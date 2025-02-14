أبرز إنجازات المجموعة:

نمو بنسبة 40% في إجمالي الدخل وتحسين الربحية لعام 2024 مدعومة بمساهمات محسنة في الشركات التابعة والزميلة للمجموعة واستثمارات المجموعة.

نجاح عملية جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من الصكوك لمدة خمس سنوات خلال الربع الرابع.

التوصية بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 5.5٪ على القيمة الاسمية (0.0146 دولار أمريكي للسهم باستثناء أسهم الخزانة) لعام 2024، مع مراعاة موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

الاستحواذ الناجح في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المدرة للدخل في قطاع السكن الطلابي في الولايات المتحدة وقطاع التخزين اللوجستي في المملكة العربية السعودية.

بيع فندق رافلز العرين بالاس ومشاريع الواجهة البحرية في البحرين بمكسب صافٍ يزيد عن 20% .

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع ("الربع") والاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ("السنة").

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 30.56 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام مقابل 23.94مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة بنسبة 27.63٪ نتيجة زيادة المساهمة التي تقدمها خطوط الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة. وبلغت الربحية لكل سهم للربع 0.84 سنتًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.69 سنتًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل 189.34مليون دولار أمريكي للربع الرابع من العام، مما يُبين وجود زيادة بنسبة 32.57٪ من مبلغ 142.82 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بدعم من أنشطة الخدمات المصرفية والاستثمارات والدخل الخاص وعمليات الخزانة. بلغ صافي الربح الموحد للربع الرابع 32.96 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 24.18 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، بنمو قدره 36.31٪، على الرغم من تغيرات القيمة العادلة في محفظة الخزانة والاستثمار الخاصة بالمجموعة. كما بلغ إجمالي المصروفات للربع مبلغًا وقدره 111.10 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 84.06 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بنسبة 32.17٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسع العمليات التجارية.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 118.50 مليون دولار أمريكي للسنة بأكملها مقارنة بـ 102.86 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة بنسبة 15.21٪ نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية، وارتفاع الدخل الخاص، والمساهمات من شركتها التابعة للخدمات المصرفية التجارية، وكذلك نتيجة أداء الخزانة وإدارة الأصول. وبلغت الربحية لكل سهم للسنة 3.27 سنتًا أمريكيًا مقارنة بـ 2.95 سنتًا أمريكيًا لعام 2023 بأكمله، بزيادة قدرها 10.85٪. كما بلغ إجمالي الدخل للسنة 675.82مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 39.86٪ من 483.22 مليون دولار أمريكي للسنة السابقة، مما يدل على قوة نمو جميع خطوط الأعمال. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 128.51 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 105.23 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 22.12٪. وبلغ إجمالي المصروفات للسنة 344.99 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 264.30 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة بنسبة 30.53٪.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 980.94 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 989.54 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، بانخفاض قدره 0.87٪. كما بلغ إجمالي أصول المجموعة 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 11.12 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 0.81٪.

تماشيًا مع النتائج التي حققتها المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 55 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5.5٪ على القيمة الاسمية (0.0146 دولار أمريكي للسهم باستثناء أسهم الخزانة)، مع مراعاة موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.

يبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليًا 22 مليار دولار أميركي تقريبًا، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

السيد/ عبد المحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة

"من جديد، واصلت جي إف إتش تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بأكثر من 15٪ للسنة، مما يُجسد التزامنا في التنفيذ وتنويع استثماراتنا وقوة أعمالنا الأساسية. ونتيجةً لذلك، يسعدنا أن نعلن عن توزيع أرباح قوية لمساهمينا وهو ما يُترجم التزام المجموعة المتواصل وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمساهمين. نحن فخورون أيضًا بنجاحنا في تسعير صكوكنا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات خلال الربع الرابع مع وجود طلب عليها من المستثمرين الدوليين. وهذا النمو القوي في الدخل والربحية يُبرز مدى قدرتنا على الاستفادة من التغيرات في السوق واغتنام الفرص الجديدة.

مع مواصلة مسيرتنا، سنركز على ترسيخ دعائم مرونتنا ونحقيق عوائد مُجزية لمساهمينا، مع توسيع بصمتنا العالمية وتعزيز مكانتنا كقائد مالي إقليمي."

