تعلن مياه شورتوق المعدنية بفخر عن إطلاق مصنعها الجديد للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات في أوزبكستان. تُعرف مياه شورتوق المعدنية بخصائصها العلاجية، وقد أسست نفسها كعلامة تجارية رائدة وفريدة من نوعها في آسيا الوسطى مع وجود قوي على الساحة العالمية.

في محاولة لتوسيع الإنتاج، استثمرت الشركة 15.6 مليون دولار في مشروع مرحلتين، مستوردة التكنولوجيا والمعدات الحديثة من عدة دول منها فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، تركيا، روسيا ولاتفيا. مع وجود المرافق الجديدة، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 50 مليون وحدة، بهدف زيادة الإيرادات من الصادرات إلى 8 مليون دولار.

تميز حفل الافتتاح بحضور قادة إداريين من المنطقة والمدينة، وشركاء دوليين، ورجال أعمال. من بين الحضور البارزين نائب حاكم المنطقة، سعيد أحمد سلطانوف؛ رئيس مجلس الشيوخ، إكرومخون نجم الدينوف؛ والحاصل على وسام "الصحة" من الدرجة الأولى، السيد عبد الريموف بوهودير تورسينوفيتش، الذي هو أيضًا رئيس مياه شورتوق المعدنية. انضم إليه شركاؤه التجاريون السيد سردار فالي داد جول، والسيد محمد نادر شاخ جوما خان، والسيد ميشيل نوبليت، الرئيس التنفيذي لشركة EVOPS للاستشارات الفندقية في دبي، والسيدة هينا باخت، المديرة العامة لشركة EVOPS DMCC للتسويق في دبي.

تميز الحدث بخطب من الضيوف المتميزين، التي ألقت الضوء على أهمية التوسع والإمكانيات التي يحملها لاقتصاد المنطقة ووجود العلامة التجارية على الساحة العالمية. تم أيضًا تقديم جولة للحضور في المرافق الجديدة، مما أتاح لهم فهم أعمق لعمليات الشركة وأحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الصنعي المستخدمة.

تظل مياه شورتوق المعدنية ملتزمة بتقديم أعلى جودة من المنتجات لعملائها، ويعد توسعها شهادة على شعبيتها ونموها.

وقال السيد بوهودير تورسينوفيتش في خطابه للجمع: "في سبع سنوات فقط منذ بدايتنا، أصبحت مياه شورتوق المعدنية مرادفًا للنقاء والصحة والتميز. استثمارنا في هذه المنشأة الحديثة هو بيان عن التزامنا بالجودة ورؤيتنا للتوسع العالمي. مع مزيج من التكنولوجيا المتقدمة من جميع أنحاء العالم والخصائص العلاجية الفريدة لمياهنا، نحن على استعداد لتلبية وتجاوز توقعات عملائنا المحليين والدوليين. في هذه المناسبة، أود أن أتوجه بالشكر العميق لجميع شركائنا، المهندسين، المتخصصين، أعضاء الفريق، وجميع الأشخاص الآخرين الذين ساهموا في تحقيق رؤيتنا. لقد كانت خبرتهم وتزامنهم أساسيين في استغلال القوة الشافية الطبيعية لمياه شورتوق المعدنية."

تحتل علامة مياه شورتوق المعدنية اليوم حصة سوقية تبلغ 70% من الطلب المحلي الإجمالي في أوزبكستان ويتم تصديرها إلى العديد من الدول حول العالم. تحتوي المياه على 22 معدنًا حيويًا مثل اليود والبروم والرادون، ويمكن أن تعالج العديد من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، والكبد، والمسالك الصفراوية، والبنكرياس والسكري، بالإضافة إلى تقديم فوائد صحية فريدة أخرى.

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