القاهرة - أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للعام المالى المنتهي في 31 ديسمبر 2024. أظهرت هذه النتائج تحقيق البنك نموًا قويًا ومستدامًا عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بعام 2023، مما يعكس تميز أدائه وقدرته على تعزيز مكانته كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري. كما يؤكد هذا النمو التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومخصصة تلبي تطلعات عملائه وتسهم في تحقيق أهدافهم المالية.

وفقًا للقوائم المالية، حقق البنك نموًا كبيرًا في صافي الأرباح ، حيث بلغ 26.3 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 153% مقارنة بعام 2023. بعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال العام المنتهي في 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسي، سجل البنك نموًا بنسبة 136% مقارنة بعام 2023.

كما وصل صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 142 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بنمو ملحوظ يصل إلى 64% مقارنة بعام 2023. وبلغت إجمالي الودائع 258.8 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2023. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 412.7 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2023.

هذا وقد سجل البنك أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 32 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 100% عن العام 2023. وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024، بزيادة كبيرة بلغت 79% مقارنة بعام 2023.

وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن فخره بالأرقام المحققة خلال عام 2024، قائلاً: "تعكس النتائج المالية القوية التي حققناها خلال عام 2024 قدرة بنك أبوظبي الأول مصر على التكيف مع كافة الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالي، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات. لقد كان عامًا استثنائيًا للبنك، حيث نجحنا في تحقيق نمو غير مسبوق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، إلى جانب افتتاح 7 فروع جديدة ضمن خططنا التوسعية، وذلك بفضل استراتيجيتنا المرنة التي تركز على الابتكار والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يعزز مكانتنا كأكبر بنك عامل في السوق المصري.

يتبوأ بنك أبوظبي الأول مصر موقعًا رياديًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق المصري. يساهم البنك في تمويل مشاريع حيوية تدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز التنمية الشاملة من خلال مبادراته المتنوعة، مما يصب في مصلحة الأفراد والمؤسسات على حد سواء. هذه الجهود المتواصلة تؤكد التزام البنك ببناء مستقبل مزدهر ومستدام للبلاد.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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