السيد/ هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

"يسرنا أن نعلن عن عام آخر من الأداء الإيجابي، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 40% إلى مبلغ 675.82 مليون دولار أمريكي، مما يدل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وتوسع أنشطتنا الاستثمارية والخزانة. كما ارتفع صافي ربحنا العائد على المساهمين بنسبة 15.2% بإجمالي مبلغ 118.50 مليون دولار أمريكي، ولقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة من خطوط الأعمال الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والخزانة والاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية.

الخدمات المصرفية والاستثمارات ظلت محركًا رئيسيًا للربحية، مدعومة بنمو إدارة الأصول والدخل المرتبط بالصفقات الجديدة، مما عزز ريادتنا في القطاع. وقدمت استثماراتنا في قطاع الخزانة والاستثمارات الخاصة مساهمات قوية، مُستفيدةً من استراتيجيات استثمار رأس المال المنفذة بدقة والدخل المحقق من الاكتتابات المنظمة. إضافة إلى ذلك، واصلت أعمالنا المصرفية التجارية مسارها التصاعدي، ودعمت النمو من خلال إعادة الهيكلة المنضبطة وتعزيز الكفاءة.

وفي ضوء تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل البناء على هذه الاستثمارات الواعدة من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة، وتنمية قاعدة أصولنا العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من فرص النمو في أسواقنا الإقليمية الأساسية مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا بالإضافة إلى تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة باعتبارها سوق ناضجة النمو، مما يسمح لنا بمواصلة تقديم منتجات إدارة الأصول والاستثمار الجذابة. وسيظل تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز قوتنا المالية، وتحقيق قيمة لجميع الأطراف المعنيين. تتمتع جي إف إتش بمكانة جيدة لزيادة وتيرة نموها وتعزيز مكانتها بصفتها شركة رائدة في السوق داخل المنطقة وخارجها وذلك بفضل ميزانيتها العمومية السليمة ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة".

أبرز إنجازات وحدات الأعمال

تدير جي إف إتش ثلاثة خطوط أعمال رئيسية واستمر كل خط منهم في تقديم أداء جيد ومساهمات قوية خلال الربع الرابع، والتي دعمت النمو في صافي أرباح المجموعة وإيراداتها للسنة المالية 2024 بأكملها.

إدارة الاستثمار:

خلال الربع الرابع، أعلنت المجموعة عن تحقيق دخل من صفقات الخدمات المصرفية والاستثمارات بقيمة 13.95 مليون دولار أمريكي.

كما تم الإعلان عن عدد من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في الربع الرابع : أبرمت جي إف إتش بارتنرز ثلاث صفقات بنجاح، وهي كالتالي: استحوذت على أصول في قطاع السكن الطلابي من الفئة (أ) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية لمنصة السكن الطلابي الخاص بها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5500 سرير وأصول مُدارة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي تقريبًا. أطلقت صندوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيمة 96 مليون دولار أمريكي بناءً على الفرص المتاحة في قطاع العقارات الرقمية سريع النمو، مع التركيز على مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصات نقل البيانات. ويستثمر الصندوق من الناحية الاستراتيجية في خمس منصات رائدة – وهي: "فانتاج داتا سنترز" و"داتا بنك" و"سويتش" و "فيرتيكال بريدج" و"نوفا" – من خلال شريكين رفيعي المُستوى، مما يضمن الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية، والتي تتميز بإمكانية التوسع وارتفاع الطلب. أطلقت صندوق لوجستيات الأغذية في المملكة المتحدة بقيمة 44 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في منشأة بالغة الأهمية ومُدرة للدخل متخصصة في تخزين وتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة. ويتضمن الصندوق الاستحواذ على مركز توزيع إقليمي بمساحة 780,000 قدم مربع في بريدجواتر، مؤجر بالكامل لشركة موريسونز، خامس أكبر شركة بقالة في المملكة المتحدة، تخدم 92 متجرًا إقليميًا في جميع أنحاء الجنوب الغربي وويلز. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتخزين ( GWC )، أحد أكبر شركات تقديم الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعم جي إف إتش خطط التوسع لشركة GWC من خلال تطوير 200,000 متر مربع من المرافق اللوجستية من الدرجة "أ" في مواقع رئيسية داخل المملكة العربية السعودية. تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة باناتوني السعودية لتطوير 500,000 متر مربع من المرافق اللوجستية الحديثة في المملكة العربية السعودية. ويركز التعاون على إنشاء البنية التحتية اللوجستية والصناعية رفيعة الجودة في المدن الرئيسية، ومنها الرياض وجدة والدمام بإجمالي استثمار مخطط له بقيمة 2 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة. الاستثمار في شركة إنفنرجي، أكبر مطور ومالك ومشغل لحلول الطاقة النظيفة في القطاع الخاص، من خلال أدوات الاستثمار التي تديرها مجموعة البنية التحتية التابعة لشركة بلاكستون.



