الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير وظائف لأكثر من 150 شاباً وشابة من المواطنين الإماراتيين في معرض رؤية للوظائف.

وقامت الشركة خلال المعرض بإجراء أكثر من 200 مقابلة في معرض التوظيف، معظمها لوظائف في برامج التدريب الوطنية وبرامج تدريب الخريجين التابعة للشركة.

ووقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية تعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع دولة الإمارات، بهدف دعم التوطين والتنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي. وتعد جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الجهة المهنية الفنية العالمية لهذه المجالات من الهندسة والتخصصات المرتبطة بها.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية في العمليات الصناعية والإدارية للشركة. وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، وتابع العديد منهم مسيرتهم المهنية الناجحة في الشركة.

وانضم حتى الآن 52 مواطناً إماراتياً، من بينهم 28 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة في عام 2024. ومن المتوقع أن يبدأ الموظفون الجدد الذين تم توظيفهم خلال معرض رؤية للوظائف عملهم في الشركة اعتباراً من نوفمبر 2024.

وتوفر برامج تدريب الخريجين تدريباً مدته 18 شهراً لخريجي الجامعات بهدف تمكينهم من تولي مناصب قيادية بالشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بخلق الفرص وتطوير مهارات الكوادر الوطنية الشابة بهدف تعزيز نمو أعمالنا والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. ويسعدني تفاعل الشباب الإماراتي الموهوب مع فريقنا في معرض رؤية للوظائف، وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الشركة".

وتحظى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، بالنظر لعدد الوظائف التشغيلية.

وبلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نسبة 42.6% في نهاية عام 2023. وتهدف الشركة إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة عدد المواطنين الإماراتيين بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول العام 2026، وتعمل الشركة على توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

وقامت الشركة بالمشاركة في 12 حملة توظيف حتى الآن خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنجاء دولة الإمارات بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.

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