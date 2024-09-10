دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن منح شركة التراث الأصيل للمقاولات عقد إنشاء بقيمة 150 مليون درهم، لبدء أعمال البناء في برج "ساوث ليفينج"، المشروع الفاخر المخصص للشقق في المنطقة السكنية في دبي الجنوب، والذي تمّ إطلاقه في يونيو الماضي بخطة سداد جذابة بعد التسليم، استجابة للطلب المرتفع على الشقق الواسعة في دبي الجنوب.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من العام 2027، حيث سيشمل 209 وحدات سكنيّة بمساحات واسعة، من الاستوديوهات إلى الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات ذات شرفات فريدة من نوعها توفر مزيجًا من بيئات المعيشة الداخلية والخارجية. ويُتيح المشروع مرافق متنوّعة بما في ذلك حوض سباحة مع مساحة مخصّصة للاسترخاء، وصالة ألعاب رياضية حديثة، وساونا، وغرفة متعددة الاستخدامات، ومكتبة للأطفال، ومساحة لممارسة اليوجا، ومنطقة للشواء، ومنطقة جلوس مظلّلة، وحدائق معلّقة ذات مناظر طبيعية جميلة توفر ملاذًا هادئًا يتميّز بالفخامة والراحة.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: " لقد شهد الطلب على الشقق السكنية في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية وبعد الإعلان عن تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في أبريل، شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية بشكل عام، ما انعكس على ارتفاع المبيعات والإيجار للعقارات في دبي الجنوب. ونؤكّد التزامنا بالمساهمة في رؤية الحكومة لاستقطاب مليون شخص إلى دبي الجنوب عند اكتمال المطار."

وأضاف: "نحن على ثقة في أنّ خبرة شركة التراث الأصيل ستساهم في إنجاح هذا المشروع السكني الفاخر، الذي يقدم تجربة معيشية استثنائيّة وتشطيبات راقية ومرافق مصممة بعناية. نحن متمسكون بمهمتنا في تطوير مشاريع تلبي الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة والواسعة".

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمحلات التجارية، وهايبرماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربع، ومسجد، ومحطة بترول، وخط عام للحافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب، الخاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أبوابها الشهر الفائت. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة يستمتعون بنمط الحياة المميز ومجموعة من المرافق والعديد من المجمّعات السكنية المسورة التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

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