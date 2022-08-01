نور الدين: جيوسايكل الشركة الشقيقة للافارچ مصر ترفع الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، تماشياً مع اهداف أجندة مصر 2030 للحد من التلوث البيئي

خان: نقوم بتنظيف شاطئ بلطيم من مخلفات البلاستيك لأننا نؤمن بمسؤوليتنا لخدمة مجتمعنا بالتعاون مع شباب المحافظة

المهدي: جيوسايكل تقوم بالتخلص الامن من المخلفات الصناعيه الناتجه عن عمليات الانتاج، او اعدام المنتجات منتهيه الصلاحيه او مرفوضات الانتاج

تواصل شركة " جيوسايكل " الشركة الشقيقة للافارچ عضو مجموعة هولسيم العالمية، التعاون مع محافظة كفر الشيخ، لرعاية فعالية لتنظيف شواطئ بلطيم في المحافظة بمشاركة شركة "جيوسايكل"، بجهود 150 متطوعا من شباب المحافظة. وتنطلق الفعالية بدعم من الوزارات المختصة، ومحافظة كفر الشيخ لجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ العامة وتوعية المشاركين بخطورة التلوث البلاستيكي ودورهم للحد منه، هذا وتساهم كل من محافظة كفر الشيخ وشبابها من المتطوعين، و لافارچ مصر، وشركة جيوسايكل، بجهود مشتركة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

من جهته صرح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن تنظيف شاطئ بلطيم في محافظة كفر الشيخ لجمع البلاستيك وإعادة تدويره أو استخدامه كوقود بديل بجهد شباب متطوع من المحافظة، وتكنولوجيا ودعم من شركة جيوسايكل الشركة الشقيقة لشركة لافارچ مصر يرفع الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي. لافتًا إلى أن هذا النشاط يصب في تحققيق أهداف أجندة مصر 2030 للحد من التلوث البيئي من خلال التقدم الذي يمكننا تحقيقه عبر تشكيل منظومة متكاملة لجمع المخلفات، وعمليات إعادة التدوير، واستخدام ما لا يصلح لإعادة التدوير كوقود بديل.

وبدوره أوضح جيمي خان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ عضو مجموعة هولسيم "نقوم بتنظيف شاطئ بلطيم من مخلفات البلاستيك لأننا نؤمن بمسؤوليتنا لخدمة مجتمعنا، مقدمًا الشكر للشباب الذين تطوعوا من محافظة كفر الشيخ للمساعدة بجهدهم وحماسهم الرائع".

وأعرب خان عن تقديره الوافر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لرعايته لهذا الجهد التطوعي البناء، قائلا"سعداء باستمرار دورنا في المسؤولية المجتمعية والتعاون مع محافظة كفر الشيخ لتنظيف مصيف بلطيم من مخلفات البلاستيك للعام الثاني على التوالي في إطار مذكرة التفاهم التي تهدف لدعم أهداف التنمية المستدامة، وأجندة مصر 2030 للتنمية".

في السياق ذاته قال أدهم المهدي، المدير العام لشركة جيوسايكل مصر الشركة الشقيقة للافارچ مصر"نستخدم أفضل التقنيات للتعامل مع المخلفات، بما في ذلك ثلاث محطات فرز، ومنصة معالجة مسبقة مشتركة، فضلاً عن مرافق المعالجة المشتركة النهائية في أفران الأسمنت بلافارچ مما يساعد على تقديم حلول فعالة لبيئة أفضل"، مؤكدًا على العمل و السعي بكل جدية للحد من التلوث البلاستيكي واستخدام أوسع للطاقة النظيفة، وتقليل ومنع الانبعاثات الكربونية، مما يساعد على تقديم حلول فعالة لبيئة افضل حيث ان جيوسايكل تعمل علي معالجه المخلفات بانواعها البلديه، و الزراعيه، الي جانب الكاوتش، و المطاط المستعمل، وكذلك تقوم بالتخلص الامن من المخلفات الصناعيه الناتجه عن عمليات الانتاج، او اعدام المنتجات منتهيه الصلاحيه، اومرفوضات الانتاج وذلك لمختلف الصناعات.

و تؤمن كلا من لافارچ ، وجيوسايكل بأهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ وآثاره، وهو ما أسفر عنه استمرار الجهود المشتركة لحماية المسطحات المائية من المخلفات البلاستيكية وتوعية المجتمع بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة مسؤولة، حيث قام المتطوعون المحليون بدعم وتحفيز من محافظة كفر الشيخ، بتنظيف شاطئ مساحته 4 كم²، ومن المتوقع جمع ما يوازي100,000 زجاجة بلاستيكية، وتأتي هذه الفعالية لتعالج أحد أهم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وهو الهدف الـ 13( تغير المناخ )، والذي يأتي ضمن الأهداف التي تحتوي على 17 هدفًا إنمائيًا و 169 مؤشرًا.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جيوسايكل لافارﭺ مصر

تعد شركة جيوسايكل لافارﭺ مصر جزء من أنشطة مجموعة لافارچ هولسيم العالمية لحلول ومواد البناء. بدأت العمل في مصر عام 2011 تحت اسم (إيكوسيم) لتقديم خدمات إدارة المخلفات وتوفير وقود بديل محسن ومرن لمصنع لافارچ للأسمنت مصر كبديل للوقود الأحفوري لتضيف إلى ميزته التنافسية فى السوق. واتجهت الشركة للتعامل في المخلفات نظراً لكونها موفرة اقتصادياً ونظيفة بيئياً تماشياً مع توجه الدولة والمجتمع نحو تحسين البيئة من خلال تحويل المخلفات إلى شيء ذي قيمة اقتصادية.

حول لافارچ مصر:

لافارﭺ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، هي شريك رئيسي في صناعة مواد البناء. فمن خلال مصنعها الموجود في العين السخنة بمحافظة السويس، توفر الشركة حلولاً ومنتجات ضرورية في تشييد الأبنية التي تشكل معالم حياتنا اليوم، وبدعم من أكثر من 1500 موظف، ومن خلال أعمالها في مجال الأسمنت والمحاجر والخرسانة وصناعة الأكياس، تلتزم لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها، سواء كانوا من بناة المنازل الفردية أو شركات المقاولات الكبيرة أو المهندسين المعماريين أو المطورين العقاريين.