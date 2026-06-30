الشركة الرائدة عالمياً في مجال التجهيزات الداخلية استهلت أعمالها في مشروع أوشيانو منذ بداية العام الجاري، حيث تقوم بإنجاز التصاميم الداخلية المخصصة للمشروع الفاخر الواقع على الواجهة البحرية والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، بينما تمضي أعمال الإنشاء بوتيرة سريعة لاستكمال المراحل الرئيسية من المشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "ذا لوكس ديفيلوبرز"، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرها الإمارات العربية المتحدة، رسمياً عن إبرام عقد أعمال التجهيز الداخلي بقيمة 150 مليون درهم مع شركة "إنتريورز إنترناشيونال إندستريز" لصالح مشروع "أوشيانو" الرائد على جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وكانت شركة "إنتريورز إنترناشيونال إندستريز" قد انضمت إلى فريق "ذا لوكس ديفيلوبرز" منذ بداية عام 2026، حيث عمِلت جنباً إلى جنب مع المقاول الرئيسي بينما يمضي المشروع قُدماً نحو استكمال الأعمال الإنشائية.

وباشرت شركة "إنتريورز إنترناشيونال إندستريز"، بالتعاون مع المقاول الرئيسي ممثلاً بالشركة الحكومية الصينية للهندسة الإنشائية (CSCEC)، أعمالها في موقع المشروع، حيث تقوم بتنفيذ التجهيزات الداخلية المخصصة في مشروع البرجين التوأمين، بما فيهما من وحدات سكنية ومرافق ومساحات عامة. وبدوره، يُنسق الفريق عن كثب مع المختصين في الجوانب الإنشائية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، بينما يسير المشروع قدماً نحو مراحله النهائية.

تتخذ شركة "إنتريورز إنترناشيونال إندستريز" من دبي مقراً لها، وتُعد واحدة من أبرز المختصين في تنفيذ أعمال التجهيز الداخلي المتكاملة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن العقدين أنجزت خلالها بعضاً من أكثر المشاريع تعقيداً من الناحية الفنية في مجالات الضيافة والترفيه والسكن وغيرها من المشروعات متعددة الاستخدمات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهندي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال شوبام أجراوال، رئيس مجلس الإدارة والمالك الشريك لشركة "ذا لوكس ديفيلوبرز": "يلعب كُلُّ شريك لدينا في ’ذا لوكس ديفلوبرز‘ دوراً جوهرياً في تجسيد رؤيتنا الرامية إلى ابتكار الوحدات السكنية الأيقونية الكفيلة بإعادة تشكيل ملامح العيش الفاخر. يستند قرارنا في اختيار ’إنتريورز إنترناشيونال إندستريز‘ إلى سجلّها المتفرد في إنجاز التجهيزات الداخلية لبعضٍ من أكثر مشاريع التطوير العقاري فخامة في مجالات الضيافة والسكن حول العالم".

وأضاف أجراوال: "تتمتع الشركة بسجل حافلٍ من البراعة والخبرات والإمكانات التصنيعية والقدرة على تنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً، ما جعلها الخيار الأمثل لتنفيذ مشروع ’أوشيانو‘. كما سنحت لنا الفرصة، منذ بدأنا هذا التعاون في المراحل الأولى من أعمال التجهيز الداخلي، للاطلاع بشكل مباشر على ما يقدمونه من جودة وابتكار واهتمام بالتفاصيل. وكُلّنا ثقة بأنّ هذا سينعكس بشكل واضح في جميع المساحات الداخلية ضمن المشروع".

كما تجدر الإشارة إلى أنّ محفظة الشركة تضم العديد من الوجهات الأكثر شهرة في قطاع الضيافة، بما فيها منتجع "أتلانتس ذا رويال"، و"ماندارين أورينتال جميرا"، و"جميرا النسيم دبي"، بالإضافة إلى منتجع "أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة". ومن ناحية أخرى، أنجزت الشركة العديد من المشاريع العالمية، بما فيها "ذا سافوي"، و"ذا دورشيستر"، و" فندق شانغريلا في ذا شارد لندن"، و"سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" في المملكة العربية السعودية، وغيرها العديد من مشاريع الضيافة الفاخرة في موريشيوس.

