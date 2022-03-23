ستحتفظ سدكو القابضة بحصة 35% في النهدي الطبية

تستثمر سدكو القابضة في شركة النهدي الطبية بشكلٍ فاعل منذ عام 2003م

الرياض: أعلنت مجموعة سدكو القابضة، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية العائلية في المملكة العربية السعودية، عن نجاح إدراج أسهم شركة النهدي الطبية التابعة لها في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) لتداول السعودية. وتمثل هذه الصفقة أول عملية تخارج جزئية تنفذها مجموعة سدكو القابضة من خلال اكتتاب عام. وكانت مجموعة سدكو القابضة قد استحوذت في عام 2003م على 50% من أسهم شركة النهدي الطبية. وبعد الإدراج، ستحتفظ المجموعة بحصة نسبتها 35% في الشركة.

وتعد شركة النهدي الطبية سلسلة متاجر الأدوية الرائدة في المملكة حيث تضم شبكتها 1,151 صيدلية بالإضافة إلى منصة خدمات صحية شاملة ومتسارعة النمو في مجال الرعاية الصحية الأولية عبر مجمعي عيادات من تخصصات متعددة و7 عيادات للرعاية الصحية الغير طارئة (عيادات النهدي كير اكسبريس). وتلبي صيدليات "النهدي" احتياجات أكثر من 100 مليون عميل سنوياً، وتعمل عبر أكبر شبكة متاجر أدوية في المملكة لتخدم 97٪ من سكانها عبر مواقعها المنتشرة في 144 مدينة وقرية.

وبهذه المناسبة قال الشيخ صالح سالم بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة مجموعة سدكو القابضة وشركة النهدي الطبية: "يشكل إدراج شركة النهدي الطبية في السوق المالية السعودية خطوة بالغة الأهمية لكل من المجموعة والشركة، فهو تتويج لتعاون الجانبين معاً للارتقاء بشركة النهدي وجعلها أكبر سلسلة متاجر أدوية في المملكة، وتطويرها في الوقت ذاته لتصبح منصة خدمات صحية شاملة. كما تعزز هذه الشراكة من النهج الاستثماري طويل الأجل الذي تتبعه المجموعة في استثماراتها في الشركات الواعدة، ودورها الحيوي في تحفيز عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بما ينسجم مع رؤية 2030. ويسعدني أن أرحب بالمساهمين الجدد في شركة النهدي الطبية، وأتطلع قدماً لمواصلة دعم الشركة وتحقيق تأثير إيجابي على حياة الأفراد داخل المملكة وخارجها".

من جانبه قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة: "لطالما شكلت شركة النهدي الطبية استثماراً مهماً بالنسبة لمجموعتنا، ونفخر اليوم بهذا الإنجاز. عملنا بشكل وثيق مع فريق إدارة الشركة لضمان توسعها وتحقيقها نمواً مجزياً في مختلف مناطق المملكة وتأسيس إطار حوكمة قوي في الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية. ولا شك بأن احتفاظنا بحصة نسبتها 35% من أسهم شركة النهدي الطبية يؤكد إيماننا والتزامنا الكبيرين بآفاق نموها المستقبلية. كما سنواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في شركات واعدة ضمن القطاعات التي تتماشى مع استراتيجيتنا ورؤية المملكة 2030".

من جهته قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "لطالما كانت مجموعة سدكو القابضة شريكاً استراتيجياً وداعماً رئيسياً لشركة النهدي الطبية على مدى 19 عاماً. ولعبت دوراً محورياً في مساعدتنا لبلوغ هذا الإنجاز المهم. لقد مهدت سدكو الطريق أمام تحولنا السريع إلى سلسلة صيدليات رائدة في المملكة ومنصة خدمات صحية شاملة ورئيسية سريعة النمو. ويسرنا أن تبقى مجموعة سدكو القابضة مستثمراً استراتيجياً مع ممثلين في مجلس الإدارة عقب الإدراج، مما يوفر لشركة النهدي الطبية الاستقرار والدعم اللازم فيما تعمل على تسريع استراتيجية نموها".

يشار إلى أن مجموعة سدكو القابضة كانت قد نفذت في وقت سابق من العام الجاري صفقة تخارج كلي من حصتها في شركة "إجادة" وبيعها إلى "مصرف الراجحي". كما استكملت بيع شركة "ترفيه العربية المحدودة" إلى شركة إدارة الاستثمارات البديلة الخاصة GLD Partners LP التي تتخذ من مدينة لوس آنجلوس الأمريكية مقراً لها. وتتركز الاستثمارات الحالية لمجموعة سدكو القابضة على الأعمال الواعدة ضمن القطاعات الاستراتيجية للمملكة، مثل الرعاية الصحية والعقارات والضيافة والتعليم.

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