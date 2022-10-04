الرياض: استكملت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، استحواذها على نسبة 88.19% من شركة «جيزة سيستمز» حيث بلغت القيمة المعتمدة للمنشأة 158 مليون دولار.

وتأتي صفقة الاستحواذ، التي تعد الأولى من نوعها، لترسخ الدور الذي تعمل عليه «سلوشنز» لتعزيز ريادة المملكة في قطاع تقنية المعلومات بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث تهدف السعودية إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 13.3 مليار دولار، وتنمية القطاع بنسبة 50% بحلول العام 2030. إذ تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية النمو الطموحة التي وضعتها مجموعة stc للتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، نتيجة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق المنطقة.

وتعليقًا على اكتمال الاستحواذ، قال م. عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة «سلوشنز»: «يؤكد هذا الاستحواذ التزامنا بتحقيق مستهدفات استراتيجية النمو لمجموعة stc، لذا كان هذا القرار الاستراتيجي بالاستحواذ على «جيزة سيستمز» من أجل تحقيق هدفنا لترسيخ مكانة «سلوشنز» بصفتها شركةً رائدة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة.» وأضاف: «ستستمر «جيزة سيستمز» بمكانتها المستقلة وسنعمل معًا على تحقيق التكامل بهدف تنويع المعروض من الخدمات لعملاء الشركتين داخل السوق السعودي والأسواق العالمية».

وقال أسامة سرور، الرئيس التنفيذي لـ «جيزة سيستمز»: «يأتي استحواذ «سلوشنز» على «جيزة سيستمز» في وقتٍ تشهد فيه أسواق المنطقة نموًا استثنائيًا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لذا فإنّ هذه الخطوة ستمكّننا جميعًا من تعزيز الخدمات الرقمية في المنطقة. كما تفخر «جيزة سيستمز» بأن تكون جزءًا من هذا الإنجاز المهم، والذي سيمكّنها من تسريع نموها ودخول السوق السعودية المزدهرة بشكل أكبر.»

الجدير بالذكر أنّ الإعلان الأول لهذه الصفقة كان في شهر أبريل من العام الجاري، حيث أعلنت شركة «جيزة سيستمز» أنّها تلقّت عرضًا من «سلوشنز» وقد وافقت على ذلك الإدارة العليا للشركة. إذ تُعد «جيزة سيستمز» شركة متطورة في مجالها، وتقدّم خدمات تشمل تكامل الأنظمة والتطبيقات، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة، حيث تُوجد مكاتبها لخدمة عملائها في أكثر من 25 دولة حول العالم.

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نبذة عن«سلوشنز»

«سلوشنز» هي المُمكّن للتحول الرقمي والمزّود الأول لخدمات تقنية المعلومات في المملكة، إذ تمكّن القطاعين، العام والخاص، من التحول والتوسع للوصول إلى عصرٍ رقمي جديد.

وتقدم الشركة لعُملائها حلولاً تقنية متكاملة عبر محفظة واسعة تساهم بتعزيز عملياتهم اليومية. فقد صُممت خدماتها الأساسية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات لتمكين وإدارة وتوسيع نطاق الشركات.

بدأت «سلوشنز» عملياتها قبل عقود، وتخدم العديد من العملاء في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم. ولدى «سلوشنز» نحو 1500 موظف، منهم 1000 موظف حاصل على شهادات اعتماد في تقنيات ومجالات أعمال رئيسية.

نبذة عن «جيزة سيستمز»

تُعدّ شركة «جيزة سيستمز» شركةً رائدة في مجال تكامل الأنظمة وتمكين التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تعمل على تصميم وتنفيذ حلول تقنية خاصة بالصناعات كثيفة الأصول، مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل، بالإضافة لقطاعات أخرى في السوق. وتساعد الشركة عملاءها على تنظيم العمليات والأعمال من خلال تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المدارة والممارسات الاستشارية. ويعمل فريقها المكون من أكثر من 1400 محترف من جميع أنحاء العالم، فلها مكاتب رئيسية في القاهرة، والرياض، ودبي، والدوحة، بالإضافة إلى نيروبي، ودار السلام، وأبوجا، وكمبالا، ونيوجيرسي.