ومن جانبه، قال جوناثان بيترز، مدير المجموعة لدى شركة "إنتريورز إنترناشيونال إندستريز": "فخورون بدورنا في إنجاز التجهيزات الداخلية لمشروع ’أوشيانو‘ بالتعاون مع فريق ’ذا لوكس ديفيلوبرز‘. واتضح لنا منذ البداية بأنّ المشروع يتمتع بأهمية عالمية كبيرة وبأنّه واحد من أبرز المشاريع السكنية الفاخرة قيد الإنشاء في دولة الإمارات".

كما أوضح قائلاً: "ينسجم مشروع ’أوشيانو‘ بالكامل مع خبراتنا في مجال تطوير بيئات السكن والضيافة المتفردة، كما نؤكد تركيزنا على ابتكار تجربة تصميم داخلي استثنائية تؤسس لمعيار جديد للعيش الفاخر على الواجهة البحرية في رأس الخيمة".

يتكون مشروع "أوشيانو" من 225 وحدة سكنية فاخرة موزعة على برجين متصلين على جزيرة المرجان، إلى جانب 11 وحدة للتجزئة. كما يتميّز المشروع بتصميم طوابقه المبتكر والجسر العائم وإطلالته الخلّابة على الخليج العربي، ليلعب دوراً رئيسياً في تعزيز معايير العيش الفاخر على الواجهة البحرية في الإمارة.

وإلى جانب ذلك، سيحظى القاطنون في المشروع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق المخصصة، بما في ذلك مسابح الإنفينيتي، والشاطئ الخاص، والنادي الرياضي المتطور، واستديوهات اليوغا والمنتجع الصحي وغيرها من مرافق العافية، وصالة السيجار والمكتبة وشُرفة الإطلالة والصالة المخصصة للسائقين. ويحتضن المشروع أيضاً عروضاً مبتكرة في مجالات التجزئة والضيافة، إلى جانب المرافق العائلية مثل ملاعب الأطفال ومساحات الترفيه، التي توفر تجربة مستلهمة من أجواء المنتجعات بينما تجمع الخصوصية والحصرية والخدمات ذات الطراز العالمي.

وبدوره، قال سيدهارتا بانيرجي، المدير التنفيذي والمالك الشريك لشركة "ذا لوكس ديفيلوبرز": "تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع ’أوشيانو‘ بوتيرة استثنائية، بينما نؤكد التزامنا الراسخ بالمضي قدماً لتحقيق أهدافنا الرئيسية وفق الجدول الزمني المعتمد. أحرز فريق المشروع تطوراً ملحوظاً عبر جميع المجالات، بدءاً من أعمال الإنشاء ووصولاً إلى أعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والصحية".

واختتم بقوله: "لعب التعاون الوثيق مع شركة ’إنتريورز إنترناشيونال إندستريز‘ خلال هذه المرحلة من التنفيذ دوراً محورياً في ضمان التزام برنامج العمل بالجدول الزمني المحدد. ومع التقدم السريع في أعمال الإنشاء، بدأنا نلمس هوية ’أوشيانو‘ كواحدٍ من أكثر مشاريع التطوير العقاري الفاخرة تميّزاً من الناحية المعمارية في رأس الخيمة".

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نبذة عن شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:

ذا لوكس ديفيلوبرز هي شركة تطوير عقاري رائدة متخصصة في صياغة المساحات ذات التصميمات الداخلية الفخمة.

تؤمن الشركة بأن مساحات المعيشة الاستثنائية يمكن أن تلهم وتغير الحياة وهي متحمسة لخلق روائع معمارية تعيد تعريف مفهوم الرفاهية وتوفر تجربة معيشية لا مثيل لها مع الالتزام بالتميز والاهتمام بالتفاصيل التي تضمن لكل مشروع تتعهد الشركة بوضع معيار جديد في الحياة الحضرية.

بدءًا من الاهتمام المذهل بالتفاصيل وتوريد أجود المواد إلى البحث عن أمهر الحرفيين في العالم واختيار أفضل المهندسين المعماريين والمصممين في فئتهم، حيث تتمثل رؤية الشركة في توفير مساحات ترتقي بالتجربة البشرية مع الإيمان بأن الجودة والرفاهية غير العادية ترتقي الحرفية بكل لحظة معيشية.

يهدف ذا لوكس ديفيلوبرز إلى إضفاء حس الفردية على كل مشروع وبناء الهياكل التي تتحول لاحقاً إلى معالم الغد.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com