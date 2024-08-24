الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: كشف الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية عن وصول عدد المستفيدين من برنامج سعادة الذي خصصته التعاونية للأسر المساهمة ذات الدخل المحدود والمستفيدين من الاعانات الاجتماعية إلى 1500 مستفيد، مشيراً إلى أن التعاونية ما زالت مستمرة في استلام طلبات المساهمين من الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وخاصة المستفيدين من اعانات وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع والجمعيات الخيرية.

وقال إن التعاونية تخصص للمستفيدين من المساهمين من برنامج سعادة بطاقات شرائية بقيمة 500 درهم شهرياً ولمدة 6 شهور، لافتاً إلى أن هذا المبلغ المحدد خصص لسد جزء من حاجة الأُسر المستحقة للإعانات، بمنحهم بطاقة مشتريات مجانية بقيـمة محددة ولفترة محددة.

وأكد أن التعاونية وضعت على رأس أولوياتها السعي إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، لتكون أحد المساهمين في دفع عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية بإمارة دبي، لافتاً إلى أن التعاونية تستلهم أهدافها من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تطلق دائما المبادرات المجتمعية الإنسانية وتهتم بها.

ولفت بأن التعاونية لديها فريق كامل يقوم بعمل دراسة بشكل مستمر حول احتياجات المساهمين، وتعمل على إطلاق مبادرات تسعدهم، مشيراً إلى أن من شروط التسجيل والاستفادة من برنامج سعادة أن يكون المتقدم من مساهمي تعاونية الاتحاد، وأن يكون من الذين يحصلون على إعانة مالية من أي جهة حكومية مختصة أو خيرية.

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