الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الاسم SHUAA) عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إطلاق طلب موافقة حملة السندات فيما يتعلق بتعديل شروط وأحكام السندات المصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع كابيتال ذات غرض خاص بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار تستحق في 31 مارس 2024. وكشفت الشركة أن الاقتراح قد حصل بالفعل على دعم أكثر من 25% من حملة السندات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تحسين رأس المال التي أعلنت عنها سابقاً شعاع كابيتال، وتمثل الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز هيكل رأس المال بشكل كبير.

وتعد هذه الخطوة الهامة ضرورية لتعديل ملف سداد الديون الحالي والوفاء بالتزامات الشركة. وقد تم عرض الاقتراح على جميع حملة السندات آخذاً بعين الاعتبار الوضع الحالي للشركة بهدف المضي قدماً في ضخ رأس المال الذي من شأنه استعادة استقرار الأعمال واستمراريتها.

تعتزم "شعاع كابيتال" عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على زيادة رأس مال الشركة لتحقيق هيكل رأس مال مستدام للشركة شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وكذلك موافقة حملة السندات على طلب الموافقة. وتهدف الشركة من طلب الموافقة تعديل حجم الميزانية العمومية، وتسهيل مساهمة رأس مال جديد في نمو الأعمال. يقدم الاقتراح أيضاً أفضل الخيارات المتاحة أمام حملة السندات من خلال عرض تسوية نقدية وكذلك فرصة المساهمة في رأس مال الشركة.

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