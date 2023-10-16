تُمهد الشراكة لإطلاق أنشطة الشركة بالمملكة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ساعدت أكثر من 3500 من كبار رجال الأعمال في تحقيق النجاح والنمو في الاقتصاد العالمي

أعلنت ترايبال كريديت، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيات المالية والتي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الناشئة لتحقيق النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها بـ 150 مليون دولار بعد تمديد الشراكة مع "بارتنرز فور جروس" حتى عام 2025. ويأتي تمديد الشراكة نتيجة لأداء ترايبال كريديت الائتماني الاستثنائي والتزامها الكبير بدعم الاقتصاد وتحقيق الأرباح.

هذه الزيادة ليست خير دليل على الأداء الائتماني المميز لشركة ترايبال كريديت فقط، بل ستدعم الشركة كذلك في خطتها الطموحة للتوسع بأنشطة أعمالها في المكسيك والمملكة العربية السعودية والعديد من المناطق والدول الأخرى، كما تمهد لإطلاق أنشطة أعمال الشركة بالمملكة وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

وتُعزز تلك الزيادة في التسهيلات الائتمانية من تواجد ترايبال في المملكة العربية السعودية مما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تُعتبر مركزاً لاستراتيجية الشركة للتوسع حول العالم.

كما تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة في النمو المستمر لأنشطة الشركة في المكسيك وأمريكا الجنوبية، وتُمكن ترايبال على تقديم الخدمات المالية المُبتكرة للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال السنوات الماضية، أدى الاستثمار الدؤوب لشركة ترايبال في عمليات وأدوات ومنتجات التسهيلات الائتمانية إلى وصول الشركة لأداء ائتماني استثنائي، حتى في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها بعض الأسواق.

و هذا الانجاز سهل من حصول الشركة على العديد من الإيرادات المتنوعة من منتجات التمويل والدفع. وهو ما عزز من الوضع المالي للشركة الذي اتسم بالتميز، والنمو المستدام.

وقالت ارمينيه باغوميان، رئيس التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "بارتنرز فور جروس"، "نجحت شركة ترايبال كريديت في تقديم أداء ائتماني مميز، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأدى استثمارهم المستمر في مختلف الأساليب الائتمانية وفي فريق العمل إلى تحقيق الكثير من الأرباح"

وأضافت باغوميان" استطاعت الشركة توفير حلول مالية مُبتكرة حيث نجحت في تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة. نحن مُتحمسون بتجديد الشراكة مع ترايبال كريديت، وسعداء بالعمل مع عمرو شادي ودوين جود، وكل فريق العمل للاستمرار في إعادة تعريف الخدمات المالية المُبتكرة."

وقامت ترايبال كريديت بإعادة رسم ملامح الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة من خلال إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الخدمات الائتمانية والمدفوعات الرقمية.

كما نجحت الشركة في دعم عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو، فضلاً عن إحداث تأثير دائم في هذه الأسواق.

وخلال رحلة عمل ترايبال كريديت، قامت الشركة بتسهيل عدد ضخم من التعاملات من خلال بطاقات الائتمان للشركات والمنتجات وتعاملات الشركات من بلد لآخر، ما أظهر دور الشركة الهام في دعم الأسواق الناشئة.

من جانبه قال دوين جود، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ترايبال كريديت والشريك المؤسس، "يُسعدنا تعزيز تعاوننا مع بارتنرز فور جروس، حيث نحرص على إقامة علاقات دائمة ومميزة مع عملائنا، كما نعمل كذلك على تعزيز علاقتنا مع شركائنا الذين يوفرون رأس المال.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت، عمرو شادي، أن هذه التسهيلات الجديدة شهادة على مهمة ترايبال كريديت والإمكانيات الكبيرة للشركة .

وقال شادي "يساعدنا هذا التمويل في الحصول على الموارد اللازمة للاستفادة من الفرص الموجودة في مختلف الأسواق، خاصة السوق السعودي ، فنحن حريصون على مواصلة رحلتنا في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، خاصة في المكسيك والمملكة العربية السعودية."

#بياناتشركات

- انتهى -