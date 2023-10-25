استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار عالمياً في تعزيز قدراتها التصنيعية والهندسية، وعمليات البحث والتطوير والشراكات

زيادة حجم العمالة عبر توظيف أكثر من 8000 شخص

دمج 150 جيجاوات عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر في نظام الطاقة من قبل "هيتاشي إنرجي"

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، اليوم عن تمكين دمج أكثر من 150 جيجاوات عبر وصلات نقل تيار الجهد العالمي المستمر HVDC على مستوى العالم في نظام الطاقة _ بما يكفي لتلبية ذروة الطلب على الطاقة في اليابان. وجاء هذا الإعلان عقب تسليم أول كمية من الطاقة من "دوغر بانك"، أكبر مزرعة طاقة رياح بحرية في العالم، عبر أول استخدام للمملكة المتحدة لتكنولوجيا تيار الجهد العالي المستمر HVDC في مزرعة رياح.

ووسّعت الشركة باستمرار قدرتها لمواكبة الطلب المتسارع المدفوع بالتحول نحو الطاقة النظيفة. ومنذ عام 2020، حين بدأت "هيتاشي" استثمارها الاستراتيجي، عمدت "هيتاشي إنرجي" إلى زيادة العاملين لديها إلى أكثر من 8000 شخص. وخلال الفترة نفسها، استثمرت الشركة أيضاً ثلاثة مليارات دولار في تعزيز البصمة التصنيعية والهندسية، وعمليات البحث والتطوير، وتوسيع نطاق التعاون ودفع نمو الشركة لتصبح الشريك الاستراتيجي على امتداد دورة الحياة الكاملة للعملاء.

وقال "كلاوديو فاشين"، الرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "ستشكل الكهرباء عصب منظومة الطاقة بأكملها و ستساعد على دفع الانتقال نحو الطاقة النظيفة. ويُظهر إعلان اليوم كيفية قيامنا بتمكين عملائنا من تسريع تطور شبكات الكهرباء التي تتطلبها منظومة الطاقة".

تأتي الاستثمارات المتواصلة متماشية مع "خطة هيتاشي إنرجي للعام 2030" و"خطة الإدارة متوسطة الأجل لعام 2024" الخاصة بشركة "هيتاشي".

وتتمثل الاستثمارات في مجالات التركيز الثلاثة ضمن "خطة هيتاشي إنرجي للعام 2030" في:

مواصلة تقوية الأعمال الجوهرية لشبكة الطاقة

استثمرت الشركة بكثافة في توسيع القدرة وتوظيف كوادر جديدة عبر مختلف أنحاء العالم في كل من أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكتين، وآسيا والمحيط الهادئ. ومن بين الأمثلة في هذا العام وحده، مصنع جودة الطاقة ومركز التكنولوجيا والابتكار العالمي في الهند، ومصنع المحولات في الصين. وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة مؤخراً في السويد، وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

الاستثمارات في عمليات البحث والتطوير

حلول مستدامة: محفظة "إيكونيك" EconiQ™ التي لا تحتوي على سداسي كلوريد الكبريت، وتم إثبات فعاليتها في خفض الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون لأكثر من النصف خلال دورة الحياة الإجمالية للأصول. والجيل المقبل من أشباه الموصلات مثل "رودباك" RoadPak للتنقل الكهربائي. وتقنيات رقمية مثل منصة لومادا لإدارة أداء الأصول، وحل "آيدنتك" IdentiQ لتيار الجهد العالي المستمر وجودة الطاقة.

مضاعفة الجهود على التكنولوجيا الرقمية والخدمات والتوسع على حافة منظومة الطاقة

الرقمنة والخدمات: يضم الجيل الجديد من حل "لومادا لإدارة أداء الأصول" البرمجي مزايا الذكاء الاصطناعي، الاستحواذ على غالبية الأسهم في شركة ELK، مزوّد تكنولوجيا تحويل الطاقة لتعزيز التخزين والمرونة على حافة منظومة الطاقة.

الابتكار، التآزر، الشراكات، وعمليات الدمج والاستحواذ لتسريع النمو

تؤدي علاقات التعاون القوية على نحو متزايد إلى بناء نماذج أعمال جديدة، وإبرام اتفاقيات إطارية للحفاظ على القدرة والمعايير العالمية، بما يتيح عمليات تخطيط أفضل لتلبية المتطلبات. ومن بين المشاريع الرئيسية المدعومة بتقنيات الشركة، "تشامبلاين هدسون باور اكسبرس"، وبرنامج 2 جيجاوات لطاقة الرياح البحرية الخاص بـ"تيني تي"، و"بروجيكت لاتنينغ"، مشروع نقل الطاقة تحت سطح البحر الأول من نوعه.

وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية بعنوان "شبكات الكهرباء وتحولات الطاقة الآمنة" إلى الحاجة إلى مضاعفة الاستثمار في شبكات الكهرباء بحلول العام 2030 إلى أكثر من 600 مليار دولار سنوياً بعد الركود على المستوى العالمي، وأن بناء شبكات الطاقة يتطلب سلسلة إمداد آمنة وقوى عمل ماهرة.

إن الكهربة المتسارعة لقطاعات النقل والمباني والقطاعات الصناعية يرفع الطلب على الكهرباء الآمنة والمستدامة والمرنة عالمياً. وتلتزم الشركة بمواصلة تقوية أعمالها لمواكبة توقعات نظام الطاقة للعام 2050، حيث سنشهد زيادة قدرة توليد الطاقة المثبتة على المستوى العالمي بأربعة أضعاف قدرتها الحالية، وزيادة في نقل الطاقة الكهربائية بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بما هي عليه الآن.

وأضاف "فاشين": "منذ بداية رحلتنا مع هيتاشي في يوليو 2020، فقد تمكنا من تسريع وتيرة نمونا وتوسعنا، مع الاستفادة أيضاً من أوجه التآزر عبر مجموعة هيتاشي. ومع أكثر من قرن من الخبرة في قطاع الطاقة، إلى جانب الرقمنة كعامل تمكين، فإنه يمكننا التطور بوتيرة متسارعة وتوفير خدمات وحلول مبتكرة لعملائنا. نحن في هيتاشي نتمتع بمكانة فريدة عبر قدرات تكنولوجيا المعلومات وانترنت الأشياء والتكنولوجيا التشغيلية لدعم عملائنا على امتداد دورة الحياة الكاملة للأصول".

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.