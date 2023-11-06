خلال فعاليات سوق السفر العالمي في لندن

مجموعة الضيافة الرائدة تشارك في سوق السفر العالمي للسنة السادسة عشر على التوالي وتستعرض فيه محفظتها المتنوعة

تحتفل روتانا بالذكرى السنوية الـ30 لنشأتها مع 74 فندقاً تحت إدارتها وتخطط لافتتاح 47 فندقاً جديداً تضيف من خلالهم 10,017 غرفة إلى محفظتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلّط روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وتركيا، الضوء على خططها للتوسع في المملكة المتحدة وعلى مجموعتها المتنوعة من الفنادق والمنتجعات العالمية خلال فعاليات سوق السفر العالمي في لندن.

يوفر هذا الحدث، الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في مركز إكسل لندن للمؤتمرات، منصة مثلى لروتانا للاجتماع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء والملّاك في سوق المملكة المتحدة.

وفي مشاركتها للسنة السادسة عشر على التوالي، تستعرض روتانا مسيرة نموها الحافلة على مدى ثلاثين عاماً ومجموعة مشاريعها المرتقبة؛ حيث وقعت الشركة اتفاقيات لافتتاح عدّة فنادق في أوروبا، وتخطط لتوسيع عملياتها عبر افتتاح 30 فندقاً آخر في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وستطلق روتانا في المملكة المتحدة فندقين جديدن يحملان علامتها التجارية "سنترو" للفنادق والشقق الفندقية التي توفر الخدمة والراحة للنزلاء بأسعار اقتصادية. ويعتبر فندقا "سنترو نيو مالدن" و"سنترو كينغستون" المقرر افتتاحهما في عام 2024، أول فندقين يتم افتتاحهما ضمن إطار اتفاقية أوسع لإضافة ما يصل إلى 1500 غرفة فندقية عبر مواقع متعددة في منطقة لندن الكبرى تحمل جميعها علامة "سنترو" التجارية.

واحتفلت الشركة أيضاً بدخول السوق الجورجية مع الافتتاح المرتقب لمنتجع وسبا بونتوس روتانا عام 2026 في مدينة غونيو. وسيضيف هذا الفندق من فئة الخمس نجوم 600 غرفة فندقية إلى محفظة روتانا العالمية المتنوعة.

وتعليقاً على الإعلان، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: "يعتبر دخول روتانا إلى هذه الأسواق الجديدة خطوة مهمة نحو ترسيخ حضور علامتنا التجارية في أسواقنا الرئيسية. وقد حققت روتانا نمواً كبيراً على مدى السنوات الثلاثين الماضية حتى باتت محفظتنا تضم الآن أكثر من 100 فندق. وبينما نتطلع إلى توسيع حضورنا حول العالم، ستواصل روتانا تحقيق وعدها ’معنا للوقت معنى‘ عبر جميع منشآتها".

وفي إطار مساعيها للتوسع في أفريقيا، أعلنت روتانا عن دخولها السوق السنغالية مع افتتاح فندق جديد في داكار تحت علامة "أرجان للشقق الفندقية". وسيجسد هذا الفندق، الذي يضم 150 غرفة، حياة المدينة الراقية، ومن المقرر افتتاحه بحلول عام 2026. وستدخل روتانا السوق الجزائرية كذلك مع افتتاح منتجع وسبا أزور روتانا في مدينة وهران عام 2024.

في المملكة العربية السعودية، وقعت "روتانا" اتفاقية لافتتاح أربعة فنادق جديدة تحمل علامة "إيدج من روتانا" وواحد لعلامة "ريحان من روتانا" في الرياض، إضافة إلى فندق يحمل علامة "إيدج من روتانا" في مدينة الباحة. وبهذه التعاقدات الجديدة، تمضي "روتانا" في طريقها لتحقيق هدفها الطموح بمضاعفة عدد الغرف التي تديرها حالياً في المملكة ثلاث مرات لتصل إلى 6,000 غرفة في غضون السنوات الأربع المقبلة.

تدير روتانا حالياً 74 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتضم محفظتها حالياً 19,602 غرفة فندقية وست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 10,159 غرفة في 36 فندقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

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حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.