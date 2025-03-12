ماونتن ڤيو تساهم في نمو الاقتصاد المصري من خلال توفير أكثر من 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

إنجازات ماونتن ڤيو ساهمت في ترسيخ مكانتها في السوق المصري والعربي كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر

تعاقدات مع أكثر من 100 شركة من كبرى شركات المقاولات والموردين لإنجاز الأعمال الإنشائية

القاهرة – أعلنت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري خلال اجتماعها السنوي عن استهدافها تحقيق مبيعات تصل إلى 150 مليار جنيه خلال 2025، وضخ استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه من ضمنهم 18 مليار جنيه استثمارات في الأعمال الإنشائية. يأتي ذلك بعد أن تمكنت ماونتن ڤيو من ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر ثلاثة مطورين عقاريين في السوق المصري للعام الرابع على التوالي، بفضل سلسلة من الإنجازات الاستثنائية التي حققتها العام الماضي.



لقد ساهمت الإنجازات البارزة أيضًا في تأكيد مكانة ماونتن ڤيو كمستثمر قوي ورائد في السوق المحلي، ولذلك تقوم الشركة دائمًا بمضاعفة أرقامها المستهدفة كل عام، مما يؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري بوجه عام ومناخ الاستثمار العقاري بصورة خاصة.



وتعليقًا على إعلان الشركة خطتها الاستثمارية ومستهدفات المبيعات للعام الحالي، قال المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو: "تلعب ماونتن ڤيو دورًا محوريًا في قطاع التطوير العقاري المصري، انطلاقًا من ثقتنا في إمكانيات الاقتصاد والسوق المصري، كما نساهم في نمو الاقتصاد من خلال توفير أكثر من 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. فقد وضعنا هذا العام هدفًا طموحًا بتحقيق مبيعات تصل إلى 150 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى خطط التوسع التي بدأت بالسوق السعودي في العام الماضي، بهدف نقل تجربتنا الرائدة ورؤيتنا للأسواق الأخرى ."

من جانبه، أكد المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "تستهدف ماونتن ڤيو ضخ الاستثمارات بقيمة 18 مليار جنيه للأعمال الإنشائية للمشروعات والمراحل التي تم الإعلان عنها من قبل والتعاون مع أكثر من 100 شركة من كبرى شركات المقاولات والموردين لتسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء. ونحرص على زيادة الاستثمارات كل عام لفهمنا الدقيق لاحتياجات العملاء وتبني اتجاهات جديدة في السوق العقاري المصري، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان والمرافق المتطورة."



ومن جانبه قال المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "تضخ ماونتن ڤيو هذا العام استثمارات إجمالية بقيمة 50 مليار جنيه في مجموعة من الخطط المستقبلية من بينهم توسيع محفظة أراضي الشركة وهو ما يعكس استراتيجيتنا التوسعية السنوية بتحقيق أكثر من 6 آلاف فدان حتى الآن. كما نعمل على تطوير وتعزيز التجارب الحياتية اليومية للعائلات من خلال توفير خدمات تجارية ومجتمعية لتوفير الاحتياجات اليومية لعائلات ماونتن ڤيو."

وتواصل ماونتن ڤيو ريادتها للسوق العقاري المصري والإقليمي عبر تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على إعمار الأرض وإثراء حياة عائلاتها. كما أكدت الشركة التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات تنموية وبرامج تعليمية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز الابتكار بين الشباب.

نبذة عن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة"

-انتهى-

#بياناتشركات