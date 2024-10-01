وسيتم دفع توزيعات الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024

تعكس الأرباح المعلنة التزاماً مستمراً بإعادة القيمة للمساهمين، مدعومة بميزانية قوية (نسبة الدين 1.0 ضعف اعتباراً من يونيو 2024) وقدرة جيدة على توليد النقد الحر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيرتيغلوب (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB)، أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيعات أرباح نقدية مؤقتة للنصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار، ما يعادل 551 مليون درهم أو 6.6 فلس لكل سهم. وسيتم توزيع الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024.

وتواصل الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعّالة للتدفق النقدي في شركة فيرتيغلوب تمكينها من متابعة فرص النمو الانتقائية ذات القيمة المضافة وتحقيق عوائد للمساهمين. وسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بما فيها توزيعات الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، 2.42 مليار دولار منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يعني أن الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين تعتبر واحدة من أعلى المعدلات ومقاييس العائد الإجمالي في قطاعها. واستناداً إلى توزيعات الأرباح المعلنة، تتجاوز عائدات الأرباح السنوية 5%، مما يعزز التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.

وعلّق أحمد الحوشي - الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب قائلاً:

"تعتبر توزيعات الأرباح المعتمدة من فرتيغلوب بقيمة 150مليون دليلاً آخر على مرونة أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على توليد تدفقات نقدية قوية على الرغم من تقلبات السوق، وبيئة تشغيل معقدة. وتدعم المبادرات التي أطلقناها في عام 2024 هذه التوزيعات، حيث نحقق تقدماً في أهدافنا الاستراتيجية. تدخل شركة فيرتيغلوب مرحلة مهمة من النمو، حيث تعمل على تسريع تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين المستدامة وتوسيع منصتها العالمية لحلول الأمونيا والهيدروجين النظيف. وبفضل تركيزنا على الابتكار والاستدامة، نحن مستعدون للاستفادة من الفرص الجديدة. ونطمح إلى ما هو قادم بالتركيز على تطویر الحلول الرقمیة في جمیع أعمالنا، دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وزيادة كفاءة التكاليف، مما يساعدنا على تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا."

تنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة

أطلقت فيرتيغلوب عدة مبادرات لتعزيز القيمة و التدفقات النقدية، ومنها خطة تحسين التصنيع وبرنامج تحسين التكلفة، واللتين تهدفان معاً إلى تحقيق زيادة سنوية في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023. كما أحرزنا، في العام الحالي، تقدماً كبيراً في الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، ومنها اتخاذ القرار الاستثماري النهائي لمشروع الأمونيا منخفضة الكربون بقدرة 1 مليون طن سنوياً بالتعاون مع شركة "تعزيز" وشركتي "جي إس إنرجي كوربوريشن" و "ميتسوي وشركاه المحدودة"، حيث يُتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، حصلت فرتيجلوب على عقد بقيمة 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة من مصر إلى أوروبا، بعد فوزها بذلك العقد ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه؛ ونخطط للوصول إلى قرار استثماري نهائي بشأن الهيدروجين الأخضر في مصر بحلول النصف الأول من 2025.

وأعلنت شركة فيرتيغلوب في النصف الأول للعام 2024، عن إيرادات بقيمة 1,048 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 378 مليون دولار، وصافي ربح معدّل بقيمة 134 مليون دولار، وتدفقات نقدية حرة بقيمة 225 مليون دولار.

نبذة عن فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معًا، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,600 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com

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