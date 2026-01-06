دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية التداول "أونلاين تريدينغ أكاديمي – دبي" Online Trading Academy، إحدى أبرز المراكز التعليمية المتخصصة في التدريب العملي على التداول والاستثمار في المنطقة، عن تجديد اتفاقية الامتياز لعشر سنوات إضافية، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ تجاه دولة الإمارات، وتدشّن مرحلة جديدة وطموحة من النمو الإقليمي. ويُعد هذا التجديد هو الثالث من نوعه منذ انطلاق العلامة التجارية في دبي، ويعكس النجاح المتواصل الذي حققته الأكاديمية في بناء مجتمع تعليمي فعّال. وتستند الأكاديمية في دبي إلى إرث عالمي يمتد لأكثر من 28 عاماً، مدعومة برؤية متجددة تحت مظلة شركة TradingEDU LLC، حيث تسعى حالياً لتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز قاعدة المتدرّبين لديها، مع استهداف تخريج 1,500 طالب جديد خلال السنوات العشر المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال طارق أبو هنطش، المدير العام لأكاديمية التداول "أونلاين تريدينغ أكاديمي" في دبي: "إن تمديد اتفاقية الامتياز لعشر سنوات إضافية لا يُجسّد الاستمرارية فحسب، بل يُعدّ محطة مفصلية تعكس ثقتنا العميقة بدولة الإمارات، وحرصنا على نجاح طلابنا، وإيماننا المتجدد بضرورة نشر ثقافة الوعي المالي المتنامية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "يحظى الطلاب في دبي بإمكانية الوصول إلى موارد تعليمية من الطراز العالمي، تشمل إعادة حضور الدورات مدى الحياة مجاناً، وجلسات تداول إلكتروني غير محدودة عبر فئات أصول متعددة، إلى جانب دعم مستمر من نخبة من المدرّبين ذوي الخبرة الرفيعة. وتتماشى رسالتنا بشكل كامل مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز الشمول المالي، والتمكين، وتوفير الفرص للجميع".

وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، تتوسّع "أونلاين تريدينغ أكاديمي" في أسواق رئيسية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط لافتتاح مراكز جديدة في كل من السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، وسوريا، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، والعراق، وفلسطين ولبنان. ولتعزيز الوصول إلى التعليم المالي بشكل غير مسبوق، تعتزم الأكاديمية أيضاً إطلاق برامج تدريبية باللغة العربية، بما يوفّر تجربة تعليمية أكثر شمولاً وتلاؤماً مع احتياجات المتعلّمين في مختلف أنحاء المنطقة.

وتابع أبو هنطش، قائلاً: "في عالم تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية، تُعد المهارات المالية شكلاً من أشكال القوة الوطنية. ومن خلال تجديد حضورنا لعشر سنوات مقبلة وإطلاق برامج تعليمية باللغة العربية، نُرسّخ التزامنا ببناء مجتمع يتمتع بالثقة والمعرفة والمهارة المالية العالية على امتداد المنطقة. ونحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تهيئة بيئة أعمال مثالية تتيح ازدهار الابتكار، وتعزّز التعليم، وتدعم مسارات النمو المستدام على المدى الطويل".

وأكد أنه "لطالما كانت رسالة الأكاديمية هي إتاحة التعليم المالي للجميع. ويُعدّ التوسّع في أسواق جديدة وإطلاق برامج باللغة العربية خطوات طبيعية في هذا المسار. سواء كنت مبتدئاً تخطو أولى خطواتك في المجال المالي أو متداولاً ذو خبرة يسعى لتعزيز مهاراته، فإننا هنا لخدمة كل متعلّم، مهما كان مستواه".

وتأسست أكاديمية التداول "أونلاين تريدينغ أكاديمي" عام 1997 وتتخذ من إيرفاين، كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها، وتواصل منذ ذلك الحين ريادة مسيرة تطوير التعليم المالي على مستوى العالم. وعلى مدار21 عاماً من الحضور في دبي، قامت الأكاديمية بتدريب أكثر من 2,300 خريج، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات شهرةً وموثوقية في المنطقة للراغبين في احتراف عالم التداول والاستثمار.

وتقدّم الأكاديمية اليوم منهجاً تدريبياً شاملاً يغطي أبرز فئات الأصول مثل الفوركس، العقود الاختيارية، العقود المستقبلية، الأسهم، وإدارة الثروات، وذلك من خلال نموذج تعلّم هجين يركّز على التدريب الحضوري في "مجمع دبي للمعرفة"، مدعوماً بموارد رقمية متقدّمة تشمل كتب إلكترونية، ودورات عند الطلب، وجلسات مباشرة، وبرامج تعليم مستمر. ويضمن هذا النهج للطلاب اكتساب مهارات عملية حقيقية تمتد بتأثيرها إلى ما هو أبعد من حدود الصف الدراسي.

واختتم أبو هنطش تصريحه قائلاً: "يرتكز نمونا على عنصر واحد وأساسي يتمثل في الطلاب. إذ يحظى كل متعلّم بتوجيه شخصي من مختصّي التسجيل وفرق دعم الطلاب، ما يساهم في بناء بيئة تعليمية تركّز على الاستمرارية، وتحفيز روح المسؤولية، وتعزيز التطبيق العملي الواقعي".

ومن خلال مسارات تعليمية مصمّمة خصيصاً وإرشاد مستمر، نجحت "أونلاين تريدينغ أكاديمي" في بناء أحد أكثر المجتمعات التعليمية نشاطاً وتماسكاً في قطاع التداول داخل دولة الإمارات، مُستندة إلى نهج يركّز على تطوير المهارات على المدى الطويل وضمان نجاح الطلاب.

حول "أونلاين ترايدينغ أكاديمي":

تأسست "أونلاين ترايدينغ أكاديمي" في عام 1997، وتتخذ من إيرفاين في ولاية كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها، وهي تُعد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال التعليم المالي التفاعلي. وتُقدم الأكاديمية تجربة تعليمية شاملة تركز على التعلّم العملي المباشر، مدعومة بخيارات مرنة عبر الإنترنت تشمل الدروس المباشرة وعند الطلب، لتلائم احتياجات المتعلّمين أينما كانوا، وتوفّر لهم بيئة تعليمية تفاعلية بمعنى الكلمة. وتُقدّم "أونلاين تريدينغ أكاديمي" مجموعة شاملة من الدورات التعليمية تغطي أبرز فئات الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم، والخيارات، والعقود الآجلة، والفوركس، وإدارة الثروات، والعملات الرقمية. ومن خلال شبكة عالمية متنامية، تُمكّن الأكاديمية الأفراد من تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير المهارات، والتنقّل في الأسواق المالية بوضوح وانضباط.

-انتهى-

#بياناتشركات