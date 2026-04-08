نغيرولمود، جمهورية بالاو، أعلن الصندوق السعودي للتنمية (SFD) عن توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي مع جمهورية بالاو، في خطوة تمثّل أول حضور تنموي للصندوق في هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ.

جرت مراسم التوقيع في نغيرولمود (Ngerulmud)، عاصمة جمهورية بالاو، بين كلّ من سعادة الأستاذ سلطان عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (SFD)، وفخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو.

هذا وسيتولى بنك بالاو للتنمية إدارة القرض التنموي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، بهدف تمكين الاقتصاد المحلي عبر دعم مشاريع القطاع الخاص المحلي التي يقودها مطورون وشركات ورواد أعمال من بالاو. وانسجاماً مع أولويات بالاو الوطنية، سيساهم هذا التمويل في تحفيز المبادرات النوعية عالية الأثر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على المبادرات المحلية.

تجسّد هذه الاتفاقية التزام الصندوق السعودي للتنمية (SFD) المستمر بدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، حيث سبق للصندوق أن دعم مشاريع تنموية في 18 دولة جزرية في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ. ويركز الصندوق من خلال مساهماته التمويلية على تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية.

وقد أعرب فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو عن بالغ امتنانه لهذا الدعم، وقال في هذا السياق: "تمثّل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسار بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في بالاو، من خلال توجيه التمويل عبر بنك بالاو للتنمية، بما يتيح للمطورين والشركات ورواد الأعمال المحليين إطلاق مشاريع نوعية تسهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمارات، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد. وبالتوازي، فإن تركيزنا على توفير خيارات إسكان ميسورة التكلفة ومقاومة للتغير المناخي سيسمح بتعزيز تماسك مجتمعاتنا، ويمنح شبابنا حوافز أكبر للبقاء في وطنهم وبناء مستقبلهم فيه؛ كما يرسخ أسساً اقتصادية أكثر استدامة للأجيال المقبلة."

من جانبه، قال سعادة الأستاذ سلطان عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (SFD): "نفتخر بإطلاق أول اتفاقية تعاون لنا مع جمهورية بالاو، من شأنها توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الحيوي، بما يسمح بدعم رواد الأعمال المحليين وتمكينهم، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً لشعب بالاو. كما تجسّد هذه الاتفاقية التزامنا الأوسع بتعزيز مسارات التنمية والرخاء في الدول الجزرية نحو نمو مستدام وشامل."

ومنذ إنشائه في عام 1974، يواصل الصندوق السعودي للتنمية (SFD) الاضطلاع بدور حيوي في دعم الدول النامية من خلال قروض التمويل التنموي الميسّرة، ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى العالم.

نبذة عن الصندوق السعودي للتنمية:

الصندوق السعودي للتنمية (SFD) هو مؤسسة حكومية تُقدّم قروضًا تنموية ميسّرة لتمويل المشاريع والبرامج في الدول النامية.

ومنذ تأسيسه في عام 1974، تولّى الصندوق تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج في أكثر من 100 دولة، بقيمة إجمالية تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات عدة، من بينها النقل والاتصالات، والبنية التحتية الاجتماعية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والتعدين، وغيرها. وتسهم هذه المشاريع في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الأقل حظاً في الدول الأكثر احتياجاً. وتسترشد أنشطة الصندوق السعودي للتنمية (SFD) بمبادئ التنمية الدولية، كما تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعمل الصندوق كذلك على تعزيز التعاون الإنمائي من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

