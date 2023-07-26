دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023 والتي تدل على أداء قوي، محققاً قيمة ممتازة لمساهميه، مع عائد سنوي على حقوق المساهمين يزيد عن 30% كما هو موضح أدناه.

أبرز مؤشرات الأداء

نمو قوي للدخل التشغيلي وصافي الأرباح

بلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 88% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022 ، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60% ، والذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال .

مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها مقارنة بالنصف الأول من العام ، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة ، والذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال جاء ارتفاع الدخل التشغيلي بشكل أساسي على خلفية نمو صافي الدخل من الفوائد بشكل كبير بنسبة 96.3% نتيجة لنمو محفظة القروض وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، بينما بلغ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي 29.5%.

نتيجة لنمو محفظة القروض وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، بينما بلغ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي بلغت نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو المصروفات معدلاً إيجابياً عند 43.2% ، مما أدى إلى تحسن كبير في الكفاءة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.3% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 38.7% في النصف الأول من عام 2022.

، مما أدى إلى تحسن كبير في الكفاءة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من عام مقارنة مع في النصف الأول من عام تراجعت تكلفة الائتمان بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023. وقد أتاح هذا الأمر، إلى جانب النمو القوي في الدخل التشغيلي للمشرق تحقيق صافي أرباح قوي قدره 3.5 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 150% على أساس سنوي .

على أساس سنوي لتصل إلى مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام وقد أتاح هذا الأمر، إلى جانب النمو القوي في الدخل التشغيلي للمشرق تحقيق صافي أرباح قوي قدره مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة على أساس سنوي سجل البنك زيادة ملحوظة في العائد السنوي على حقوق المساهمين لتصل إلى 30.2% (بارتفاعٍ كبير من 13.9% في النصف الأول من عام 2022) مما يدل على القيمة الممتازة التي حققها البنك للمساهمين

2. نمو ثابت في محفظة القروض وودائع العملاء

• شهد إجمالي القروض والسُّلف نمواً بنسبة 5.2% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 95 مليار درهم إماراتي

• سجلت ودائع العملاء نمواً سليماً بلغ 11.4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 126.8 مليار درهم إماراتي وحافظت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستويات مرتفعة عند 65% مما يدل على قوة امتياز المشرق

• بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.9% في نهاية يونيو 2023

3. سيولة ومركز مالي جيد

• شهد إجمالي القروض والسُّلف نمواً بنسبة 5.2% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 95 مليار درهم إماراتي

• حافظت مستويات الرسملة على قوتها مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 15.7%، ومعدل الشق الأول من رأس المال العادي 15% في يونيو

4. بيئة ائتمان محسّنة وجودة سليمة للأصول

• تم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 54 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.1% فقط من إجمالي القروض

• تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.7% في نهاية يونيو 2023 (2.2% في ديسمبر 2022)، وهي من أدنى المعدلات في السوق

• بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.4 مليار درهم، وتحسنت تغطية القروض المتعثرة بنسبة 237.6% في 30 يونيو 2023 (190.8% في ديسمبر 2022)

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