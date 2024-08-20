أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم التطور الوظيفي لأكثر من 150 موظفاً بحرينياً في شركة ميدال للكابلات، حيث يأتي هذا الدعم من خلال الاستفادة من برنامج زيادة الأجور والذي يغطي تكاليف زيادة رواتب الموظفين لمدة عامين ونسبة تصل اقصاها الى 20%.

و تعتبر شركة ميدال للكابلات من الشركات البحرينية الرائدة في الصناعة التحويلية للألمنيوم منذ 47 عاماً لتصنيع القضبان و الأسلاك و الكابلات الكهربائية لنقل الكهرباء في جميع أنحاء العالم ، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة و أوروبا .

وبهذه المناسبة أعربت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن سعادتها بهذا التعاون المثمر وأشادت قائلة: “نثني على مبادرة ميدال للكابلات التي تركز على تطوير الكفاءات المحلية في الشركة. حيث سيسهم هذا الدعم على تشجيع الكفاءات المحلية في تقديم الأفضل والعمل بجد من أجل النهوض بقطاع الصناعة المتنامي في المملكة. حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بعد قطاع الخدمات المالية والتأمين."

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميدال للكابلات السيد خالد عبداللطيف على أهمية هذا التعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وأضاف قائلا: “نتطلع لترقية موظفينا في الفترة القادمة عبر الاستفادة من برامج دعم تمكين للتطور الوظيفي والذي يؤدي لزيادة ولاء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم في الشركة مما سينعكس إيجابيا على إيرادات ومخرجات الشركة في الأمد البعيد."

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2017، حرصت شركة ميدال للكابلات على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص نموها عبر الاستفادة من برامج دعم تمكين المختلفة. وقد شمل ذلك الدعم للدورات والبرامج التدريبية المتنوعة، وتطمح الشركة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة للكفاءات المحلية.

يأتي هذا الدعم تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا