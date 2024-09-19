قطاع البناء في دولة الإمارات يشهد ارتفاعاً في نشاطه بنسبة %54 في الربع الثاني من 2024 مع توقعات بنموه بنسبة %4.6 في العام الجاري

في الربع الثاني من مع توقعات بنموه بنسبة في العام الجاري يشكل قطاع البناء الإماراتي حالياً %15 من إجمالي المشاريع قيد التطوير التي تبلغ ميزانيتها 3.9 تريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توقعات بنموه بنسبة %3.8 على أساس سنوي بين الفترةّ 2025 و 2028

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن استكمال %15 من أعمال بناء مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية. ويدعم هذا التطور جهود الشركة الرامية إلى تسليم المشروع في الربع الثاني من 2026، لا سيما مع بيع أكثر من %50 من الوحدات السكنية البالغ عددها 430 وحدة.

وشهد قطاع البناء في دولة الإمارات نمواً كبيراً، حيث حقق زيادة في نشاطه بنسبة %54 في الربع الثاني من العام الجاري. كما ارتفعت قيمة المشاريع الممنوحة من 113 مليار درهم إماراتي في عام 2022 إلى 319 مليار درهم إماراتي في عام 2023، مما يعكس التطور الكبير في مجاليّ التنوع الاقتصادي والاستثمار. ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة %4.6 في عام 2024، مدعوماً بالاستثمارات الخاصة الكبيرة في مجال الإسكان والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للدعم الحكومي، مع زيادة الميزانية المخصصة للبنية التحتية في دولة الإمارات بنسبة %8.3 في عام 2024، لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي. كما تشير التوقعات إلى نمو وسطي في قطاع البناء على أساس سنوي بنسبة %3.8 في الفترة بين 2025 و2028، بفضل الاستثمارات المستمرة في قطاعات عديدة، مثل الإسكان والنقل ومشاريع الطاقة المتجددة.

وينسجم الاهتمام المتنامي بمشروع هيلفيتيا ريزيدنسز، بصفته مشروعاً على المخطط، مع بيانات السوق الأخيرة، التي تشير إلى زيادة في النشاط على امتداد سوق العقارات بدبي. ووصلت قيمة الصفقات العقارية في الإمارة إلى 8.6 مليار درهم إماراتي في شهر أغسطس 2024، حيث حافظ قطاع العقارات على المخطط على المرتبة الأولى في المبيعات بقيمة وصلت إلى 5.93 مليار درهم إماراتي، ما يعادل %69.2 من إجمالي المبيعات ضمن القطاع. وبلغت قيمة قطاع العقارات الجاهزة 2.63 مليار درهم إماراتي، ما يعادل %30.8 فقط من إجمالي المبيعات.

ومن المقرر انتهاء أعمال بناء البنية التحتية لمشروع هيلفيتيا ريزيدنسز بحلول ديسمبر2024. ويتم إنشاء المشروع بإِشراف نخبة من أبرز المصممين الأوروبيين ومهندسي العمارة السويسريين، بما يلبي معايير الجودة العالمية للشركة في المئات من مشاريعها في أوروبا، لا سيما في سويسرا وصربيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش أنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة دي إتش جي القابضة ومؤسس مجموعة دي إتش جي للعقارات: "يشكل مشروع هيلفيتيا ريزدنسز إنجازاً كبيراً لشركة دي إتش جي للعقارات، ممثلاً دخولنا للسوق الإماراتية بحضور قويّ في سوق العقارات المزدهر في دبي. ونحرص على تسريع وتيرة أعمال البناء، مدفوعين بالإقبال الكبير من قبل المستثمرين والتزامنا المستمر بالتميز. كما نحرص على تسليم مشروع هيلفيتيا ريزدنسز في الوقت المحدد ووفق معايير الجودة التي تتميز بها مشاريعنا في الدول الأخرى؛ ونواصل الالتزام بتعزيز المشهد العام للعقارات في الإمارة، بالإضافة إلى خطط تطوير مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 14 تريليون مليار درهم إماراتي، مع وجود مناقشات لتنفيذ مشاريع جديدة في المستقبل، حيث نعتزم الإعلان عن بعض هذه المشاريع في وقت قريب."

ويهدف مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية إلى تلبية احتياجات الشرائح المتنوعة في إمارة دبي، وتعزيز محفظة مشاريع شركة دي إتش جي للعقارات؛ كما يتسم المشروع بطرازه الأوروبي الفريد. وتمتلك علامة دي إتش جي سجلاً قياسياً على مدار ثلاثين عاماً، يتضمن تطوير 300 مشروع مكتمل ومشاريع تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1,500 مشروع سكني وتجاري قيد التطوير.

لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي القابضة، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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