الخزانة والاستثمارات الخاصة:

كان أداء قطاع الخزانة مطابقًا للسنة السابقة، باستثناء تغير القيمة العادلة في محفظة الخزانة، والتي كانت إيجابية في السنة السابقة.

نجاح بيع عدد من الاستثمارات الخاصة للمجموعة، ومنها حصة المجموعة في فندق رافلز العرين بالاس البحرين مقابل 33 مليون دولار أمريكي وأسهم في أمواج مقابل 40 مليون دولار أمريكي.

التوقيع مع كمبينسكي، بالشراكة مع إنفراكورب، لإطلاق فندق هاربور هايتس كمبينسكي وأماكن إقامة تحمل علامة تجارية حصرية. وسيوفر المشروع مستوى آخر من الفخامة، والمعيشة على الواجهة البحرية في بحرين هاربورفي المنامة.

إطلاق أوت لايف، وهو مشروع عقاري مبتكر له جذور في قطاع الصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لإنشاء مجتمعات وبيئات رئيسية تزدهر بها الصحة الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ودمج رفاهية الفرد مع الحياة المجتمعية المشتركة.

الخدمات المصرفية التجارية:

حقق قطاع الخدمات المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك (خليجي)، ربحًا صافيًا قدره 27.86 مليون دولار أمريكي عائدًا على مساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بربح صافي قدره 23.88 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة بلغت 16.67%.

قيام خليجي بإطلاق منصة "حفيز"، وهي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الشركات، والتي تم تحديثها بإضافة خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

واصلت المجموعة تنفيذ ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة وتوسيع مساهماتها بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية خلال الربع الرابع والتي اشتملت على:

برنامج التدريب الطلابي مع مدرسة برايتس العالمية: نجحت جي إف إتش في إتمام برنامج التدريب الطلابي بالتعاون مع مدرسة برايتس العالمية. وهذه المبادرة وفرت للطلاب فرصة التعرف على القطاع المالي، والاطلاع على المعلومات والمهارات العملية لدعم مسيرتهم المهنية المستقبلية.

نجحت جي إف إتش في إتمام برنامج التدريب الطلابي بالتعاون مع مدرسة برايتس العالمية. وهذه المبادرة وفرت للطلاب فرصة التعرف على القطاع المالي، والاطلاع على المعلومات والمهارات العملية لدعم مسيرتهم المهنية المستقبلية. الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي والمشاريع المستدامة بيئيًا: تم الإعلان خلال الربع الرابع عن شراكة مع السلطات في البحرين لدعم ترميم أحد المواقع التاريخية في البحرين. وهذا النوع من التعاون يُسهم في حماية التراث الغني للمملكة وحفظه للأجيال القادمة.

تم الإعلان خلال الربع الرابع عن شراكة مع السلطات في البحرين لدعم ترميم أحد المواقع التاريخية في البحرين. وهذا النوع من التعاون يُسهم في حماية التراث الغني للمملكة وحفظه للأجيال القادمة. مذكرة تفاهم مع "صفاء"، وهي منصة طوعية لتعويض انبعاثات الكربون في البحرين: وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع صفاء، المنصة الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون في البحرين، وذلك بهدف تعزيز العمل الذي يحافظ على المناخ ومبادرات الاستدامة في المملكة.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

فين مارك كوميونكيشنس

رقم الهاتف: 0097317749759

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