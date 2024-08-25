القاهرة : أعلنت مجموعة شركات سوماباي الرائدة في مجال الاستثمار السياحي والمطور العقاري لمنطقة خليج أبوسومة، عن تحقيق أرباح بلغت 102 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 155% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 29% لتصل إلى 588 مليون جنيه مصري، في الوقت الذي تضاعفت فيه المبيعات التعاقدية ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

وفي هذا السياق أوضح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الشركة وضعت خطة طموحة للتوسع في السوق العقاري المصري خلال عام 2024، والتي تشمل بدء تنمية وتطوير مشروعات جديدة. كما تهدف الشركة إلى ضخ 2 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بمشروعاتها الجديدة خلال العام الجاري، مع التركيز على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتوسيع محفظة أعمالها في مجالات العقارات، الفنادق، والمنتجعات السياحية.

وأشار المسيري إلى أن الشركة قد قامت حتى الآن ببيع 2500 وحدة سكنية، تم تسليم 700 وحدة منها، هذا بالإضافة إلي السير قدما في مخطط لتسليم 500 وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري. تعكس هذه الإنجازات الطلب المتزايد على مشروعات الشركة، خصوصًا في المناطق الساحلية، مما يعزز من مكانة الشركة في السوق المصري.

وأعرب المسيري عن تفاؤله الكبير ، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق في النصف الأول من العام يشكل قاعدة قوية لمزيد من التوسع والنمو في الفترة المقبلة. وأضاف أن الشركة تستعد لاستغلال الفرص المتاحة في السوق المصري واستمرار تقديم مشروعات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري.

نبذة عن (سوما باي)

سوما باي هي وجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تتمركز في موقعًا مثاليًا على سواحل البحر الأحمر (على بعد 40 دقيقة من مطار الغردقة الدولي- كما تبعد 4 ساعات فقط من وسط أوروبا).

يمتد خليج سوما باي علي مساحة 10 ملايين متر مربع، كما يضم خمسة فنادق ومنتجعات فاخرة ، فضلاً عن مجموعة متميزة من الوحدات العقارية السكنية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات. تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملاعب الجولف المتميزة من تصميم "جاري بلاير" ، هذا بالإضافة إلي منطقة المارينا التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة تجمع بين البحر والجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة في لوحة فنيه واحدة.

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