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪.

نجحت المجموعة بتنفيذ المرحلة الأولى من نظامها المحسّن لإدارة الوقود، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة وكفاءة استهلاك الوقود بشكل أكبر عبر جميع العمليات التشغيلية من أجل خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل أكبر في المستقبل.

تبنت مجموعة "العربية للطيران" نهج "بلا ورق" في قسم الهندسة، واستبدلت جميع سجلات الصيانة الورقية بعملية رقمية شاملة تستخدم فيها نظام AMOS المتقدم.

المتقدم. تم إنشاء فصل دراسي جديد في كمبوديا وعيادتين طبيتين جديدتين في طاجيكستان وبنجلاديش، لتنضم إلى 15 مدرسة وعيادة يديرها برنامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة "سحاب الخير" التابع للعربية للطيران في 12 دولة.

حازت مجموعة "العربية للطيران" خلال 2024 على درجة AA في تصنيف "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) ، مما وضعها في فئة القادة ضمن تصنيف المؤشر.

الجوائز

أُدرجت "العربية للطيران" ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالمية للعام 2024 من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

تصنيف "العربية للطيران" كأفضل شركة طيران في المنطقة والثامنة عالمياً حسب شركة AirHelp الدولية للطيران.

الدولية للطيران. حصلت على المركز الثاني عالمياً في التصنيف المرموق لمجلة "إيرفينانس جورنال" لأفضل 100 شركة طيران في العالم لسنة 2024، وحققت المركز الأول عالمياً كأفضل شركة طيران منخفض التكلفة من حيث استهلاك الوقود لكل جالون.

حصدت "جائزة أفضل شركة في فئة الطيران"، تقديراً لالتزامها بتعزيز الكفاءة والموثوقية وخدمة العملاء، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال "منتدى التميز التشغيلي " "OPS" 2024 في العاصمة اليونانية أثينا.

في العاصمة اليونانية أثينا. أدرجتها مجلة أرابيان بيزنس مع رئيسها التنفيذي ضمن أفضل 100 شركة وأكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيراً للعام 2024.

حصدت "العربية للطيران" لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة "جلوبال براندز".

تم تصنيف شركة طيران "فلاي جناح" التابعة للمجموعة ضمن أفضل 5 شركات طيران اقتصادي في آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة لعام 2024 من قبل سكاي تراكس.

نظرة مستقبلية

واختتم الشيخ عبدالله آل ثاني قائلاً: " بالرغم من التحديات العديدة والمستمرة التي يواجها قطاع الطيران العالمي ، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتضخم، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، نواصل التزامنا الراسخ بالنمو والتوسع مع التركيز على تعزيز خدمات النقل الجوي وزيادة القدرة التشغيلية وتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي المدفوع بالقيمة المضافة. ونحن على ثقة بكفاءة نموذج أعمالنا الفريد، وتميزنا التشغيلي، ونهجنا القائم على رضى العملاء، مما يمكننا من مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم تجربة سفر سلسة تلبي تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية".

ملاحظات: *جميع العمليات التشغيلية*: تمتلك مجموعة العربية للطيران ستة مراكز تشغيلية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.

نبذة حول "العربية للطيران"

تعد "العربية للطيران" (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي) شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون الأسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحلاتها الجوية في أكتوبر 2003، من 81 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320" وA321 تخدم 220 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة السبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة) والمغرب ومصر وأرمينا (فلاي آرنا) وباكستان (فلاي جناح). وتهدف الشركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة. ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com.

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