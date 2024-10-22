صفقة بيع المحركات بلغت حوالي 1.5 مليار درهم تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع الطيران : عملية بيع 16 محركاً إلى شركة "الاتحاد للطيران" ترسخ مكانة "سند" كمزوّد رائد للخدمات المتكاملة في قطاع الطيران وتدعم النمو المستمر للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات

: عملية بيع 16 محركاً إلى شركة "الاتحاد للطيران" ترسخ مكانة "سند" كمزوّد رائد للخدمات المتكاملة في قطاع الطيران وتدعم النمو المستمر للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات تعاون استراتيجي بين "سند" و"الاتحاد للطيران" الرائدتين في القطاع في أبوظبي : الصفقة تبرز متانة العلاقة القائمة بين الشركتين منذ عام 2003، وتؤكد على أهمية الشراكة لدعم منظومة الطيران المحلي وتحفيز التميّز التشغيلي طويل الأمد وتعزيز القيمة المحلية

: الصفقة تبرز متانة العلاقة القائمة بين الشركتين منذ عام 2003، وتؤكد على أهمية الشراكة لدعم منظومة الطيران المحلي وتحفيز التميّز التشغيلي طويل الأمد وتعزيز القيمة المحلية شراكة طويلة الأمد ونمو عالمي لقطاع الطيران: الشراكة المستمرة على مدى عشرين عاماً بين "سند" و"الاتحاد للطيران" تواصل دورها في دفع عجلة التميز والنمو في القطاع، وساهمت بنحو 3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. وتؤكد هذه الشراكة، التي قاربت قيمة معاملاتها 10 مليارات درهم، على التزام الطرفين بدعم طموحات أبوظبي في تنويعِ اقتصادها

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، اليوم عن بيع 16 محركاً إلى شركة "الاتحاد للطيران" - الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة - في اتفاقية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم إماراتي. وتأتي هذه الصفقة، التي تجمع بين اثنين من أبرز اللاعبين في قطاعِ الطيران في أبوظبي، لتؤكد على مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران، وتدعم التوسع المستمر لشركة "الاتحاد للطيران" ومنظومة الطيران في أبوظبي.

وفي إطار الصفقة، سيتم بيع مجموعة من محركات الطائرات من الجيل التالي إلى الاتحاد للطيران لتشغيل أسطول طائراتها الحديثة؛ ويشمل ذلك تسعة محركات GEnx لتشغيل طائرات "بوينج 787"، وخمسة محركات من طراز GP7200 لطائرات "إيرباص "A380، ومحرك من طراز Trent XWB لطائرات "إيرباص "A350، ومحرك من طراز V2500 لطائرات "إيرباص A320". وتؤكد هذه الصفقة على التعاون الوثيق بين "سند" و"الاتحاد للطيران"، مما يعزز مكانة القطاعِ في أبوظبي ويدعم طموحات الإمارة الاستراتيجية، لا سيما وأن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة غير النفطية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبهذه المناسبة، أكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند"، على أهمية الصفقة قائلاً: "تؤكد هذه الصفقة التزامنا بإدارة محفظتنا الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من أصولنا، مع الاستثمار الاستراتيجي في مبادرات النمو المستقبلية. وتعد الصفقة الجديدة دليلاً ملموساً على قوة قطاع الطيران في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترجمة فعلية لحرصنا المشترك والدائم والداعم في تعزيز تميز وتوسع هذا القطاع على مستوى إمارة أبوظبي".

وأضاف جناحي: "تعكس شراكتنا مع "الاتحاد للطيران" النمو الملحوظ الذي تشهده الشركة، و نفخر في مجموعة سند بدعم طموح الناقلة في تحقيق "خطة 2030" في التوسع والنمو، كما نسعى معاً لتعزيز أوجه التعاون ضمن منظومة الطيران المزدهرة في أبوظبي".

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يُشكّل الحصول على هذه المحركات علامة فارقة في مسيرة ’الاتحاد للطيران‘ فيما نواصل بناء أسطول عالمي المستوى يدعم نمونا، ويجسّد إرث أبوظبي العريق في قطاعِ الطيران. كما تبرز هذه الصفقة التعاون الوثيق بين ’سند‘ و’الاتحاد للطيران‘ على مدى عقدين من الزمن."

تاريخ حافل من التعاون

تتمتع شركتا "سند" و"الاتحاد للطيران" بشراكة قوية منذ عام 2003. وعلى مدار عشرين عاماً، لعبت "سند" دوراً محورياً في صيانة محركات طائرات "الاتحاد للطيران"، حيث قدمت خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لأكثر من 400 محرك من الاتحاد للطيران ، بما في ذلك محركا V2500 وTrent 700 اللذين يشغلان عائلة طائرات "إيرباص"، وكذلك محرك GEnx الذي يشغل طائرات "بوينج". ومنذ إطلاق قدرات الصيانة لمحركي V2500 وTrent 700 في عام 2012، قدمت "سند" دعماً كبيراً لشركة "الاتحاد للطيران" في مجال إصلاح المحركات، ما عزز من متانة العلاقات بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما.

وساهمت هذه الشراكة طويلة الأمد في ترسيخ مكانة "سند" لتصبح أكبر مزوّد مستقل لخدمات صيانة المحركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم خدماتها اليوم لما يزيد على 30 شركة طيران عالمية و كبرى شركات تصنيع المحركات العالمية. ويأتي هذا التوسع العالمي تتويجاً لعلاقة التعاون المثمرة التي بدأت محلياً بين "سند" و"الاتحاد للطيران" ووصلت قيمة معاملات الصيانة والإصلاح والعَمرة بين الشركتين حتى اليوم إلى أكثر من 6 مليار درهم، الأمر الذي يعكس علاقتهما المبنية على الثقة والتميّز التشغيلي والالتزام بتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

ودخلت هذه الشراكة مرحلة جديدة و مهمة في عام 2011 عندما بدأ قسم حلول التمويل في "سند" بتوفير خدمات التمويل، ومن ثم توسعت بشكل أكبر في عام 2013 لتقدم خدمات تأجير قطع الغيار وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لمعاملات التمويل بين الشركتين حتى اليوم 3 مليار درهم.

تمكين النمو العالمي والمحلي

مع مسيرة تتجاوز 37 عاماً من التميّز التشغيلي وشراكات موثوقة مع أكثر من 30 شركة طيران رائدة في جميع أنحاء العالم، تحافظ "سند" على مكانتها كلاعب رئيسي في تقديم حلول الصيانة و التمويل المتكاملة لشركات الطيران والشركات المصنعة للمعدات الأصلية العالمية. واستناداً إلى دورها المحوري في تقديم خدمات شاملة، تلتزم الشركة بتوفير الحلول التي تلبي متطلبات النمو المتطورة لشركائها العالميين والمحليين من دولة الإمارات و دعم احتياجات قطاع الطيران على مستوى العالم.

نبذة عن "الاتحاد للطيران"

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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نبذة عن سند

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

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